สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน เนรมิต 2 โซนใหม่ เพิ่มความเร้าใจแบบอัปเลเวล

“Vana Village” บ่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ในสวนสนุกที่แรกที่เดียวในประเทศไทย และ “Adventure River” การผจญภัยทะลุมิติผ่าน 2 มาสคอตผู้พิทักษ์สวนน้ำ “วานะ-นาวะ” เพื่อช่วยเหลือเหล่าไดโนเสาร์ทั้ง 7 สายพันธุ์ ในอาณาจักร The Lost Word และยังชวนสัมผัสประสบการณ์ความมันสุดขีดกับเทคโนโลยีแว่น VR Slide ที่ให้ร่างกายได้เคลื่อนที่ไปกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์บนสไลด์เดอร์ด้วยความเร็ว 45กม./ชม.สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน ได้รับการจัดอันดับจาก Tripadvisor.com เว็บไซต์ศูนย์รวมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมและรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ล้านคนต่อเดือน ว่าเป็นสวนน้ำอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นสวนน้ำที่ดีที่สุดอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2023เพื่อตอกย้ำความเป็นสวนน้ำที่ดีที่สุดของประเทศไทย อย่างเป็นทางการ จึงได้เนรมิตปรับโฉมใหม่ของสวนน้ำฯสุดอลังการ กับ 2 โซนใหม่ล่าสุด VANA VILLAGE บ่อน้ำร้อน-น้ำเย็น และ Adventure River การผจญภัยทะลุมิติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เตรียมพร้อมอัปเลเวลสู่สวนน้ำฯที่ดีที่สุดใน 10 อันดับแรกของโลกให้ได้ในอนาคตโซนแรก VANA VILLAGE บ่อน้ำร้อน-น้ำเย็น ชวนสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติกับโซนพักผ่อนโซนใหม่ โดดเด่นด้วยแนวคิดรูปแบบการตกแต่งสไตล์ เมารี (Maori) กระท่อมชนเผ่าให้ในหมู่บ้านกลางป่าที่มีลำธารพาดผ่านกลางสวน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้แห่งพฤกษานานาพรรณ เพลิดเพลินไปกับสุดยอดประสบการณ์แห่งการพักผ่อนเหนือระดับท่ามกลางธรรมชาติ โดย บ่อน้ำร้อน – น้ำเย็นพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วย 3 Package Program ดังนี้ Sleep Better, Ultimate Relaxation, Muscle Recovery นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการบาร์อาหาร และเครื่องดื่ม ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ตลอดจนการดูแลความสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัย ให้กับลูกค้าทุกท่านVANA VILLAGE บ่อน้ำร้อน – น้ำเย็น มีทั้งหมด 3 บ่อ ประกอบด้วย บ่อเย็น 18 องศา, บ่อร้อน 36 องศา และบ่อสุดท้ายบ่อร้อน 40 องศา นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการ Face Mask แผ่นมาร์คหน้าที่มีให้บริการตลอดการแช่ตัว เป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น สำหรับ 3 ไฮไลท์โปรแกรมพิเศษที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการแช่บ่อน้ำร้อน รวมใช้เวลาแต่ละโปรแกรมประมาณ 25 – 35 นาทีProgram Sleep Better: ช่วยให้นอนหลับผ่อนคลายได้เต็มที่ยิ่งกว่าที่เคยProgram Ultimate Relaxation: ผ่อนคลายความตึงเครียดสะสม ให้ความรู้สึกเบา สบายยิ่งขึ้นProgram Muscle Recovery: ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายหรือทำงานหนักโซนที่ 2 Adventure River การผจญภัยทะลุมิติ เสมือนหลุดเข้าไปในโลกล้านปี ยุคจูราสสิค (Jurassic) โดยมี 2 มาสคอต “วานะ(Vana) และ นาวะ(Nava)” เป็นผู้พิทักษ์สวนน้ำนำสู่การเดินทางเพื่อช่วยเหลือเหล่าไดโนเสาร์ทั้ง 7 สายพันธุ์ในอาณาจักร The Lost Word ที่ถูกรุกรานจาก คูตู Kutu) ปีศาจร้ายจากต่างมิติ นอกจากนี้ยังมีตัวละครอีกมากมาย ที่จะมาช่วยสร้างสีสันให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมผัสโซน Adventure River ไม่ว่าจะเป็น อารัญ (Alan) ผู้ดูแลโซนแคมป์เบลส ,พาโด้ (Pado) ผู้ดูแลโซน Adventure River, ไตรโน่ (Trino) ผู้ดูแลโซน Adventure River และ ธารา (Tara) ผู้ดูแลโซน Vana Villageโดยเหล่าสาวกไดโนเสาร์ที่ล่อง Adventure River แห่งนี้ จะได้รับอาวุธคู่กายเป็นปืนฉีดกึ่งอัตโนมัติ ที่จะส่งผู้รุกรานกลับไปยังโลกของมัน เพื่อช่วยเหลือเหล่าไดโนเสาร์ และพิทักษ์อาณาจักรแห่งความสุขนี้ไปด้วยกัน โดยไฮไลท์ไดโนเสาร์ จะมี 2 สายพันธุ์ คือ• เควทซัลโคแอทรัส (Quetzalcoatlus) สัตว์บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในโลก กางปีกได้กว้างที่สุดถึง 12 เมตรซึ่งทำรังอยู่ตรง Jurassic Oasis บาร์น้ำที่ให้ทุกคนสามารถแช่น้ำพร้อมจิบเครื่องดื่ม ผ่อนคลายในสระได้ตลอดทั้งวัน• ไทแรนโนซอรัส เร็กส์ (Tyrannosaurus Rex) ที่มีความสูง 3 เมตร ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ เดินสองขา มีฟันแหลมคม กะโหลกฟันกรามขนาดใหญ่ แข็งแรง และหางขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับ Dino Delight ร้านอาหารใหม่ สไตล์มิสทิค จังเกิ้ล ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยหลากหลายเมนูที่จะช่วยเติมพลังให้กับเหล่าสาวกไดโนเสาร์นอกจากนี้ “สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน” ยังมีอีกโซนที่อยากชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการ ของความสนุกสุดมันครั้งแรกในเอเชีย “วีอาร์ สไลด์ (VR SLIDE)” กับการรวมตัวของเทคโนโลยีแว่น VR ที่ทันสมัย สร้างภาพจำลองเสมือนจริงของเรื่องราวการผจญภัยสุดล้ำแบบ 360 องศา เดินทางบนสไลด์เดอร์สุดมันส์ “มาสเตอร์ บลาสเตอร์ (Master Blaster)” มาพร้อม 3 ธีมสุดมันส์ Snow World, Galaxy Voyage, Mysterious Jungle เพื่อให้ร่างกายได้ปลดปล่อยและเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางสุดหวาดเสียวด้วยความเร็ว 45 กม./ ชม.ช่วยเพิ่มความสนุกให้พลุ่งพล่านมากขึ้นได้แบบทวีคูณสำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรสวนน้ำวานา นาวา ฯ ทุกชนิด สามารถเข้าใช้บริการ VANA VILLAGE บ่อน้ำร้อน-น้ำเย็น และ Adventure River การผจญภัยทะลุมิติ ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม