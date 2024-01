ครั้งแรกในไทย จิบน้ำชายามบ่าย ธีม “แวน โก๊ะ” ที่ “เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ”

การจิบน้ำชายามบ่ายเป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญประจำ “โรงแรมเซนต์ รีจิส” เริ่มต้นครั้งแรกในโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส นิวยอร์ก โดยมิสซิสแคโรไลน์ แอสเตอร์ (Mrs. Caroline Astor) มารดาของ จอห์น เจคอบ แอสเตอร์ที่ 4 (John Jacob Astor IV) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ เดอะ เซนต์ รีจิส มีขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ในแวดวงสังคมชั้นสูงในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้ “โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ” จึงได้สืบทอดประเพณีดังกล่าวในเมืองไทยมาจนถึงปัจจุบันล่าสุด รร.เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ จับมือ “หอศิลป์แห่งชาติของกรุงลอนดอน” (The National Gallery, London) หอศิลป์ที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปินชื่อดังระดับโลก รวมถึงภาพวาดของวินเซนต์ แวน โก๊ะ และ “อาทิสทอรี” (ARTiSTORY) บริษัทดูแลจัดการค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกนำเสนอบรรยากาศความแปลกใหม่ของการจิบน้ำชายามบ่ายในธีม “วินเซนต์ แวน โก๊ะ” เป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดยนำผลงานศิลปะภาพวาดของศิลปินโลกไม่ลืมคนนี้มารังสรรค์เป็นชุดน้ำชายามบ่ายเพื่อมอบประสบการณ์อันแสนพิเศษให้แก่ผู้สนใจและผู้หลงใหลในแวน โก๊ะ“โรงเแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับหอศิลป์แห่งชาติของกรุงลอนดอน และอาทิสทอรี นำเสนอชุดน้ำชายามบ่ายและเครื่องดื่มพิเศษที่รังสรรค์จากภาพวาดของจิตรกรชาวดัตช์ยุคโพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์ (Post-Impressionism) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการสร้างสรรค์ชุดน้ำชายามบ่ายในธีมนี้ ทำให้ทีมเชฟของเราได้แสดงฝืมือถ่ายทอดความงดงามของภาพวาดคลาสสิกโดยแวน โก๊ะผ่านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับความหรูหราเหนือกาลเวลาของแบรนด์เดอะ เซนต์ รีจีส นอกจากนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมอันน่าประทับใจทั่วโลกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 200 ปีของหอศิลป์แห่งชาติของกรุงลอนดอน” มร. เคลาส์ คริสตันเดิล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ กล่าวทั้งนี้ทีมเชฟของโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ได้นำภาพ “Sunflowers” ของแวนโก๊ะเป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้ง 11 ชิ้นออกมาเป็นอาหารคาวหวานที่ทำให้งานศิลปะของแวน โก๊ะ มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเริ่มด้วยภาพ “Sunflowers” หรือภาพวาดดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของแวน โก๊ะ เชฟได้เลือกใช้เฉดสีเหลือง และลักษณะของดอกทานตะวันมารังสรรค์เป็นเมนูต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มาการองไส้เสาวรสผสมสปาร์คกลิ้งไวน์พิมพ์ลายดอกทานตะวัน (Passion Fruit Bellini Macaron) พายมะนาวรูปดอกทานตะวัน (Rosewater, Lavender, and Lemon Pie) วาฟเฟิลรสมัทฉะหน้าเนื้อปู (Matcha Waffle with Crab Meat and Daikon) และทาร์ตข้าวโพดโรยด้วยคาเวียร์ (Corn, Pinot Blanc Jelly, and Caviar Tart)ภาพถัดมาคือ “Head of a Peasant Woman” เชฟได้ดัดแปลงออกมาเป็นเมนูสีฟ้าสดใสอย่าง มูสเค้กรสบลูเบอรี่บนถั่วพีแคนอัดแผ่น (Blueberry Gateaux, Pate de Fruit, and Pecan Sable) และแซนวิชอัญชัญหน้าแซลมอน (Blueberry and Gin-Cured Salmon with Horseradish Mango and Butterfly Pea Sandwich) เป็นต้นนอกจากนี้เชฟได้ต่อยอดความงามของภาพวาด “Long Grass with Butterflies” ให้กลายมาเป็นขนมที่สวยงาม อาทิ เอแคลร์อัลมอนด์ไส้ช็อกโกแลตและถั่วฮาเซลนัทตกแต่งด้วยช็อกโกแลตพิมพ์ลาย (Almond Eclair with Chocolate and Hazelnut) และซุปเย็นกัซปาโช่อัลมอนด์ (Almond Gazpacho with Pickled Honeydew Melon)ปิดท้ายด้วยภาพ “A Wheatfield, with Cypresses” โดยเชฟนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนู อาทิ ครีมซอสเอสเปรสโซสไตล์อังกฤษทานคู่กับข้าวโอ๊ต ตกแต่งด้านหน้าด้วยไวท์ช็อกโกแลตพิมพ์ลายภาพวาด (Oat and Espresso Crème Anglaise with White Chocolate Painting) และมูสลีนครีมไก่และเกาลัด (Chicken and Chestnut Mousseline flavored with Tarragon and Orange) เพิ่มความสมบูรณ์แบบให้ชุดน้ำชายามบ่ายด้วยสโคนรสเบอร์รีป่าและเมล็ดทานตะวัน (Wild Berries and Sunflower Seed Scones) เมนูที่แสดงถึงความเรียบง่ายของจิตรกรรมของ แวน โก๊ะ In Bloom (ซ้าย), Peppermint Splitz (กลาง) และ The Muse (ขวา)และเพิ่มความสุนทรีย์ในการจิบน้ำชายามบ่ายชุดนี้ด้วยเครื่องดื่มค็อกเทลและม็อกเทลรสเลิศที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีบนงานศิลปะของแวน โก๊ะ รังสรรค์โดยมร. อีวาน ซาบอล็อทนี ผู้จัดการฝ่ายเครื่องดื่มของโรงแรมฯนอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานวินเซนต์ แวน โก๊ะ เป็นของที่ระลึกได้ เช่น ตุ๊กตาหมีลิตเติ้ลเจเจ (Little JJ) ถุงผ้าแคนวาส กระติกน้ำ และอื่น ๆ โดยเมื่อก้าวเข้าสู่โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ของเรา ทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งศิลปะของวินเซนต์ แวน โก๊ะ เพลิดเพลินกับภาพจำลองงานจิตรกรรมชิ้นเอก และการตกแต่งในธีมดอกทานตะวันสีสดใสในบริเวณต่าง ๆ ทั่วโรงแรม เพื่อเติมเต็มให้ประสบการณ์การจิบน้ำชาบามบ่ายในธีมแวน โก๊ะ ของทุกท่านในครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด“พวกเราใส่ใจในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจตลอดมา โดยเฉพาะการเปิดตัวในตลาดใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร การร่วมงานกับโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผู้ที่ชื่นชอบศิลปินวินเซนต์ แวน โก๊ะจะเพลิดเพลินกับผลงานชิ้นเอกผ่านอาหารที่รังสรรค์อย่างประณีต อันเนื่องมาจากชื่อเสียงด้านคุณภาพและความสร้างสรรค์ของชุดน้ำชายามบ่ายของโรงแรมฯนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งภายในโรงแรมเพื่อสอดคล้องกับธีมงานของศิลปินเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชม ท้ายที่สุดพวกเราหวังว่าการร่วมมือครั้งแรกของเราในครั้งนี้จะจุดประกายให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์ประสบการณ์การทานอาหารที่แปลกใหม่มากขึ้นในมหานครแห่งนี้” เฟยหยู ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอาทิสทอรี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศจีน กล่าวสำหรับชุดน้ำชายามบ่ายธีม วินเซนต์ แวน โก๊ะ มีสนนราคาอยู่ที่ 2,500++ บาท/ชุด/2คน รวมชา หรือกาแฟ ผู้สนใจสามารถจิบน้ำชายามบ่ายและรื่นรมย์ไปกับผลงานศิลปะของแวน โก๊ะ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ที่เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ ชั้น 12 ของโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ โทร 02 207 7777 อีเมล fb.bangkok@stregis.com ลิงก์เดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ https://sevn.ly/xunNa20q หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TheStRegisBangkok