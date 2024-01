"All for Love" แพคเกจวิวาห์สุดคุ้มที่ "มิราเคิล แกรนด์ฯ" และ "อัศวิน แกรนด์ฯ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 0-2575-5599

โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 0-2159-5888



มอบข้อเสนอวิวาห์ที่ดีที่สุดประหยัดให้ทุกคู่รักกับ แพ็กเกจงานวิวาห์ All for Loveรับส่วนลดเพิ่ม 50 % ด้วย Cash Voucher จองมัดจำ ภายในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น พร้อมตอบโจทย์ช่วยเซฟงบจบทุกพิธีการเติมความฝันวันแต่งงานให้ออกมาสมบูรณ์ได้ดั่งใจ ตั้งแต่พิธีหมั้น ยกน้ำชา แห่ขันหมาก พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์ ฉลองมงคลสมรส เที่ยงหรือเย็น บ่าวสาวสายปาร์ตี้ก็สนุกสุดเหวี่ยงด้วย After Party จัดเต็มครบวงจรประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป มอบรับส่วนลดเพิ่ม 50 % ด้วย Cash Voucher เนรมิตงานวิวาห์สุดคุ้มค่าให้สมกับความเชื่อมั่นที่คู่รักกว่า 5,000 คู่ มอบความไว้วางใจให้เสมอมา พร้อมบริการรองรับทุกรูปแบบ จะเลิศหรู อลังการ เรียบง่าย อบอุ่น ชิลๆ เป็นกันเอง โมเดิร์น หรือ ชิคๆ ทีมงานมากประสบการณ์ จะวางแผนจัดงาน ดีลงานให้แบบมืออาชีพห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับได้ตั้งแต่งาน 100 คน ถึง 2,000 คน ในห้องแกรนด์บอลรูม ที่มี Wedding Walkway และ Foyer กว้างขวาง มีมุมกระจก ที่มองเห็นวิวด้านนอก เหมาะทั้งการจัดเลี้ยงแบบ ค็อกเทล บุฟเฟต์ หรือ โต๊ะจีน ที่เชฟบรรจงรังสรรค์ทุกเมนู ให้ทุกโมเมนต์มีแต่ความอร่อย ความสุข สนุกสนาน และ รอยยิ้ม เพื่อความประทับใจของแขกผู้มีเกียรติ และบ่าวสาวพบกับ#######################