เปิดตัว โรงแรม “อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท” ลักชัวรี 5 ดาวแห่งใหม่ย่านทองหล่อ

สำหรับช่วงเปิดบริการใหม่ โรงแรมยังมีแพ็คเกจ Bangkok Staycation ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์กับห้องคลาสสิก อาหารเช้า ณ AVA Brasserie ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่านที่ The Lobby ในราคาพิเศษ และรับเครดิตการรับประทานอาหารอีก 1,500 บาท โดยมีแพ็คเกจดังกล่าวถึง มิ.ย.นี้เท่านั้น

ด้าน CI;Z Investment มั่นใจศักยภาพทำเลและแบรนด์โรงแรมระดับโลก เติมเต็มประสบการณ์นักเดินทางชาวญี่ปุ่นและนานาประเทศ ขณะที่วัน ออริจิ้น ได้ใช้แนวคิดการออกแบบ Redefined Luxury นำเอาศิลปะไทยและวัสดุไทยแบบดั้งเดิมมายกระดับให้มีคุณค่ามากขึ้น และมอบประสบการณ์ด้าน Well-being เติมความสดชื่นและผ่อนคลายนายพีระพงศ์​ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ONEO บริษัทแกนนำหลักของเครือในการพัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ได้เปิดให้บริการ “โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท” (InterContinental Bangkok Sukhumvit) แบรนด์โรงแรมลักชัวรี่ระดับ 5 ดาว ในเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทล กรุ๊ป (IHG) เชนโรงแรมยักษ์ใหญ่ระดับโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2567โดยนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญหลายด้าน ได้แก่ 1. เป็นการเปิดโรงแรมของวัน ออริจิ้น แห่งที่ 4 ร่วมกับ IHG ภายใต้ความร่วมมืออันยาวนานกว่า 5 ปี 2. เป็นโรงแรมแบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัล แห่งที่ 2 ในกรุงเทพฯ และแห่งแรกในย่านทองหล่อ และ 3.เป็นความร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง CI;Z Investment Limited Liability Partnership ครั้งแรก“ทองหล่อ ถือเป็นย่านที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เป็นทั้งย่านธุรกิจ ย่านแฮงเอาท์ ย่านที่ชาวญี่ปุ่นคุ้นเคย และยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์และนักเดินทางเพื่อธุรกิจทั่วโลก เรามั่นใจว่าด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ InterContinental ที่โดดเด่นเรื่องความหรูหรา ความเชี่ยวชาญงานบริการของ IHG และการผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัยลงไปในดีไซน์และการออกแบบ จะช่วยรังสรรค์ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและหรูหรา ยกระดับความมีชีวิตชีวาให้แก่ผู้เข้าพักและผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม” นายพีระพงศ์​ กล่าวนายปิติ จารุกำจร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ONEO กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดบริการโรงแรมร่วมกับเครือ IHG ในย่านสุขุมวิทตอนกลาง (Mid-Sukhumvit) มาแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) และโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท (Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit)โดยทั้ง 2 แห่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความต้องการเข้าพักที่สูงและต่อเนื่องในย่านนี้ บริษัทจึงมั่นใจว่าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท จะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากนักเดินทางทั่วโลกเช่นกัน พร้อมทั้งช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การพักผ่อนระดับลักชัวรี่ ทั้งส่วนห้องพัก ร้านอาหาร และการประชุมสัมมนาสำหรับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท เป็นอาคารสูง 34 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 59 ใกล้ BTS สถานีทองหล่อ ตกแต่งสไตล์ไทยร่วมสมัยที่ยังคงกลิ่นอายเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยเลื่องชื่อที่เน้นการถักทอด้วยมือผ่านทุกรายละเอียดตั้งแต่ทางเข้าล็อบบี้จนถึงรายละเอียดในห้องพัก มีห้องพักและห้องสวีทให้บริการทั้งหมด 241 ห้อง เริ่มตั้งแต่ขนาด 34 ตร.ม. ไปจนถึงห้องเพรสซิเดนเซียล สวีท (Presidential Suite) ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดถึง 200 ตารางเมตร และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำแบรนด์หรูจากยุโรปไบรีโด (Byredo) บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชม.ตัวโรงแรมยังมีห้องอาหาร 3 สไตล์ ได้แก่ เดอะล็อบบี้ (The Lobby) ต้อนรับด้วยกาแฟและชาที่ปรุงสด และน้ำชายามบ่ายอันหรูหรา ลิ้มลองเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ เอวา บราสเซอรี (AVA Brasserie) ดื่มด่ำไปกับสภาพแวดล้อมที่หรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายการบินชื่อดังในตำนาน PAN AM มารังสรรค์เมนูใหม่ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน โรกส์ (Rogues) บาร์หรูสไตล์อเมริกันที่ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ ดื่มด่ำกับค็อกเทลที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพลิดเพลินไปกับจังหวะการแสดงดนตรีแจ๊ส และยังมีห้องจัดประชุมและบอลรูมที่รองรับผู้เข้างานได้สูงสุดประมาณ 300 คน ฟิตเนส สระว่ายน้ำ บริการจุดชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) และระบบจอดรถอัตโนมัติที่จอดได้กว่า 160 คันด้านนายโยชิโนริ ชิโรโนะ ประธาน CI;Z Investment Limited Liability Partnership กล่าวว่า ที่ผ่านมา CI;Z Investment มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงทั่วโลก การร่วมทุนกับวัน ออริจิ้นในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิทครั้งนี้ นับเป็นการขยายพอร์ตฟอลิโอ เข้าสู่การลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการเพิ่มเติม“เราเห็นศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางระดับท็อปของนักเดินทางทั่วโลก เราเห็นโอกาสในทำเลทองหล่อ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมากของนักท่องเที่ยว เราเชื่อมั่นในพันธมิตรทั้งวัน ออริจิ้น และ IHG ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงแรมและการบริการ จนได้รับการตอบรับจากนักเดินทางอย่างยอดเยี่ยม เราเชื่อมั่นในคอนเซ็ปต์ของโครงการและแบรนด์ InterContinental ว่าจะส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าพัก” นายโยชิโนริ กล่าวด้าน นายราจิต สุขุมารัน กรรมการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี (SEAK) เครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) กล่าวว่า IHG มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับวัน ออริจิ้น อีกครั้ง พร้อมทั้งเพิ่มจุดหมายปลายทางที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ InterContinental Life ในประเทศไทย โดยโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท แห่งนี้ ได้ผสมผสานทั้งความสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่างๆ และถ่ายทอดเป็นศิลปะงานถักทอด้วยมือของไทย พร้อมด้วยสไตล์แบบโมเดิร์น ลักชัวรี และอีกหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับทั้งนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Traveller) นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน (Leisure Traveller)ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าจะมีนักเดินทางระยะไกล (Long Haul Traveller) เดินทางเข้าประเทศไทย ราว 39-40% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด แบรนด์ InterContinental โดดเด่นเรื่องการช่วยนักเดินทางระยะไกล ด้วยโปรแกรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและเปลี่ยนไทม์โซนจากการเดินทางอันยาวนาน ขณะเดียวกันยังมี Sleep Well Program ช่วยให้ผู้เข้าพักหลับได้อย่างสนิทมากขึ้น รวมถึงมีบริการด้าน Well-Being จาก เดอะสปา บาย หาญ (THE SPA by HARNN) สปาสุดหรู ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานอันงดงามระหว่างประเพณีญี่ปุ่นและไทย ให้ลูกค้าได้สัมผัสพลังแห่งสมบัติทางพฤกษศาสตร์ของธรรมชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร 02 760 5999 อีเมล bkktl.rsvn@ihg.comหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://InterContinental.com/bkksukhumvit