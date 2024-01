ขวัญใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก “เขาหลัก พัทยา กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่” ติดอันดับยกแผง จุดหมายที่ดีที่สุดปี 2024 โดย TripAdvisor

7.พัทยา (ประเทศไทย)

TripAdvisor แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว-นักเดินทางตัวจริงจากทั่วโลก มีส่วนร่วมในการรีวิวด้านการท่องเที่ยว โดยทุกปี TripAdvisor จะมอบรางวัลให้กับจุดหมายปลายทาง โรงแรม ร้านอาหาร และกิจกรรมน่าสนใจทั่วโลกที่นักเดินทางชื่นชอบพิจารณาจากรีวิวและการให้คะแนนที่รวบรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รางวัล Travellers' Choice Awards เป็นการตัดสินโดยนักเดินทางตัวจริงจากทั่วทุกมุมโลก ที่มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับจริง ซึ่งเป็นข่าวดีเมื่อเมืองท่องเที่ยวของไทย ติดอันดับอยู่ในหลายหมวดสำหรับ จุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดประจำปี 2024 (Travelers’ Choice Best of the Best Destinations) โดย TripAdvisor ได้แก่1.ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)2.บาหลี (อินโดนีเซีย)3.ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)4.ฮานอย (เวียดนาม)5.โรม (อิตาลี)6.ปารีส (ฝรั่งเศส)7.แคนคูน (เม็กซิโก)8.มาร์ราเกซ (โมร็อกโก)9.เกาะครีต (กรีซ)10.ฮอยอัน (เวียดนาม)11.นิวเดลี (อินเดีย)12.อิสตันบูล (ตุรกี)13.กุสโก (เปรู)14.บาร์เซโลนา (สเปน)1.โตเกียว (ญี่ปุ่น)2.โซล (เกาหลีใต้)3.ฮาลองเบย์ (เวียดนาม)4.เกาะปาลาวัน (ฟิลิปปินส์)5.ซาปา (เวียดนาม)6.โบโกต้า (โคลอมเบีย)8.อลาเควลา (คอสตาริกา)9.พนมเปญ (กัมพูชา)10.กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)1.ฮานอย (เวียดนาม)2.โรม (อิตาลี)3.เกาะครีต (กรีซ)4.กุสโก (เปรู)5.ฟลอเรนซ์ (อิตาลี)6.นิวเดลี (อินเดีย)7.บาร์เซโลนา (สเปน)8.นิวออร์ลีนส์ (สหรัฐอเมริกา)9.ลิสบอน (โปรตุเกส)1.โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)2.สตอกโฮล์ม (สวีเดน)3.บอร์กโดซ์ (ฝรั่งเศส)4.เฮงซิงกิ (ฟินแลนด์)5.สิงคโปร์6.เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย)7.ออสโล (นอร์เวย์)8.บรัสเซลส์ (เบลเยียม)9.กัลเวย์ (ไอร์แลนด์)10.เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)12.บาร์เซโลนา (สเปน)13.มอนทรีออล (แคนาดา)14.มิลาน (อิตาลี)15.ซูริก (สวิสเซอร์แลนด์)1.บาหลี (อินโดนีเซีย)2.ฮอยอัน (เวียดนาม)3.มัลดีฟส์4.สาธารณรัฐโดมินิกัน5.มอริเซียส7.จาไมกา8.ซานโตรินี (กรีซ)9.เกาะแซนซิบาร์ (แทนซาเนีย)10.เวนิส (อิตาลี)