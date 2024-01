รีบจองด่วน! ทริปนั่งรถไฟ "KIHA 183" เที่ยวเดือนแห่งความรัก 4 ทริป 4 สไตล์

เปิดเผยว่า การรถไฟฯ เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวรถไฟ KIHA 183 ประจำเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Season of love โดยนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยขบวนรถแห่งความรัก ท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอความอบอุ่น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 4 เส้นทาง 4 สไตล์ เอาใจสายเที่ยว สายแชะ สายฟิน ให้เลือกอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือแบบพักค้างคืนทั้งนี้ เริ่มสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D-Ticket จำกัด 200 ที่นั่งต่อทริปเท่านั้น โดยราคาดังกล่าวรวมค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมอาหารแบบจัดเต็มแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเส้นทางต่าง ๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้- วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “เรอทัก รักเธอที่แปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ” ราคาท่านละ 1,499 บาท- วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 (เที่ยว 2 วัน 1 คืน) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 ชมดนตรีในสวนแห่งความรัก ที่กาญจนบุรี ราคาท่านละ 3,999 บาท- วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “ชวนแต่งไทยไปเที่ยวเมืองรอง เที่ยวล่องเมืองลิง เที่ยววัง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ราคาท่านละ 1,499 บาท- วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่งรถ KIHA 183 “รื่นรมย์ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่เพชรบุรี” ราคาท่านละ 1,499 บาทนายเอกรัช กล่าวว่า สำหรับการจัดขบวนรถไฟท่องเที่ยวปี 2567 การรถไฟฯ ได้เตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษนั่ง KIHA 183 แบบเอ็กซ์คูลซีฟตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำหมุดหมายของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ตามนโนยายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้การรถไฟฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบราง และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่มีความตั้งใจร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางรถไฟใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนอกจากนี้ ในช่วงเดือนมกราคม 2567 นี้ การรถไฟฯ ยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟ ส่งท้ายเทศกาลส่งความสุข โดยเปิดให้จับจองที่นั่งไปสัมผัสความสุขแบบชิล ๆ อีก 2 เส้นทาง- วันที่ 20 และ 21 มกราคม 2567 (One day Trip) โปรแกรม นั่งรถไฟ KIHA 183 เทศกาลแห่งความสุข เที่ยวเมืองแปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ สัมผัสเสน่ห์ริมแม่น้ำบางปะกง เสริมสิริมงคลขอพรพระคู่บ้านคู่เมือง “หลวงพ่อโสธร” “พระพุทธมหาลาภ”- วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 (เที่ยว 2 วัน 1 คืน) โปรแกรมเที่ยวเมืองโคราช ชมปราสาทหินพิมาย ตระการตา แสง สี เสียง “วิมายะนาฏการ” พร้อมชวนแต่งชุดไทย ร่วมรับชมการนำนาฏศิลป์พื้นบ้านมาแสดงประกอบบทบรรยาย และเทคนิคแสงเสียงที่ทันสมัย เล่าขานตำนานการก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทั้งนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D-Ticket สอบถาม หรือติดตามข้อมูลข่าวสารรถไฟท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ทางเว็บไซต์ www.railway.co.th แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงโปรแกรมท่องเที่ยวเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 “ส่งความสุขกับ KIHA 183 และ Season of Love ต้อนรับเทศกาลปีใหม่และเดือนแห่งความรัก” อ่านแบบ E-BOOK ได้ที่https://online.fliphtml5.com/ctvfc/gmvn/#p=1ดาวน์โหลดโปรแกรมท่องเที่ยวไฟล์ PDF ที่https://drive.google.com/file/d/1aHAX2CF3kknEs1WvMri2qdg0q0fSB58T/view?usp=sharingจองตั๋วได้ที่ https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home