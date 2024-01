จิบชายามบ่าย กับซีรีส์ชุดน้ำชา "The Tree of Life" ที่ห้องอาหารเดอะ ลิฟวิ่ง รูม

เช็ตน้ำชายามบ่าย The Tree of Life : Episode 1 The Tree of Joy และเช็ตน้ำชายามบ่าย The Ultimate Jazz Afternoon Tea ราคาพิเศษทางไลน์ ช้อป ราคาคนละ 1,400 บาทสุทธิ เสิร์ฟพร้อมชา TWG หรือกาแฟ Segafredo และราคาคนละ 1,600 บาทสุทธิ เสิร์ฟพร้อมชา TWG หรือกาแฟ Segafredo และเครื่องดื่มพรีเมียม 1 แก้ว เพื่อเพิ่มความพิเศษให้ยามบ่ายของคุณ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ผ่าน https://sheratongrandesukhumvit.info/specialdining

สัมผัสประสบการณ์จิบน้ำชากับซีรี่ย์ชุดน้ำชายามบ่าย The Tree of Life ที่ที่สะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของไทยมายาวนานจนปัจจุบันนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของฤดูกาลด้วยขนมและอาหารหลากสีสันรวมถึงชาชั้นเลิศจาก TWG หรือกาแฟจาก Segafredoเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ และของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติมอบคืนกลับสู่มนุษย์ซึ่งจำลองการเดินทางผ่านห้วงเทศกาลแห่งความสุข The Tree of Joy ชุดน้ำชายามบ่ายที่เหมาะสำหรับช่วงเวลาแหล่งการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีอันแสนสุขไปกับคนพิเศษของคุณ แต่ละคำที่คุณจะได้ทานนั้นมีกลิ่นอายของรสชาติที่ปรุงอย่างพิถีพิถันตั้งแต่แซนด์วิชแกมมอนแฮม เสิร์ฟพร้อมเนยสมุนไพรและบรีชีส ตามด้วยสโคนอบสดใหม่ต้นตำรับสไตล์อังกฤษสุดคลาสสิก ปิดท้ายด้วยขนมหวานแสนอร่อย พานาคอตต้าน้ำผึ้งมะนาว ทาร์ตช็อกโกแลตเฮเซลนัทเข้มข้นและอีกมากมายสัมผัสประสบการณ์และลิ้มรสความอร่อยที่ห้องอาหารเดอะ ลิฟวิ่ง รูม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567 โปรดติดตามความตื่นเต้นในการเปิดตัว Episode 2 – The Tree of Love ภาคต่อของซีรี่ย์ชุดน้ำชายามบ่าย The Tree of Lifeนอกจากนี้ เดอะ ลิฟวิ่ง รูม ขอเชิญท่านที่อยากจะเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแจ๊ส พร้อมจิบน้ำชายามบ่ายในบรรยากาศอันผ่อนคลาย ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.ไม่ว่าคุณจะเลือกดื่มด่ำไปกับรสชาติและสุนทรียภาพแห่งท่วงทำนองแจ๊สในช่วงบ่ายวันเสาร์ หรือเฉลิมฉลองไปกับชุดน้ำชายามบ่าย The Tree of Life สุดพิเศษช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ เดอะ ลิฟวิ่ง รูมพร้อมมอบประสบการณ์บริการชั้นเยี่ยม และรังสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับเพื่อทำให้ช่วงเวลาการดื่มชาของคุณเป็นหนึ่งในความทรงจำอันตราตรึงใจ