จัดยิ่งใหญ่! รับ "วันเด็กแห่งชาติ" รวมพล Pokémon กว่า 200 คาแรกเตอร์ เพิ่มความสนุกให้กับเด็กๆ

จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ในแคมเปญ KID’S DAY 2024 INFINITE HAPPINESS เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็น Enjoyable Landmark เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สุดของความสนุก ชวนเด็กๆ มาเปิดโลกการเรียนรู้และปล่อยพลังแห่งจินตนาการ พร้อมเสริมทักษะรอบด้าน ด้วยกิจกรรมสนุกสุดครีเอทีฟ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ พร้อมเสริมสร้างทักษะและมอบประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านในทุกมิติส่งความสุขอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ไปกับ 9 ไฮไลต์ความสนุกฉลองวันเด็ก อาทิ· 10 - 14 ม.ค.67 Kid’s Craft & Creative x Life’s Market พบกับเทศกาลสุดคราฟต์ centralwOrld x Life’s Market ชวนคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาสนุกไปกับศิลปะและสีสันจากธรรมชาติกับ Life’s market ตลาดธรรมชาติคืนชีวิต กับ 5 ไฮไลต์เวิร์กชอป! อาทิ สอนปั้นดินแบบขึ้นรูป, เพ้นท์ผ้าจากสีอะคลิลิค, แต่งหน้าเค้ก, สอนทำจิวเวลรี่ และห้ามพลาด! กับเวิร์กชอป Drip Coffee จากสวนกาแฟชื่อดัง Lazy Man Coffee จ. เชียงใหม่ ที่ชั้น 6 Genius Planet· 12-14 ม.ค.67 Land of Happiness โชว์สุดยิ่งใหญ่รวม Pokémon มากกว่า 200 คาแรกเตอร์ พร้อมเพลินเพลิดกับกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น โชว์จากน้องๆจากหลากหลายสถาบัน รวมกว่า 800 คนที่ Outdoor Square B Kid’s Mania Work & Craft ร่วมสนุกฟรี! กับงาน ART & CRAFT มากกว่า 30 เวิร์กชอป, มาร่วมกันปลดปล่อยจินตนาการไปด้วยกันที่บูทกิจกรรมสุดครีเอทีฟที่ Central Court, Outdoor Square B, C และ Foodventure by TK PARK ชวนเด็กๆ ออกเดินทางตะลุยสำรับอาหารไทย 4 ภาค ทั้งคาว หวาน ผัก ผลไม้ กับเกมส์สุดสร้างสรรค์ Foodventure ที่ TK PARK สนุกกับกิจกรรมแล้วมารับกล่องสุ่มลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย ที่ชั้น 8 TK Park· 13 ม.ค.67 Kids' Day Special at Playmondo! สุดพิเศษวันเด็กที่ Playmondo วันเดียวเท่านั้น! เพียงกด Like และติดตาม Playmondo รับทันทีคูปอง Young Explorer ฟรี มูลค่าสูงสุด 660 บาท! ที่ชั้น 2 Playmondo· 13-14 ม.ค.67 Pikachu Mini Dance 4 คาแรกเตอร์สุดคิวท์ ที่พร้อมเสริฟความสนุกให้กับทุกๆคน 3 รอบเวลา ได้แก่ 15.00-15.30 น., 17.00-17.30 น.และ 19.30 -20.00 น.ที่ Outdoor Square B Sing & Dance with Creative Contest กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นร้อง-เต้น ผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์ให้ออกมาในรูปแบบความสุข สนุก ในทุกการแสดง พร้อมชมการประกวด Campus Star 2024 Final Competition พิเศษพบกับศิลปิน อาทิ บิ๊กเอ็ม, พีธ พีระ และ PROXIE ที่ชั้น 1 Eden Zone Kid’s Infinite Gift Away เด็กๆรับฟรี! ของรางวัลพรีเมียมและของสมนาคุณจากแบรนด์ดัง อาทิ Pororo Aqua Park Bangkok, Play Mondo, B2S, SuperSport, The rink และ Voucher ส่วนลดคอร์สเรียนสำหรับเด็ก จาก ABC Cooking เพียงดาวน์โหลด Application Central Life X และ Scan QR Code กิจกรรม· และห้ามพลาดกับ Kids Market กับงาน Kids & Toys ที่จะยกขบวนของเล่นแบรนด์ดังเอาใจเด็กๆ กว่า 50 รายการ พร้อมด้วย เสื้อผ้า, รองเท้า, และของเล่น คุณหนูๆ จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย วันที่ 9 - 14 ม.ค.67 ที่ชั้น 2 Eden Zone และวันที่ 8-21 ม.ค.67 ที่ชั้น 1 Beacon Zoneชวนเด็กๆ มาเปิดประสบการณ์ความสนุกกับเหล่าคาแรกเตอร์ Pokémon กว่า 200 คาแรกเตอร์ และอีกหลากหลายกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษในวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : CentralWorld