ปักหมุดไฮไลต์ “งานวันเด็กแห่งชาติ 2567” เที่ยวสนุก สร้างสรรค์ ได้ความรู้

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ นั่นคือส่วนคำขวัญวันเด็กในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญว่าหากผู้ปกครองของน้องๆ หนูๆ ยังไม่รู้ว่าจะพาเด็กๆ ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ไหนดี วันนี้ได้รวบรวมสถานที่จัดงานวันเด็กทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มาชักชวนให้ได้ออกไปเที่ยวกันเชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 วันที่ 13 มกราคม ณ ทำเนียบรัฐบาล พบกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น สนุกกับนิทรรศการลดโลกเดือด บรรยากาศ Dino park ไดโนเสาร์เคลื่อนที่ได้ กิจกรรมเวทีกลางแสนบันเทิงลุ้นรับของรางวัลมากมาย สนุกสนานกับเกมชิงรางวัล มีบริการอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ตลอดงาน พบกับมาสคอตสัตว์ป่าน่ารักและขบวนพาเหรดพองเพื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567วันเสาร์ที่ 13 มกราคม นี้ ที่สถานีหัวลำโพง และ 6 สถานีภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับไฮไลต์งานวันเด็กในปีนี้ การรถไฟฯ จัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กทางมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยในปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ การรถไฟฯ ได้นำรถจักรที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จำนวน 7 คัน มาจัดแสดงที่สถานีหัวลำโพง (หัวลำโพง) บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ขึ้นไปสัมผัสบนรถจักรไอน้ำ พร้อมทดลองเป็นพนักงานขับรถไฟ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเข้าชมด้านในห้องเครื่องบนรถจักรเป็นครั้งแรก รวมทั้งยังได้พบกับแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ มีกิจกรรมสันทนาการให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ แท็บเล็ต สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถจักรยาน ของที่ระลึกจากการรถไฟฯ อีกมากมายกว่า 1,500 รางวัล พร้อมบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อีก 6 แห่ง ประกอบด้วย สถานีอุบลราชธานี แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ สถานีศาลายา สถานีขอนแก่น สถานีรถไฟชุมพร และศูนย์ปฏิบัติชายแดนภาคใต้การรถไฟฯ พร้อมกับได้สนับสนุนของรางวัลให้กับหน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 50 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปท้องฟ้าจำลอง ชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567โดยการแสดงทางท้องฟ้าจำลองมีทั้งหมด 14 รอบ ใช้เวลารอบละ 30 นาที โดยจะเป็นการสอนดูดาว ไม่มีการฉายภาพยนตร์ เด็ก (<18 ปี) เข้าชมฟรี กรุณารับบัตรสำรองที่นั่ง / ผู้ใหญ่ค่าบัตร 50 บาท เริ่ม แจกบัตรสำรองที่นั่ง / จำหน่ายบัตร ตั้งแต่เวลา 8:30 น. เป็นต้นไปนอกจากการดูดาวแล้ว ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น ความว้าวุ่นของเลเซอร์ / Balancing game / Moon to Mars / Tic Tac Toe / ค่อย ๆ กลิ้งไม่ต้องรีบนะ / ปาดาว 12 ราศี / โยนห่วงอวกาศ / The solar system / เกมกาชาตะลุยคำศัพท์วิทยาศาสตร์และอวกาศ / TO THE MOON / ปริศนา BOX BOX BOX ฯลฯวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. นี้ มาตะลุยแดนอาหารไทยกับ Foodventure ที่ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับเกมสร้างสรรค์ตะลุยแดนอาหารไทย มาเติมอาหารสมอง ลุ้นรางวัลพิเศษมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตะลุยแดนอาหารไทยกันได้กับสื่อสาระท้องถิ่นจาก TK Park บนแอป TK Readเพลิดเพลินกับการแสดงและบูธกิจกรรมจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาเติมพลังความสนุกให้เด็กๆ พิเศษ! เฉพาะวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 น้องๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าฟรี นอกจากนี้รับส่วนลด 70 บาท สำหรับสมัครสมาชิก TK Park รายปี และส่วนลด 50 บาท สำหรับต่ออายุสมาชิก พบกันวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00-17.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ กองทัพอากาศพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติทั้งที่ตั้งดอนเมืองและกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศเชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก ซึ่งจัดแสดงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกองทัพบกตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมนำชมนิทรรศการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษาขณะเดียวกันบนพื้นที่เวทีกลางของงาน ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชา ยังได้เตรียมของรางวัลอย่างมากมายเพื่อมอบให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้มอบหมายให้กรมดุริยางค์ทหารบก ขับร้องบทเพลงสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สลับกับการแสดงของเด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ และการเล่นเกมส์ชิงรางวัลต่างๆ ที่หน่วยงานภาคีของกองทัพบกร่วมสนับสนุน ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ตลอดทั้งวันนอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่หน่วยทหารได้มาร่วมจัดขึ้น ทั้งการแนะแนวสถาบันการศึกษานักเรียนนายร้อย รร.จปร. นักเรียนแพทย์และพยาบาลทหารบก, การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยกำลังรบที่สามารถใช้ทั้งภารกิจการป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน,การสาธิตการดำรงชีพในป่า, การแสดงยิงปืนฉับพลัน, การแสดงสุนัขทหาร การแสดงรำมวยไทย เป็นต้นเชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 จัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯพบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น การแสดงการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงอวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงดนตรี การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ประกวดวาดภาพระบายสี แจกอุปกรณ์การเรียน ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสวนสัตว์ 6 แห่ง ให้เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี หรือ สูงไม่เกิน 135 ซม. เข้าฟรี! พบกิจกรรมและรับรางวัลมากมาย ในวันที่ 13 มกราคม 2567 พบกับกิจกรรมสร้างความรู้ภายในสวนสัตว์ กิจกรรมมหาสนุกแฝงสาระความรู้ด้านสัตว์ป่าสนุกสนานได้ตลอดทั้งวัน ได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี เชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 วันที่ 13 มกราคม ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ เรียนรู้วิถีเกษตรไทย สนุกกับ Walk Really ตะลุยกว่า 20 ฐาน ลุ้นรับของรางวัล อิ่มอร่อยอาหาร เครื่องดื่ม และผลผลิตทางการเกษตรมากมายเชิญร่วมงานวันเด็ก 2567 จัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ, และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังกระจายความสนุกไปทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ยกทัพความสนุกรวมกว่า 46 แห่งทั่วประเทศกิจกรรมในงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมในงานเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์