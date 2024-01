มัดรวมไฮไลต์เที่ยววันเด็ก สนุกสุดมันส์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Central Pattana, Central Department

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ CentralFoodPark, Playmondo Group, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน), Chupa Chups, บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด (myDna), ยำยำช้างน้อย และพันธมิตรชั้นนำ ปักหมุดศูนย์การค้าเซ็นทรัล 39 สาขาทั่วไทย จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2567 กับแคมเปญ CENTRAL KIDS DAY 2024 คิด(ส์)สนุกสุดมันส์ FUN FEST ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ม.ค. 67กล่าวว่า “ปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาฉลองวันเด็กแห่งชาติ สร้างสรรค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็น Enjoyable Landmark ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สุดของความสนุก ชวนเด็ก Alpha Generation มาเปิดโลกการเรียนรู้และปล่อยพลังแห่งจินตนาการ พร้อมเสริมทักษะรอบด้าน ด้วยกิจกรรมสนุกสุดครีเอทีฟ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กยุคใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ พร้อมเสริมสร้างทักษะและมอบประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านในทุกมิติให้กับเด็กๆและทุกครอบครัว เพื่อให้มี Quality Time และโมเมนต์ที่ดีร่วมกัน โดยเราได้เปิดเวทีเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมแสดงความสามารถร้อง เล่น เต้น โชว์ กว่า 40 เวทีเพื่อสนับสนุนอัลฟ่าเจนเนอเรชั่นให้เป็น Soft Power สู่ระดับ Global และเรายังมอบความสุขอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่กับเหล่าคาแรกเตอร์ Pokémon (เซ็นทรัลเวิลด์), โชว์ 4 Pikachu Mini Dance (เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า), และงาน Pokémon Play Space (เซ็นทรัล พระราม 2) ที่จะมาสร้างความสนุกให้กับเด็กๆ และยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราได้เตรียมมอบให้กับเด็กทุกคนเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษในวันเด็กปีนี้”มัดรวมไฮไลต์ความสนุกฉลองวันเด็ก และพิกัดสุดมันส์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วไทย กับงาน Central Kids' Day 2024 คิด(ส์)สนุกสุดมันส์ Fun Fest อาทิ: วันที่ 12-14 ม.ค. 67 สนุกกับ Pokémon สุดยิ่งใหญ่ที่รวมคาแรกเตอร์ กว่า 200 ตัว ณ ลาน Square B และ 4 Pikachu Mini Dance สุดคิวท์ (13-14 ม.ค. 67), เปิดเวทีแสดงความสามารถร้อง เล่น เต้น โชว์ กับงานประกวด Campus Star 2024 โดย MONO29 พิเศษพบกับศิลปิน บิ๊กเอ็ม, พีธ พีระ และ Proxie, สนุกฟรีกับงาน Art & Craft กว่า 30 เวิร์คช้อป, centralwOrld x Life’s Market ชวนครอบครัวสนุกกับศิลปะและสีสันจากธรรมชาติกับเทศกาลสุดคราฟที่ตลาดธรรมชาติคืนชีวิต, ตะลุยสำรับอาหารไทย 4 ภาค กับเกมส์สุดสร้างสรรค์ Foodventure ที่ TK PARK: วันที่ 5-17 ม.ค. 67 พบกับมหกรรมความสุขต้อนรับวันเด็กกับ Pokémon Play Space สเปซที่รวมความสนุกจากจักรวาลโปเกมอน และตื่นตาตื่นใจไปกับกองทัพไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปีในงาน Jurassic Mania และโชว์สุดพิเศษ Cover Dance และ Fashion Show: วันที่ 13-14 ม.ค. 67 ชมการแข่งขัน Speed Cubing มาตรฐานระดับโลกทั้งหมด 4 ประเภทกับงาน “Bangkok Cube Day Winter 2024” เพื่อเก็บสถิติและลุ้นเข้าแข่งขันชิงแชมป์ในทวีปเอเชีย, ชวนน้องๆประกวดการแต่งกายในธีมอาชีพในฝัน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท และรับของขวัญวันเด็กกว่า 5,000 ชิ้น: วันที่ 12-16 ม.ค. 67 เปิดเวที Kids Music Contest ร้อง เล่น เต้น โชว์ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท, พบความน่ารักของเหล่า “เซเลปสี่ขา” จุ๊มเหม่ง เจได และ ใจดี, สนุกกับ MONSTERS RUN เกมกีฬาของเหล่ามอนสเตอร์ และงาน Westville Kids Safari ชวนน้องๆมาใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่าจากโลกซาฟารีกว่า 50 สายพันธุ์: วันที่ 6-14 ม.ค. 67 ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์โลกน่ารักในงาน Pet Safari และพบกับ งานประกวด Street Dance Contest, Kids Sport for Fun ร่วมกับโรงเรียน Well International School, สนุกกับเวที Kids Talent Contest และมินิคอนสิร์ตจากวง Paper Planes และ Tipsy: วันที่ 6-28 ม.ค. 67 จัดเต็มความสนุกกับของขวัญกว่า 10,000 ชิ้น พบกับ Fun Rally ตามล่าแสตมป์กับฐานต่างๆ, สนุกทุกพื้นที่กับโชว์จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัด, อลังการกับโชว์ยุทโธปกรณ์ และกิจกรรมเพ้นท์บอลจากกองทัพภาคที่ 2, สนุกกับ Kids Balloon สวนสนุกเป่าลมขนาดใหญ่, ไดโนเสาร์จำลองขนาดยักษ์ และปล่อยพลังแห่งจินตนาการกับกิจกรรม Cen'Za Family Workshop Little Chef: วันที่ 9-14 ม.ค. 67 ชวนเด็กๆมาสนุกกับกิจกรรมและรับของขวัญกว่า 5,000 ชิ้น, ครั้งแรกกับ Kids DJ Show ให้ทุกคน Enjoy Kiddy Vibes, เสริมสร้างไอเดียอาชีพในฝันกับกิจกรรม Job Career Rally และสนุกสุดมันส์กับสวนสนุก Kids Playland ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 2,500 ตร.ม. และเฟ้นหาตัวแทน Central Pattana Kids Star Show ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม Workshop กับเมนเทอร์ชื่อดัง ครูตุ้ย- ดร.อภิโชติ เกตุแก้ว: วันที่ 13-14 ม.ค. 67 ชม Kids Fashion Show สุดยิ่งใหญ่ในคอนเซ็ปต์ Fashion Fantasy จากเสื้อผ้าแบรนด์ดังภายในศูนย์การค้าฯ, การแข่งขันประกวดชุด Kids Costume D.I.Y Challenge ชิงถ้วยและเงินรางวัล, ท้าทายเด็กกินจุและกินเร็วกับ Kids Eat Up Challenge, Kids Art Wall Painting เสริมสร้างจินตนาการกับศิลปะขนาดใหญ่ใจกลางศูนย์การค้าฯ, Central Tham Market ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดโรงเรียนในเครือ ออกบูธโชว์ผลงานและฝึกหารายได้: วันที่ 10-14 ม.ค. 67 ผจญภัยในโลกแห่งท้องทะเลกับงาน Central Pattaya Balloon Festival ในคอนเซ็ปต์ Pirate Island ด้วยลูกโป่งกว่า 100,000 ลูก, ชมโชว์โบโซ่และ Magic Show ตลอดทั้งวัน: วันที่ 13-14 ม.ค. 67 เพลิดเพลินกับมายากล โบโซ่ และการแสดงบับเบิ้ลโชว์ฟองสบู่ยักษ์, สนุกสนานเครื่องเล่นเป่าลมยักษ์, ชมแฟชั่นโชว์ในธีม ทูตน้อยมหาสมุทร, พร้อมชมยุทโธปกรณ์ ปืนใหญ่ รถดับเพลิง จากกองทัพภาคที่ 4, มทบ.42 และนักดับเพลิง, เสริมทักษะและฝึกสมองกิจกรรมตะลุยด่านผจญภัยและอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา, ครั้งแรกในภาคใต้ กับ Central Pattana Kids Star Show ชวนหนูๆ ร่วม Workshop ฟรี! โดยเมนเทอร์ชื่อดัง ครูคอปเตอร์-ณัชชพล เจตสมมา และรับฟรีของขวัญวันเด็กสุดน่ารัก 2,567 ชิ้น: วันที่ 12-14 ม.ค. 67 เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรี Kids Music Contest 2024 สุดยิ่งใหญ่ในภูเก็ต, ตื่นตาตื่นใจกับ Animal Parade ที่รวบรวมเหล่ามาสคอตสัตว์ และ โบโซ่มาร่วมแจกความสดใส, ผจญภัยในดินแดนสวนสัตว์ Mini Zoo, Workshop เพ้นท์ปูนพลาสเตอร์ ตักปลามหาสนุก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ยังร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติและจัดกิจกรรมสุดพิเศษทั่วประเทศ· เปิดประสบการณ์สุดล้ำ พบกับ Rollerbot หุ่นยนต์ยักษ์สูง 2 เมตร จาก Studio Jitti ให้ทุกคนได้สัมผัสหัวใจ ใกล้ชิดผ่าน AR Interactive ที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และชวนคุณหนูๆ มาร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ KIDS FASHION SHOW (เฉพาะห้างเซ็นทรัลสาขา ชิดลม, เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, เวสต์วิลล์, เชียงใหม่, อุดรธานี และป่าตอง)· ตื่นตาตื่นใจกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินตัวน้อย, กิจกรรมระบายสี D.I.Y., ร่วมลุ้นไปกับเกมแข่งขันสุดมันส์, เพลิดเพลินกับขนม ลูกโป่ง และตัวตลกโบโซ่ที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้คุณหนูๆ และทุกคนในครอบครัวที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา พร้อมสร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจกับเวทีประกวดแต่งตัวอาชีพในฝันที่ห้างโรบินสันสาขา พระราม 9, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และเชียงราย