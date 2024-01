“ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี -ประจักษ์เป็ดย่าง” ติด 1 ใน 150 ร้านอาหารระดับตำนานของโลก

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา TasteAtlas เว็บไซต์อาหารชื่อดัง ที่จัดอันดับความอร่อยของอาหารหลากหลายจากทั่วโลก ได้จัดอันดับ สุดยอด 150 ร้านอาหารระดับตำนานของโลก และเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ของร้าน (150 Most Legendary Restaurants in the World & Their Iconic Dishes) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อมีร้านอาหารเก่าแก่ของไทยจำนวน 2 ร้านติดอันดับอยู่ด้วย ได้แก่ ร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี กับ ร้านประจักษ์เป็ดย่างTasteAtlas อธิบายเกี่ยวกับร้านอาหารในตำนานที่ดีที่สุด 150 แห่งทั่วโลกนี้ ว่าเป็นการนำเสนอการเดินทางด้านอาหารที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุ้มค่าแก่การไปลิ้มลองสักครั้งในชีวิต โดยร้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับรับประทานอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง เทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก แต่ละร้านได้ยืนหยัดผ่านกาลเวลา โดยละทิ้งลูกเล่นทันสมัย แต่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารในรสแบบดั้งเดิมและมีคุณภาพสำหรับร้านอาหารไทยที่ติดอันดับ ได้แก่TasteAtlas ระบุว่า ทิพย์สมัย สั่งสมชื่อเสียงอันเป็นตำนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ด้วยจุดเริ่มต้นที่ย้อนกลับไปถึงการขายผัดไทยบนเรือเลียบคลองภาษีเจริญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่องราวการทำอาหารของทิพย์สมัยคือ สืบสานประเพณีและความภาคภูมิใจของชาติ ความมุ่งมั่นของทิพย์สมัยในการรักษาสูตรดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงผัดไทยเส้นจันท์กับน้ำมันกุ้งและกุ้งห่อไข่อันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกประจักษ์เป็ดย่าง ร้านเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งย่านบางรัก เซ้งตึกแถวบนถนนเจริญกรุงมาขายตั้งแต่ยุคปลายรัชกาลที่ ๕ ช่วงแรกรสชาติเป็นแบบจีนแท้ ก่อนปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยมากขึ้น เสริมเครื่องเทศไทย เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม ใบมะกรูด แต่ก็ยังคงสูตรหลักที่มีเต้าเจี้ยวไว้เหมือนเดิม โดย TasteAtlas ระบุว่า เมนูข้าวหน้าเป็ด เป็นจานที่แนะนำ