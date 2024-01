พังงาสุดคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวอช.อ่าวพังงา เช็กอิน "เขาตาปู" ชมเกาะเจมส์บอนด์ชื่อดังระดับโลก

บรรยากาศช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วไทยเต็มไปด้วยความคึกคัก รวมถึงที่ "อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา" จ.พังงา โดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.2 (เขาพิงกัน) ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ "เขาตาปู" หรือ "เกาะเจมส์บอนด์" เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญจุดหนึ่งของจังหวัดพังงาเขาตาปู เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “เจมส์ บอนด์” ตอน “เพชฌฆาตปืนทอง” (The Man with the Golden Gun) ในปี 2517 จึงทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก จนได้ชื่อเรียกว่า “เกาะเจมส์ บอนด์” (James Bond Island) ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้บริเวณเขาตาปูยังมี "เขาพิงกัน" เป็นภูเขาที่มีลักษณะพิเศษแปลกตาแตกต่างจากภูเขาอื่น ๆ คือมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน เป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา ซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตกาล คาดว่าจะเป็นภูเขาลูกเดียวกัน แต่ได้ถูกฟ้าผ่าหรือ สายฟ้าฟาดอย่างประณีตจนแยกภูเขาดังกล่าวออกเป็นสองลูกที่แนบชิดติดกันหรือพิงกัน หรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ภูเขาดังกล่าวเกิดรอยร้าวหรือปริแยกเป็นสองส่วน ที่มีลักษณะคล้ายถูกของมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขา แต่ยังไม่ได้ถูกแยกออกจากกัน กลับถูกปล่อยให้ยังคงแนบชิดติดกัน จนถูกเรียกว่า เขาพิงกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความรักในจังหวัดพังงาสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นไปด้วยความคึกคักเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่และท่าเรือรอบอ่าวพังงาเข้ามาท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาขณะที่แม่ค้าขายของที่ระลึกที่เป็นคนในพื้นที่ ต่างก็รู้สึกคึกคักมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และให้เคารพกฎกติกาข้อห้ามต่าง ๆ ในการเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติด้านบริเวณเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงชื่อดังในอ่าวพังงา ก็มีบรรยากาศคึกคักเช่นกันโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามารับประทานอาหารมื้อเที่ยงบนเกาะ พร้อมกับแวะจับจ่ายซื้อของฝากของที่ระลึก สร้างความคึกคักในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นอย่างมาก############หมายเหตุ : ภาพโดย : อโนทัย งานดี