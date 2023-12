“กรุงเทพฯ” แชมป์เมืองที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุด ข่าวดีวงการท่องเที่ยวแห่งปี 66

1.มาเลเซีย 4,439,480 คน

2.จีน 3,418,372 คน

3.เกาหลีใต้ 1,616,858 คน

4.อินเดีย 1,587,090 คน

5.รัสเซีย 1,428,985 คน

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของปี พ.ศ.2566 หลังกรุงเทพฯ แซงหน้ากรุงปารีส ขึ้นไปยืนอันดับ 1 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ด้วยสถิติจำนวนนักท่องเที่ยว 22.78 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือน ส.ค.66) ซึ่งชาวเน็ตไทยแห่แชร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพราะเป็นหนึ่งในข่าวดีประจำปี 66 ของเมืองไทยโดย เว็บไซต์ travelness ได้จัดอันดับ 20 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนมากที่สุดในโลก ปี ค.ศ. 2023 หรือ The Most Visited Cities in the World จากการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ในช่วงกลางปี 2023 โดยวัดตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจากต่างประเทศและได้มีการใช้จ่ายข้ามประเทศสำหรับ 20 อันดับ เมืองที่มีผู้มาเยือนมากสุดในโลกในปี 2023 ได้แก่อันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 22.78 ล้านคนอันดับ 2 ปารีส ประเทศฝรั่งเศสจำนวนนักท่องเที่ยว 19.10 ล้านคนอันดับ 3 ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร จำนวนนักท่องเที่ยว 19.09 ล้านคนอันดับ 4 ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนนักท่องเที่ยว 15.93 ล้านคนอันดับ 5 สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์จำนวนนักท่องเที่ยว 14.67 ล้านคนอันดับ 6 กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียจำนวนนักท่องเที่ยว 13.79 ล้านคนอันดับ 7 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนนักท่องเที่ยว 13.60 ล้านคนอันดับ 8 เมืองอิสตันบูล ประเทศทูร์เคีย จำนวนนักท่องเที่ยว 13.40 ล้านคนอันดับ 9 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนนักท่องเที่ยว 12.93 ล้านคนอันดับ 10 เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี จำนวนนักท่องเที่ยว 12.41 ล้านคนอันดับ 11 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนนักท่องเที่ยว 11.25 ล้านคนอันดับ 12 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จำนวนนักท่องเที่ยว 10.14 ล้านคนอันดับ 13 เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวนนักท่องเที่ยว 10.00 ล้านคนอันดับ 14 ภูเก็ต ประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 9.89 ล้านคนอันดับ 15 พัทยา ประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยว 9.44 ล้านคนอันดับ 16 มิลาน ประเทศอิตาลี จำนวนนักท่องเที่ยว 9.10 ล้านคนอันดับ 17 บาร์เซโลนา ประเทศสเปน จำนวนนักท่องเที่ยว 9.09 ล้านคนอันดับ 18 ปาลมาส (มาจอร์กา) ประเทศสเปน จำนวนนักท่องเที่ยว 8.96 ล้านคนอันดับ 19 บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนนักท่องเที่ยว 8.26 ล้านคนอันดับ 20 ฮ่องกง จำนวนนักท่องเที่ยว 8.23 ล้านคนขณะที่สถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จากเพจ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา Economics Tourism and Sports Divisionระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ณ วันที่ 1มกราคม - 24 ธันวาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 27,252,488 คนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดอดันดับแรก ได้แก่