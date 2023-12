คิง เพาเวอร์ เนรมิตต้นคริสต์มาสยักษ์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

คิง เพาเวอร์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข เนรมิตจุดเช็คอินสุดฮิปแห่งใหม่ของประเทศไทย เพื่อเสริมทัพให้ประเทศไทยเป็นเดสติเนชั่นแห่งความสุขของนักเดินทางจากทั่วโลก พร้อมเพิ่มบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีกับแคมเปญ “KING POWER CELEBRATION 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปสนุก ความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบ” เนรมิต ‘คิง เพาเวอร์ รางน้ำ’ ให้เป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์ความสุขสำหรับการเฉลิมฉลองด้วยการประดับไฟต้นคริสต์มาสและกิจกรรมการตลาด ซึ่งจะจัดขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในวันที่ 15-17 ธันวาคม และช่วงที่ 2 สำหรับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสในวันที่ 22-31 ธันวาคม นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พร้อมตื่นตาตื่นใจกับ WONDER BOX ช้อปสนุก เปิดกล่องความสุขไม่รู้จบ เพียงช้อปครบตามเงื่อนไข รับทันที! WONDER BOX กล่องความสุข ที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำ พร้อมยกขบวนกิจกรรมความสนุก อาทิ ฟรีคอนเสิร์ต! จากศิลปินมากมาย อาทิ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์, THE TOYS, SARAH SALOLA, Purenessly, วง HYBS, วง ROOFTOP ฯลฯ ในวันที่ 22 – 25 และ 29 – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. บริเวณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เซอร์ไพรส์! ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. / 14.00 น. / 16.00 น. / 18.00 น. พบขบวนความสุข ความสดใส แสนน่ารักส่งท้ายปีใหม่จากน้อง FENNI (เฟนเน่) ผลงานโดย คุณศิรินญา ปึงสุวรรณ หรือ Poriin ศิลปินอาร์ตทอยดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยกับคาแร็คเตอร์เฟนเน็กฟ็อกซ์ ตุ๊กตาสุนัขจิ้งจอกตัวน้อย ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนที่ได้พบเจอในเทศกาลสุดพิเศษนอกจากนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษมอบความคุ้มค่าต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มีไฟลต์บิน ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต เพียงลงทะเบียนก่อนช้อปลุ้นสนุกรับคูปองส่วนลด สูงสุด 3,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ และส่งต่อด้วยความสุขอีกขั้นรับฟรีทันที “ทริปท่องเที่ยวฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ” 3 วัน 2 คืน เมื่อซื้อ CASH CARD 500,000 บาท สิทธิ์มีจำนวนจำกัด (เฉพาะคิง เพาเวอร์ รางน้ำ) รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีกมากมายฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี พร้อมรับความคุ้มค่ากับเพื่อนักเดินทางให้ได้ช้อปแบบจุใจ ในงาน “KING POWER CELEBRATION 2024 ช้อปสนุก ความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบ” ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และโปรโมชั่นพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop