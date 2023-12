คริสต์มาสนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนฉลองเทศกาลแห่งความสุข พบไลน์อัป อีเวนต์ กิน เที่ยว ช้อป จบทุกไลฟ์สไตล์ ที่แลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางเมือง

ใกล้คริสต์มาสแล้ว!! เตรียมตัวนับถอยหลังเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นกันได้เลย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะ ‘World’s Best Festive Destination’ ชวนมาฉลองความสุขทุกโมเมนต์ กับไฮไลต์กิจกรรมตลอดเดือนธันวาคม มัดรวบครบทุกกิจกรรมแห่งความสุข ตอบโจทย์ความบันเทิงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กิน เที่ยว ช้อป ครบทุกหมวด พลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสยักษ์ที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตกแต่งในธีม Pokemon สุดน่ารัก, Inflatable Pikachu ยักษ์สูง 15 เมตรที่แรกในไทย และ 10 โซนไฮไลท์สุดมหัศจรรย์ ‘centralwOrld, The Great Celebration 2024’ พร้อมสนุกกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ตลอด 10 วัน 10 คืนก่อนเคานต์ดาวน์ ก่อนปิดท้ายการนับถอยหลังข้ามปีสุดยิ่งใหญ่กับงาน centralwOrld Bangkok Countdown 2024, Times Square of Asia จัดเต็มความมันส์โปรดักส์ชั่นระดับโลก ในวันที่ 31 ธ.ค. 66• เช็คอินกินร้านดังที่ร้านอาหารระดับโลกชื่อดังที่ยกขบวนมาเปิดร้านสาขาแรกในไทยร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยไม่สิ้นสุด ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำความเป็น Food Destination รวมความหลากหลายของร้านอร่อยไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น The Cheesecake Factory® จากสหรัฐอเมริกาที่เสิร์ฟความอร่อยมากว่า 45 ปี, Tai Er (ไท่เออร์) ร้านอาหารสไตล์เสฉวน จากประเทศจีน ที่เสิร์ฟหม่าล่าสุดแซ่บสาขาแรกในไทย, SHAKE SHACK (เชค แช็ค), Mak’s Noodle ร้านบะหมี่ระดับตำนานจากฮ่องกง เปิดมายาวนานกว่า 100 ปี, Canton Paradise อาหารจีนสไตล์ฮ่องกงรสชาติต้นตำรับ พร้อมด้วยร้านเก๋ๆ สุดชิคอีกมากมายให้เลือกกินแบบจุกๆ ไม่ว่าจะเป็น Nose Tea ชาผลไม้เนื้อล้น, ร้านชาใต้สุดเข้มข้น Chongdee Teahouse, สัมผัสความอร่อยจากร้านดังในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งที่ Holiday Pastry The Dining Room, Seoul Hotteok ขนมแป้งต๊อกทอดอันดับหนึ่งจากเกาหลี, หอมรัญจวน ร้านขนมไทยต้นตำรับ และ Sus Sus ขนมปังสุดสุดไส้ทะลักPacamara Coffee Roasters ส่ง HAPPY HOLIDAYS SERIES ที่นำความน่ารักของ PIKACHU และ POKEMON มาไว้ใน 2 สินค้า ได้แก่ กาแฟเบลนด์สุดพิเศษ Happy Holidays Blend คัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกคุณภาพเยี่ยม เอธิโอเปีย และโคลอมเบีย มาบรรจุในแพ็จเกจจิ้งลายโปเกมอนดีไซน์สุดคิวท์ ขนาด 200 กรัม ราคากล่องละ 650 บาท และ Happy Holidays Cup Holder พกพาเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ง่ายๆ และยังสามารถเลื่อนปรับระดับได้ตามขนาดแก้ว เพียงซื้อเครื่องดื่มพาคามาร่าเมนูใดก็ได้ 1 แก้ว รับสิทธิ์แลกซื้อในราคาชิ้นละ 150 บาทGuss Damn Good in collaboration with CENTRAL and Pokémon ครีเอท Sundae สีเหลืองสดใสที่ได้มีแรงบันดาลใจมาจาก Pikachu กับไอติมรส Cheesecake กับ Yuzu โปะเยลลี่ Yuzu เปรี้ยวๆ หนึบๆ ท็อปด้วยคอร์นเฟลคกรอบๆ ราดซอส lemon custard เปรี้ยวอมหวาน โรยด้วย zippy zappy candy เป๊าะแป๊ะในปาก สามารถเอาถ้วยและฝากลับไปสะสมได้! ทุกออเดอร์เสิร์ฟเป็นถ้วยซันเดย์คู่กับฝาลายพิเศษ นี่แหละ SUNDAE, I CHOOSE YOU!Good goods ร่วมกับ @pokemonthailand ส่งคอลเลคชั่น Pokémon พบไอเทมส์น่ารักๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด กระเป๋าใบเล็ก-ใหญ่ ทุกชิ้น มาพร้อมลวดลายแก๊งโปเกม่อนพร้อมให้ทุกคนได้จับจองตลอดช่วงสิ้นปีนี้ และ RAVIPA Pikachu Special Edition สร้อยข้อมือและสร้อยคอลายพิคาชู ปรับขนาดได้ วัสดุทำมาจากเงินแท้ 925 ชุบทองคำขาว 18K คอลเลกชั่นนี้วางจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น14 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 : Christmas is Universal 2023 สนุกกับกิจกรรม Workshop และ Fan meeting กับศิลปินชื่อดัง คุณ Pradaa & Ironboy, ปัน สรณวรรธ ที่โซน Craft Studio ชั้น13 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 : centralwOrld Music Community Christmas Special Stage & Happening Showtime บริเวณ Outdoor Square B หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชมฟรี!! มินิคอนเสิร์ตของนักเรียน นักศึกษาจากหลากสถาบันทั้งไทยและอินเตอร์เนชันนอล ร่วมมอบประสบการณ์ดนตรีสุดไพเราะเข้ากับบรรยากาศเฟสทีฟให้กับทุกคน พร้อมชมการแสดงขับร้องประสานเสียง Christmas Carol ต้อนรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง… เตรียมปักหมุดการแสดงที่คุณชื่นชอบ แล้วมาเจอกันBacony on thirds เปิดตั้งแต่ 10.00 – 23.00 น. แหลมเจริญซีฟู้ด, บ้านหญิง, ทองสมิทธ์, ส้มตำนัว, ยัมยัม พาสต้า, ติ่น ไท่ ฟง, ซูชิ ชู แอนด์ คาร์นิวัล ยากินิกุ, สตาร์บัค, ซึตะ, กับข้าวกับปลา, ซงฟา31 ธ.ค. 66 เวลา 10:00 น. - เที่ยงคืนครึ่ง ที่ Groove at centralwOrld สายแฮงก์เอาต์ ห้ามพลาด! 10 พิกัดชิลสุดขีดข้ามคืน “ENJOY ALL DAY & PLAY ALL NIGHT” ฉลองความสุขสนุกสุดปังข้ามปี ไปกับมิวสิคบาร์และร้านอาหารยอดฮิตที่มาพร้อมเมนูพิเศษ และโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงสิ้นปีนี้ เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตสุดว้าว! ที่ Groove at centralwOrld 19 ธ.ค. Live music Timethai ที่ ทูปมิวสิคบาร์, 24 ธ.ค.สนุกกับ SLOT MACHINE และ 27 ธ.ค. พบ INK WARUNTORN ที่ ชงเจริญ, 28 ธ.ค. Concert The pakinson ที่ทูปมิวสิคบาร์ Live music ทุกวันอังคารและเสาร์ 19.30 - 23.00 น. ที่ ฮ๊อบ21 - 30 ธ.ค. 66 : centralwOrld Countdown Music Festival 2024 สนุกกับคอนเสิร์ตสุดมันต์สุดขีด กับ 10 ศิลปินดัง 10 วัน 10 คืน ที่จะสร้างความสนุกให้เซ็นทรัลเวิลด์เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ในงาน centralwOrld Bangkok Countdown Music Festival 2024 ที่ลาน Square B หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เปิดให้เข้าชมกันแบบฟรีๆ ตัวอย่างไฮไลท์ความสนุก 22 ธ.ค. พบ ฮูโต๋ สัจจากุล และ Sweezdream, 23 ธ.ค. มันส์ไปกับ Pok Mindset, 24 ธ.ค. พบ Nap a Lean, 26 ธ.ค. สนุกกับวงน้องใหม่อย่าง Gaikai และ Hard Boy, 27 ธ.ค. ดื่มด่ำกับเพลงฟังสบายของ 3 หนุ่มวง Bitter Brothers, 28 ธ.ค. อินไปกับหลากหลายแนวดนตรีจากวง Asia 7, 29 ธ.ค. ซึ้งไปกับเพลงสุดอบอุ่นกับ Purpeech และ 30 ธ.ค. สนุกกับ HYBS วงอินดี้ป๊อปไฟแรง31 ธ.ค. 66 : CentralwOrld Bangkok cOuntdown 2024 พลาดไม่ได้กับ centralwOrld Bangkok cOuntdown 2024 ปรากฏการณ์งานเคานต์ดาวน์ ที่ดีที่สุดของไทยตลอดกาล สมกับเป็น Time Square of Asia พบกับไลน์อัป 63 ศิลปิน มันส์ครบทุกเจนติดท็อปเทรนด์ทุกอะวอร์ด ที่จะมาเยือนแลนด์มาร์ค Entertainment Countdown นำทัพศิลปิน โดย PP Krit, Billkin, Ink Waruntorn, Nont Tanont, Bowkylion, Oat Pramote, Proxie, Pop Pongkool, Three Man Down, bamm, Tigger, Alala, Trinity, Perses, DVI, Psychic Fever, bXd, BUS because of you i shine และศิลปินอินเตอร์ระดับโลกชื่อดัง(Advertorial)