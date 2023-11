ทูตอเมริกัน เที่ยว “เมืองแพร่” ย้อมม่อฮ่อม - ติดใจขนมครก

“ย้อมผ้าม่อฮ่อมที่ศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้าม่อฮ่อมครับ! ขอขอบคุณคุณประภาพรรณ ศรีตรัย (ป้าเหงี่ยม) และช่างฝีมือท่านอื่น ๆ ที่มาแบ่งปันความรู้และทักษะอันน่าประทับใจสำหรับศิลปะที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ จ.แพร่ นี้”

Always great to try new Thai desserts and khanom khrok was amazing! Recommend everyone try this delicious coconut-rice pancake when in Phrae!





“ผมชอบชิมขนมไทยใหม่ ๆ วันนี้ได้ลองขนมครกครับ สุดยอดไปเลย! อยากแนะนำให้เพื่อนผมทุกคนได้กินบ้างถ้ามาเที่ยว จ.แพร่ ครับ!”

กลายเป็นทูตด้านการท่องเที่ยวไปในตัว สำหรับที่เมื่อวานนี้ (29 พ.ย.66) มีโอกาสเดินทางไปเยือนจังหวัดแพร่ เป็นครั้งแรก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และด้านอื่นๆนอกจากการหารือกับหน่วยงานราชการแล้ว นายโรเบิร์ต ยังได้ร่วมกิจกรรมย้อมผ้าม่อฮ่อม ผ้าที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ โดยระบุว่านอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ลองชิมขนมครกเป็นครั้งแรก ซึ่งท่านทูต โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ (x) ส่วนตัวว่าเรียกได้ว่า ท่านทูตโรเบิร์ต ทำหน้าที่ทูตด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดแพร่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตรงคอนเซปต์ของการขายซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหารได้อย่างดี