ท่องไปในโลกสีชมพู “Pink Rosa Cafe” จุดเช็คอินใหม่ใจกลางทองหล่อ

“Patom Organic Living”

ซอยทองหล่อ 23 ถนนสุขุมวิท 55

เปิดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

เบอร์ติดต่อ 09-8259-7514 หรือ Instagram : @pinkrosacafe

การเดินทางครั้งใหม่กับประสบการณ์สุดอาร์ตที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวและไลฟ์สไตล์สะท้อนผ่านเฉดสีชมพูที่ถูกต้องอย่าง PINK ROSA สู่ความพิเศษครั้งใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย กับคาเฟ่สีชมพูในพื้นที่ของร้าน Patom Organic Living ใจกลางทองหล่อ ที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจาก VESPA LX 125 I-GET PINK ROSA ภายใต้คอนเซ็ปต์ LIVE AN EXTRAORDINARY LIFE WITH PINK ROSA สู่เมนูขนมหวาน เบเกอรี่และเครื่องดื่มสุดพิเศษ ที่พร้อมเสิร์ฟให้ชาว VESPISTI ได้ดื่มด่ำกับขนมหวานและเครื่องดื่ม พร้อมมุมถ่ายภาพทำคอนเทนต์โชว์ไลฟ์สไตล์สุดเจ๋งที่ไม่ซ้ำแบบใคร และ Art Installation เก๋ๆ ที่มีซิกเนเจอร์อย่าง ‘Rainbow Sue’ ทั่วบริเวณร้าน ก่อนปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งของพรีเมียมสุดน่ารัก เตรียมตัวให้พร้อมและเริ่มต้นเดินทางไป ช้อป ชม ชิล กับ Pink Rosa Cafe ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567เวสป้า หยิบความพิเศษของเฉดสีชมพูอย่าง Pink Rosa (พิงค์ โรซ่า) ชวนชาว VESPISTI มาร่วมฉลอง Viva Moment ที่สะท้อนสีสันผ่านพรีเมียมสกู๊ตเตอร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ LIVE AN EXTRAORDINARY LIFE WITH PINK ROSA เพื่อพาทุกคนไปสัมผัสความรู้สึกของการตกหลุมรัก พลังแห่งความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นที่แฝงความอ่อนโยนและการเปิดกว้างทางความคิดให้ผู้ขับขี่โลดแล่น ในทุกเส้นทาง โดยครั้งนี้ เวสป้า ได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ครั้งใหม่เอาใจคนรักของหวานและศิลปะครั้งแรกของประเทศไทย กับเรื่องราวของโลกสีชมพู กับคาเฟ่สีชมพูใจกลางทองหล่อ ในรูปแบบของ Pop-up Cafe ที่จะเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์และมอบความอิสระแห่งการใช้ชีวิตสไตล์เวสป้าให้กับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนและสัมผัสประสบการณ์ในครั้งนี้คือ ผลงานล่าสุดจาก Vespa Thailand จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลกแห่งศิลปะในช่วงเวลาของและศิลปินไทยคนแรกที่ร่วมคอลแลปศิลปินชื่อดัง ที่ได้ถ่ายทอดงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก VESPA LX 125 I-GET PINK ROSA ที่ได้เผยโฉมความน่ารัก ถ่ายทอดผ่าน VESPISTI อย่าง ‘โบกี้ไลอ้อน’ ผสานการสร้างสรรค์ตัวตนและลายเส้นเป็นคาแรคเตอร์สุดโดดเด่น อย่างที่นำเสนอช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นเหมือนการตกหลุมรักที่มีแสงแดดส่องสว่างอยู่ทุกวินาที และจิตใจของเราก็ผลิบาน เสมือนดอกกุหลาบสีชมพูในวันที่แดดส่องสดใส มาพร้อมลวดลาย Gingham ดอกเดซี่ ดอกกุหลาบ และสีชมพู จนเกิดเป็นความเอ็กซ์คลูซีฟ ที่พร้อมเป็นพื้นที่โอบรับให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสช่วงเวลาแห่งการตกหลุมรัก และการเดินทางของชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักที่โปรยปรายด้วยกลีบกุหลาบสีชมพู ภายในพื้นที่ของร้าน Patom Organic Living ตั้งแต่การออกแบบรายละเอียดของคาเฟ่ในโซนของ Indoor และ Outdoor บริเวณสวน “Pink Garden” ที่สร้างสรรค์มุมถ่ายรูปแสนเก๋มากมายและไม่ซ้ำใคร โดยเฉพาะการวางสัดส่วนของ Art Installation บนพื้นที่บริเวณคาเฟ่ที่สะท้อนภาพไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตอย่างอิสระของ ‘Rainbow Sue’ ในบริบทต่างๆ ทั่วทั้งคาเฟ่และที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้น ‘Rainbow Sue’ ที่กำลังสนุกสนานกับการขับขี่ VESPA LX 125 I-GET PINK ROSA เป็นแลนด์มาร์คโดดเด่นอยู่กลางคาเฟ่ ด้วยขนาดที่สูงกว่า 4 เมตร และพิเศษไปกว่านั้นภายในคาเฟ่สีชมพู “Pink Rosa Cafe” แห่งนี้ VESPA และ Patom Organic Living ได้สร้างสรรค์เมนูขนมหวานและเครื่องดื่ม เพื่อเตรียมต้อนรับชาว VESPISTI ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายคาเฟ่ สายชิล สายหวาน สายฮิปสเตอร์ หรือสายไหนๆ ก็สามารถมาร่วมสัมผัสความรักและพลานุภาพแห่งสีชมพูผ่านเมนูพิเศษ ให้ทุกรสชาติพาคุณเดินทางท่องไปในโลกสีชมพูแห่งนี้ได้อย่างเป็นอิสระมีทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็น เน้นความหอมของกลิ่นดอกไม้ผสานกับรสละมุน ไม่ว่าจะเป็น เมนูเครื่องดื่ม ทั้งร้อนและเย็น เติมเต็มช่วงเวลาอันสุดแสนพิเศษ(โรซ่า ลาเต้) นมชมพูไซรัปดอกเฟื่องฟ้า ความกลมกล่อมของรสชาติที่ผสานความลงตัวระหว่างนมและไซรัปที่มีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัว(โรเซล่า โซดา) ความหวานปนซ่าของ กระเจี๊ยบโซดา ที่เสิร์ฟแบบไล่เลเยอร์(เพียว โรซ่า วอเตอร์) น้ำกลิ่นกุหลาบมอญ เติมความสดชื่นด้วยน้ำที่มาพร้อมกลิ่นหอมจนหยดสุดท้าย(ช็อกพิ้งค์) 2 ขั้วความหวานที่ผสานกันลงตัวกับ นมชมพูช็อกโกแล็ต ที่เสิร์ฟแบบ 2 เลเยอร์ ชากุหลาบมอญ เอาใจสายสุขภาพด้วยชาออร์แกนิคที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกกุหลาบมอญพันธุ์หายากซึ่งปลูกในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของสวนสามพรานที่พร้อมเปลี่ยนทุกวินาทีให้กลายเป็นสีชมพู กับ 3 เมนูเด่น อย่าง(สตรอเบอร์รี่ ช็อตเค้ก) เนื้อเค้กเบานุ่มละมุนกับความหอมหวานของครีมตัดกับความเปรี้ยวของผลสตรอเบอร์รี่สด(สตรอเบอร์รี่ โรลเค้ก) เมนูเบเกอรี่สุดน่ารักโทนสีขาว-ชมพู กับความอร่อยของเค้กโรลเนื้อนุ่มและความสดของสตรอเบอร์รี่แบบเต็มคำ(พิ้งค์ โรซ่า เวลเวต เค้ก) เค้กเนื้อนุ่มไล่เฉดสีแดง-ชมพู หอม ตัดสลับด้วยชั้นครีมชีสไอศกรีมสไตล์อิตาเลียน เนื้อเนียนนุ่มรสละมุนลิ้น ที่พร้อมเสิร์ฟความฟินกับ 7 รสชาติ ความอร่อย ไม่ว่าจะเป็น รสตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก รสยาคูลท์ปีโป้ รสพิทาชิโอ้ รสวานิลลาคัมเบิ้ล และอีกหลากหลายรอให้คุณได้ลิ้มรสคุกกี้เนย ที่กรุบกรอบ หอม หวานมัน เพิ่มความเก๋ด้วยไวท์ช็อกโกแล็ตนำมาวาดลวดลาย ดีไซน์สัญลักษณ์ เวสป้า และที่นับว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ Pop-Up Café แห่งนี้อร่อยแบบพอดีคำกับมาการองเซ็ท 3 ชิ้น กับรสชาติของ ราสเบอร์รี่ วานิลลา และ รสลิ้นจี่พบกับความหวานแบบไทยๆ ที่เสิร์ฟแบบร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็น ขนมถ้วยในรูปแบบเซ็ทห่อใบตอง และชุดของว่างขนมตะโก้ ขนมใส่ไส้ วุ้นรูปดอกเดซี่และน้องกระต่าย กับความหวานแบบออร์แกนิคในรูปทรงที่แปลกตากว่าที่เคยนอกจากนี้ ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมพิเศษให้กับ VESPISTI เข้ามาเยี่ยมเยือนได้เต็มอิ่มกับ Pink Moment ไม่ว่าจะเป็น Paper Craft Pink Cafe จิ๊กซอว์โมเดลในรูปแบบของ “Pink Rosa Cafe” ดีไซน์พิเศษที่ให้คุณได้สนุกกับการต่อมากขึ้นในรูปคาเฟ่เพียงแค่สั่งเมนูขนม เครื่องดื่มภายในคาเฟ่ครบ 500 บาทก็จะได้สนุกกับ Paper Pink Rosa Cafe ความพิเศษครั้งใหม่แบบสีชมพู ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมต้อนรับ VESPISTI ทุกคน ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหน ๆ ก็ไม่ควรพลาด มาร่วมเพนท์โลกสีชมพูไปพร้อมกัน ทำให้ทุกวันของคุณสดใสกว่าที่เคย โดย Pink Rosa Cafe เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 นี้ เท่านั้น