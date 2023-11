แฟนคลับดีใจ! “หยางจื่อ” นางเอกซีรีส์จีนคนดัง พาครอบครัวเที่ยว “ภูเก็ต”

ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆ กันเมื่อนางเอกซีรีส์จีนคนดัง “หยางจื่อ” พาครอบครัวบินลัดฟ้ามาเที่ยวภูเก็ต นับเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้แล้วที่เธอมาเที่ยวประเทศไทยเฟซบุ๊กเพจ “เมื่อฉันติดซีรี่ส์จีน” ได้โพสต์ภาพของ “หยางจื่อ” ดาราสาวชาวจีน ที่คุ้นหน้าคุ้นตาจากซีรีส์ดังหลายเรื่อง เมื่อครั้งที่ได้เดินทางมาเที่ยวไทยเมื่อช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมา (12 เม.ย.66)พร้อมกับระบุเมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 66) ”หยางจื่อ“ ได้พาครอบครัวบินลัดฟ้ามาเที่ยว จ.ภูเก็ต ประเทศไทยอีกครั้งแบบส่วนตัว ซึ่งถือเป็นการมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้เลยทีเดียวสำหรับ "หยางจื่อ" (Andy Yang) (หรือที่แฟนๆ ชาวไทยเรียกว่า เจ้าลิงน้อย) เป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีน ซึ่งเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการการแสดงตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่ปี และมีผลงานการแสดงออกมามากมาย ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆโดยซีรีส์ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของชาวไทย เช่น Ashes of Love มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง, Go Go Squid! นายเย็นชากับยัยปลาหมึก, The Oath of Love คุณคือคำปฏิญาณแห่งรัก, Immortal Samsara อวลกลิ่นละอองรัก เป็นต้น