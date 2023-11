เที่ยวนิการากัว เพชรเม็ดงามในอเมริกากลาง ดินแดนแห่งทะเลสาบและภูเขาไฟ

ดินแดนแห่งมรดกโลก









เมื่อมองมาที่จุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว Lonely Planet ให้เหตุผลของการยกให้ประเทศนิการากัวรเป็น Best in Travel 2024 ในหมวด “จุดหมายท่องเที่ยวสุดคุ้มค่า” ว่าเป็นจุดหมายปลายทางราคาประหยัดอันดับต้นๆ ของทวีปอเมริกากลางประเทศนี้มีกิจกรรมโต้คลื่น แสงอาทิตย์อันอบอุ่น หมู่บ้านสไตล์โคโลเนียล ป่าเขตร้อน เกาะร้าง การลองไปชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาสักครั้งหนึ่งจากบนยอดภูเขาไฟสักลูกในนิการากัวอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปี 2024 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้สัมผัสอีกมากมาย เช่น ถนนโบราณที่ปูด้วยหินในเมืองกรานาดา หมู่บ้านนักเล่นเซิร์ฟที่กระจายอยู่ตามชายฝั่งแปซิฟิก หรือเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมากถึง 78 แห่งนอกชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของนิการากัว ยังมีไฮไลต์อย่างหมู่เกาะ Corn ซึ่งมีวิถีชีวิตเนิบช้าเป็นจุดหมายที่คนท้องถิ่นชื่นชอบ ไม่มีสถานที่ใดที่จะดีไปกว่าการได้สัมผัสกับสวรรค์ที่ถูกลืมแห่งนี้ไปมากกว่าที่ลิตเติ้ลคอร์นบีช และการนอนบังกะโลริมทะเลสำหรับเว็บไซต์ทางการของการท่องเที่ยวประเทศนิการากัว ให้ข้อมูลน่าสนใจไว้ว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ความลี้ลับ และอาหารรสชาติต้นตำรับ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับทุกคนที่มาเยือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆในราคาที่เอื้อมถึง วัฒนธรรม และผู้คนที่เป็นมิตรนิการากัวเป็นที่รู้จักดีจากภูเขาไฟ เช่น San Cristóbal, Cerro Negro, Masaya, Mombacho, Maderas, Concepción ฯลฯ และทะเลสาบ Cocibolca, Xolotlán, Apanás ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่างก็เพลิดเพลินกับความงามทางธรรมชาติเหล่านี้ ทำให้การท่องเที่ยวรูปแบบผจญภัยกลางแจ้ง ชมชายหาด ธรรมชาติ การท่องเที่ยวในชนบท ทัวร์เกาะ เล่นกระดานโต้คลื่น ดำน้ำลึก และเดินป่า ล้วนเป็นกิจกรรมยอดนิยมประเทศนี้เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลก 4 แห่งของยูเนสโก ได้แก่ ซากโบราณสถานของเลออน บิเอโฆ (León Viejo) , อาสนวิหารลีออน (León), ภาษาและวัฒนธรรมของชาวการิฟูนา (Garifuna) และการแสดงละครที่เรียกว่า El Güegüenseลีออน (León), กรานาดา (Granada) และ ซิวดัดอันติกา (Ciudad Antigua) คือ สามเมืองแรกที่ก่อตั้งโดยชาวสเปนหลังจากเดินเรือมาถึงดินแดนนิการากัว อย่างไรก็ตาม ลีออน และกรานาดา ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองอาณานิคมที่งดงามและมีความสมบูรณ์ในด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะท้อนให้เห็นการเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ในอดีตเนื่องจากประเทศนี้เป็นบ้านของวัฒนธรรมผสมผสานไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งแอฟโฟร และชนพื้นเมือง จึงมีภาษาต่างๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบครีโอล มิสกิโต มายยังนา รามา อุลวา การิฟูนา และภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันทั่วประเทศนิการากัวมีความหลากหลายทางชีวภาพประมาณ 7% ของโลก ครอบคลุมทั้ง พืช สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง หอย ปะการัง และเชื้อรา ที่เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศ โดยมีระบบนิเวศพืช 68 แห่ง และคิดเป็น 60% ของอเมริกากลางประเทศนี้มีเขตสงวนชีวมณฑล 3 แห่งที่รับรองโดยยูเนสโก ได้แก่ Bosawás, Ometepe และ Río San Juan ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายชนิด ภูมิภาคแคริบเบียนยังเป็นเขตสงวนชีวมณฑล ตามที่รัฐสภาของประเทศประกาศไว้ในปี ค.ศ.2021ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 แม่น้ำ Río Coco ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ได้รับสถานะให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกโดยยูเนสโกในทวีปอเมริกากลาง ครอบคลุมเขตเทศบาล Somoto, Totogalpa, San Lucas, Las Sabanas และ San José de Cusmapa ในจังหวัด Madriz มีอาณาเขตพื้นที่เกือบ 1,000 ตารางกิโลเมตร และมีแหล่งภูมิศาสตร์ 12 แห่งที่มีความเกี่ยวข้องทางธรณีวิทยาและภูมิทัศน์ระดับนานาชาตินิการากัว เป็นดินแดนกำเนิด “รูเบน ดาริโอ” Rubén Darío กวีชาวนิการากัวผู้ริเริ่มวรรณกรรมภาษาสเปนที่เรียกว่า Modernismo ซึ่งรุ่งเรืองในปลายศตวรรษที่ 19 เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณกรรมและสื่อสารมวลชนภาษาสเปนในศตวรรษที่ 20 นับเป็นตัวแทนและนักปฏิวัติวรรณกรรมสเปนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งในชีวิตของเขาเคยเป็นกวี นักข่าว และนักการทูตและถือเป็นวีรบุรุษของชาติอาหารการกินของนิการากัว ก็นับเป็นสิ่งโดดเด่น เป็นประเทศที่มีการผสมผสานสูตรอาหารจากข้าวโพดและมะพร้าว แต่ละเมืองมีอาหาร เครื่องดื่ม และของหวานเป็นของตัวเอง ซึ่งเหมือนกันในแต่ละโอกาส เทศกาล หรือฤดูกาลของปี บางส่วนที่รู้จักกันดีที่สุดคือ gallopinto, nacatamal, vigorón ฯลฯนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไปนิการากัวได้อย่างสะดวก เพราะเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) เมื่อเดินทางไปถึงได้ โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และพำนักได้ไม่เกิน 30 วันไม่มีเที่ยวบินตรงจากไทย จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีจุดหมายอยู่ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ Augusto Cesar Sandino ในเมืองมานากัว ประเทศนิการากัวฤดูกาลท่องเที่ยวที่ดีที่สุด คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ที่มีอากาศดี ส่วนเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ถือเป็นกรีนซีซั่น ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนเขตร้อน แต่ก็นำพาความเขียวชอุ่มและอากาศที่เย็นสบายชุ่มฉ่ำเว็บไซต์การท่องเที่ยวนิการากัว https://www.visitnicaragua.us