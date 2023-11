“ต้มข่าไก่” คว้าอันดับ 1 ขวัญใจนักรีวิว “เมนูซุปเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก”

สำหรับ Best Rated MEAT SOUPS in the World หรือ เมนูซุปจากเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก ที่ได้รับการจัดอันดับล่าสุดและประกาศผลเมื่อ 15 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า “ต้มข่าไก่” ของประเทศไทย คว้าอันดับ 1 มาครองได้ (แต่ได้รับคะแนนเท่ากับ Rawon หรือ ซุปเนื้อตุ๋นน้ำดำของอินโดนีเซีย)

TasteAtlas เว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับอาหาร ที่รวบรวมเมนูอาหาร, ร้านอาหาร, สูตรอาหาร รวมถึงรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกมาแปรผลเป็นคะแนน จัดอันดับส่งท้ายปลายปี หมวด Best Rated MEAT SOUPS in the World หรือเมนูซุปที่ทำจากเนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดครองใจนักรีวิวอาหารจากทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้ เมนูอร่อยของไทยก็เคยคว้าอันดับ 1 “ซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก” มาก่อนที่มา: https://www.tasteatlas.com/best-rated-meat-soups-in-the-world