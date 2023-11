คริสตัล เปิดเวที “Crystal Presents The Sound of Water Rhythmsphere – Pop up Music Experience” ให้พักความคิดและชิลกับดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ จาก 3 ศิลปิน 3 โลเคชั่น

สานต่อแคมเปญการสื่อสาร “พัก…ให้คุณได้เคลียร์ความคิด” และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่ช่วยให้คนไทยได้คิดอย่างมีคุณภาพ จับมือ “อาร์เอส มิวสิค” จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ดนตรีชวนคนรุ่นใหม่พักความคิดจากการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตที่มีเรื่องให้คิดตลอดเวลา เพื่อให้ชิลกับดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปิน 3 โลเคชั่นใจกลางกรุงเทพฯ และพบกับแขกสุดพิเศษหนึ่งในตัวแทนหมอหล่อบอกต่อด้วยจากโปรเจ็ค Crystal x Doctor Perfection อย่าง หมอโอ๊บ นพ.ธนดล วงศ์สะอาดสกุล รวมทั้งคิดอย่างมีคุณภาพได้มากขึ้นไปกับ “The Crystal Music Thinklist Landmark” ที่สามารถเข้าไปสัมผัสเสียงเพลงจากสายน้ำธรรมชาติทั้ง 6 เพลงที่คริสตัลสร้างสรรค์ขึ้น พร้อมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษจากน้ำดื่มคุณภาพคริสตัล และบัตรเข้างาน Cool Windy Fest 2023 ฟรี!นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการสายการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรม “Crystal Presents The Sound of Water Rhythmsphere – Pop up Music Experience” เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของคริสตัล ในการสร้างความแตกต่างจากน้ำดื่มแบรนด์อื่นๆ ด้วยการปรับจุดยืนของคริสตัลภายใต้แคมเปญการสื่อสาร “พัก…ให้คุณได้เคลียร์ความคิด” ตอกย้ำถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำซึ่งส่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจ โดยให้ช่วงเวลาในการดื่มน้ำคุณภาพที่ใสสะอาดไร้การเจือปน เป็นจุดเริ่มต้นในการเติมความสดชื่นและผ่อนคลายความคิด เพื่อให้คิดอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ Crystal Music Thinklist เสียงเพลงจากสายน้ำธรรมชาติ 6 เพลง ที่สแกนผ่าน QR Code จากขวดคริสตัลดีไซน์ใหม่ ที่ฟังแล้วจะช่วยด้านจิตใจและอารมณ์ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ช่วยให้ความคิดผ่อนคลายมีสมาธิ และ 2) กระตุ้นปลุกความคิดให้สดชื่น ไม่ยุ่งเหยิง”คริสตัล ยังต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้พักสมองจากการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิตที่มีเรื่องให้คิดผ่อนคลาย และเว้นวรรคดราม่าบนโลกออนไลน์ จึงร่วมมือกับ “อาร์เอส มิวสิค” เปิดประสบการณ์ดนตรี “Crystal Presents The Sound of Water Rhythmsphere – Pop up Music Experience” ให้ได้พักเพื่อเคลียร์ความคิดและชิลไปกับดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ในสวนกลางกรุงเทพฯ กับมินิคอนเสิร์ต จาก 3 ศิลปิน 3 โลเคชั่น ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม วันที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษให้ได้ผ่อนคลายกับการดื่มน้ำและดนตรีจากสายน้ำ รวมทั้งเข้าไปฟัง Crystal Music Thinklist เสียงเพลงจากสายน้ำธรรมชาติทั้ง 6 เพลง ที่คริสตัลสร้างสรรค์ขึ้น ใน “The Crystal Music Thinklist Landmark” ได้อีกด้วย” นางสาวสุภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายนอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังได้เตรียมมุมสุดว๊าว The Crystal Music Thinklist Landmark ที่สร้างสรรค์จากเสียงสายน้ำธรรมชาติของคริสตัล ให้ผู้ร่วมงานได้ผ่อนคลายจากภาพและเสียงเพลงจากสายน้ำ สำหรับ “Crystal Presents The Sound of Water Rhythmsphere – Pop up Music Experience” ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเดิมด้วยมินิคอนเสิร์ตของสาวเสียงเท่ Sarah Salola ณ หน้าตึกพาร์คสีลม ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ยังสามารถร่วมประสบการณ์ชิลกับดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ กับคริสตัลที่กำลังจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 กับมินิคอนเสิร์ต Slapkiss ณ อุทยาน เบญจสิริ รวมทั้งงานณ Wisdom Valley Pattaya ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ชมบรรยากาศงานสุดชิลและแสนผ่อนคลายท่ามกลางเมืองใหญ่ที่คริสตัลเก็บภาพมาฝากให้คุณพักเคลียร์ความคิดไปกับคริสตัลด้วยกัน