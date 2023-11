เปิดตัว “โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล” ศูนย์กลาง MICE ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

AWC ร่วมกับ Marriott International เปิด “โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล” สนับสนุนเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว MICE ระดับลักซ์ชัวรี่ของไทยบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร จับมือ Marriott International (แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล) ผู้นำเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เปิดตัว “โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล” (Chiang Mai Marriott Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมแมริออทแห่งแรกในภาคเหนือนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้า MICE ยกระดับพื้นที่ย่านช้างคลานให้เป็นศูนย์กลาง MICE ระดับลักซ์ชัวรี่ พร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ GROWTH-LED ของ AWC ควบคู่การเสริมศักยภาพของการสร้างกระแสเงินสด และเพิ่มความหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการในทําเลไพรม์โลเคชั่นนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า "AWC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ซึ่งเป็นโรงแรมแมริออทแห่งแรกในเชียงใหม่ และยังสร้างสรรค์มาเพื่อรองรับการจัดประชุม MICE ระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย และด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันกับพันธมิตรอย่าง Marriott International ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม MICE ผสานกับศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสำหรับตลาด MICE ทั้งในด้านความสวยงามของธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรหรือกลุ่มผู้จัดงานสามารถสร้างสรรค์แผนการประชุม พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ โดยโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ยังพร้อมสรรพด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยสําหรับการจัดงานประชุม สัมมนา ทุกรูปแบบอีกด้วย“โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล มีพื้นที่รองรับการประชุม MICE ระดับพรีเมียมทั้งหมดกว่า 6,200 ตารางเมตร และ 10 ห้องประชุม สัมมนา ที่ทันสมัย พร้อมพื้นที่ส่วนขยายที่จะมีห้องประชุมหลากหลายขนาดครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้ากลุ่ม MICE รวมถึง “สุเทพฮอลล์” ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 800 คน พร้อมด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ 14 เมตรและเทคโนโลยีในห้องจัดเลี้ยงที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้จัดงานสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่การสัมมนาขององค์กรไปจนถึงงานแต่งงานสุดพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน และจะเป็นสถานที่จัดงานประชุมและอีเวนต์อันดับต้นๆ ที่ทุกคนนึกถึงAWC มีแผนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่กว่า 30,000 ล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งรวมมูลค่าของโครงการโรงแรม 4 แห่ง กว่า 13,000 ล้านบาท โดยเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตและการสร้างความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ AWC ยังมุ่งมั่นดำเนินดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ในโรงแรม รวมถึงการตั้งร้าน เดอะ GALLERY ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากศิลปินท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างคุณค่าด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนโดยรอบ พร้อมสนับสนุนเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก“ด้วยความสัมพันธ์พันธมิตรระยะยาวกับ AWC เรามีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้นําแบรนด์ระดับแฟลกชิป อย่างแมริออทมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมแมริออททั้งหมดกว่า 600 แห่ง ใน 65 ประเทศทั่วโลก โดยโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล นี้จะเป็นอีกหนึ่งแมกเนตที่จะดึงดูดนักเดินทางและเครือข่ายสมาชิก Marriott Bonvoy กว่า 186 ล้านคนทั่วโลก มาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ และด้วยจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่เชียงใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น ผสานความมีชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่า โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล นี้จะร่วมสนับสนุนเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนด้าน MICE ระดับโลก” มร.ยาคอบ เฮลเก้น รองประธานฝ่ายภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา Marriott International กล่าวโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล มีห้องพักและห้องสวีทที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจำนวน 383 ห้อง เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่น่าประทับใจ โดยการตกแต่งภายในโรงแรมได้รับแรงบันดาลใจจากความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาในศตวรรษที่ 19 ที่เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญริมฝั่งแม่น้ำปิง ผสมผสานกับเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมายาวนานของชาวล้านนาโดยมี “ช้าง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ด้านการค้าและประวัติศาสตร์ของถนนช้างคลาน เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ รวมถึงการใช้โทนสีเทาที่ผสมผสานกับสีทองสดใสของดอกทองกวาวสะท้อนภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ เพื่อให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสความงดงามเหนือกาลเวลาของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและล้านนานอกจากนี้ โรงแรมพร้อมนำเสนอห้องอาหารและบาร์ 7 แห่งที่หลากหลายด้วยอาหารไทย อาหารจีน อาหารนานาชาติ และอาหารเหนือ ซึ่งได้รับการปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันตามแบบฉบับดั้งเดิมและใช้วัตถุดิบออร์แกนิคจากชุมชนท้องถิ่น อาทิ ห้องอาหาร “The Ping Cuisine and Bar” นำเสนอบริการอาหารเหนือ อาหารไทย และอาหารนานาชาติ รสเลิศตลอดทั้งวัน ห้องอาหาร “Ping’s Bar” ให้บริการกาแฟหอมกรุ่นยามเช้าไปจนถึงค็อกเทลยามค่ำเพื่อมอบประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์ ห้องอาหารจีน “Han The Chinese Cuisine” นำเสนอรสชาติของอาหารกวางตุ้ง เสฉวน และปักกิ่ง ควบคู่ไปกับรสชาติและเทคนิคของจีนแบบคลาสสิกที่ส่งผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวรรษห้องอาหาร “Favola” ที่มอบประสบการณ์อาหารอิตาเลียนโดยได้รับรางวัลอาหารต้นตํารับระดับพรีเมียมรสเลิศจากหลากหลายภูมิภาคทั่วอิตาลี ห้องอาหาร “The Pool House” ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิดพร้อมด้วยวิวอันงดงามของดอยสุเทพ รวมถึง ห้องอาหาร “The Plaii Eatery Café & Bar” อาหารสไตล์คาเฟ่และบาร์ที่ลูกค้าสามารถรื่นรมย์ไปกับบรรยากาศทั้งในช่วงกลางวันและยามค่ำคืนริมถนนช้างคลาน และ "M Club" ที่ตั้งอยู่บนชั้น 21 และ 22 ให้บรรยากาศส่วนตัวพร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่มพิเศษตลอดทั้งวันรวมถึงค็อกเทลยามเย็นสําหรับแขกที่พักห้องสวีทนอกจากนี้ ทางโรงแรมยังมีห้องออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายที่ทันสมัยอย่างครบครัน และ “Quan Spa” ที่ผู้เข้าพักสามารถเลือกสัมผัสกับบริการเพื่อความผ่อนคลาย รวมถึงห้อง “ช้างคิดส์” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ของช้างเพื่อมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับเด็กๆ ตลอดการเข้าพัก"เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ AWC และ Marriott International ซึ่งมุ่งมั่นในการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่าในระยะยาวและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ได้ถูกพัฒนาอาคารตามมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล อาทิ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการใช้พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ โรงแรมยังได้รับรางวัล "ดาวแห่งความยั่งยืน” ระดับ 5 ดาว จากโครงการ STAR: Sustainable Tourism Acceleration Rating ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2566 สะท้อนความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของ AWC และร่วมสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” นางวัลลภากล่าวเสริมโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ตั้งอยู่ในทําเลศักยภาพของย่านช้างคลานใจกลางเมืองเชียงใหม่ รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ กาแลไนท์บาซาร์ และ The Pantip Lifestyle Hub ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Lannatique ภายใต้เครือ AWC โดยโรงแรมอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง 15 นาทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.chiangmaimarriott.com