จัดยิ่งใหญ่ "ไอคอนสยาม" เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled’ เตรียมเนรมิตพื้นที่ที่งดงามที่สุดท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี รังสรรค์การแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาบนแม่น้ำเจ้าพระยาอันยิ่งใหญ่ให้สะกดทุกสายตาครอบคลุมทุกพื้นที่ของไอคอนสยาม ตอกย้ำแนวคิด ‘สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก’ The Best of Thailand Meets The Best of The World พร้อมยกทัพศิลปิน-นักแสดงชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมนักแสดงและศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก บินตรงมาเดินพรมแดงเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี กับความสำเร็จระดับโลกของไอคอนสยาม ตอกย้ำการเป็น Global Destination หนึ่งเดียวของประเทศไทยอย่างเต็มภาคภูมิ โดยได้รังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ 3 วันเต็มตั้งแต่วันที่ 9 -11 พฤศจิกายนนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยาม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ ได้ทำภารกิจสำคัญตามวิสัยทัศน์ที่ผู้ร่วมลงทุนทั้งสามบริษัทได้ให้ไว้กับประเทศไทยสำเร็จลุล่วง ทั้ง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยสร้างแม่เหล็กดึงดูดให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้คนทั่วโลก จนปัจจุบัน ไอคอนสยามได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง“ไอคอนสยามถือเป็นหนึ่งในโครงการสุดยอดไอคอนิค นำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก ‘The Best of Thailand Meets The Best of The World’ เป็นการนำเสนอคุณงามความดีในทุกมิติของความเป็นไทย พร้อมความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์จากทุกมุมโลก รวมกันให้ปรากฏเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการเมืองด้วยแนวคิดความยั่งยืน เติบโตและทำธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การร่วมกันรังสรรค์ (Co-Creation) และการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ทำให้เราเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วน เกิดผลตอบรับเชิงบวกสู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไอคอนสยามก้าวสู่ความยิ่งใหญ่บนเวทีโลกได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ในวาระพิเศษครบรอบ 5 ปีของไอคอนสยามครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพันธมิตรทุกภาคส่วนและประชาชนมาร่วมฉลอง ภายใต้แนวคิด The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled เพื่อร่วมกันตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่า ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” นายสุพจน์ กล่าวสำหรับงานฉลองครบรอบ 5 ปีที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้ ไอคอนสยาม มุ่งมั่นและตั้งใจรังสรรค์ในทุกรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อส่งมอบประสบการณ์แบบอภิมหาความสุข ในค่ำคืนของวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค อัดแน่นไปด้วยมหาปรากฏการณ์การแสดงสุดตระการตาจากเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายตลอด 3 วัน9 พฤศจิกายน 2566- แฟนด้อมเตรียมกรี้ดกับ ไฮไลต์สุดยิ่งใหญ่จากศิลปินชื่อดังระดับโลกและเหล่าซุปเปอร์สตาร์ก้องฟ้าเมืองไทยกว่า 40 ชีวิต ที่มาเข้าร่วมเดินพรมแดงท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี นำโดยศิลปินระดับอินเตอร์อย่าง “อีจุนโฮ” พระเอกซีรีส์ดัง ‘King the Land’ เมมเบอร์บอยแบนด์สุดฮอตวง ‘ทูพีเอ็ม’ (2PM) ที่เตรียมบินลัดฟ้ามาเมืองไทยเพื่อร่วมงานฉลองในครั้งนี้โดยเฉพาะ พร้อมทัพศิลปินแนวหน้าของไทย อาทิ พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, บิวกิ้น- พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, แอลลี่ - อชิรญา นิติพน, เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข, นนกุล – ชานน สันตินธรกุล, ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, 789 DEBUT GROUP (12), บลู - พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, เจสซี่- กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์, วีณา - ปวีนา สิงห์ทักวาล ฯลฯ และเซอร์ไพรส์พิเศษ!! กับศิลปินชื่อดังระดับโลกที่บินมาร่วมฉลองในค่ำคืนนี้ด้วย พร้อมชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled แสงสีเสียงสุดตระการตาที่รังสรรค์พิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ตอกย้ำแนวคิด “สิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก” ที่นำอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของความเป็นไทยทั้ง 4 ภาค มาผสมผสานกับความทันสมัย พร้อมกับท่วงทำนองแห่งบทเพลงที่สวยงาม The ICON of Dream ร่วมขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และ แอลลี่ - อชิรญา นิติพน ที่จะมาโชว์พลังเสียงให้ก้องกังวานริมแม่น้ำเจ้าพระยา และส่งท้ายค่ำคืนอันสุดประทับใจไปกับมินิคอนเสิร์ต Celebration of Prosperity จากคู่จิ้นที่ฮอตที่สุด พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และ บิวกิ้น - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ต่อด้วยนักร้องสาวมาดเท่ Sarah Salola ที่เตรียมเพลงเพราะมาโชว์ให้ชมอย่างเต็มอิ่ม10 พฤศจิกายน 2566- ชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินวง ATLAS กับ 7 หนุ่มบอยกรุ๊ปสุดฮอต จูเนียร์, ภูมิ, เจ็ท, ไนซ์, เออร์วิน, มิวออน และ แทด11 พฤศจิกายน 2566- ชมการแสดง Phenomenon of The ICON Unrivaled ต่อด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจาก เป๊ก - ผลิตโชค อายนบุตร ที่ขนเพลงฮิตมาเอาใจแฟนคลับแบบจัดเต็มนอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” ฉลองครบรอบ 5 ปี มอบของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท และร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ TESLA Model 3 มูลค่า 1,599,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเอ็กซ์แม็กซ์ คอนเน็คเต็ด พร้อมหมวกกันน็อก, จี้เพชรจากแบรนด์ Jubilee, บัตรกำนัล และของรางวัลต่างๆ เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปครบตามยอดซื้อที่กำหนดแลกรับ ICONSIAM Premium Bag Set, THANN set หรือ Siam Gift Card ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 พ.ย. 66 นี้ หรือช้อปครบตามเงื่อนไขรับคูปองชิงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 66 – 14 ม.ค.67 พิเศษ!! เฉพาะวันที่ 9 – 11 พ.ย. 66 ร้านค้าดังกว่า 300 ร้านในไอคอนสยาม พร้อมใจกับมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้า เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 5 ปีความสำเร็จไอคอนสยามอีกด้วยมาร่วมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งในมหาปรากฏการณ์ของบิ๊กอีเวนท์ระดับโลกกับงานฉลองครบรอบ 5 ปี “ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 – 20.30 น. ของวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่เฟสบุ๊ค ICONSIAM หรือติดตามรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ของงานในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ได้ที่ช่องทางออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค ICONSIAM, ไทยรัฐออนไลน์, ข่าวสด และ FEED สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338