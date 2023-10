เปิดลายแทง “4 ร้านอร่อยสายสุขภาพ” ที่ The Crystal Ekamai-Ramindra

เช็กลิสต์มื้อแฮปปี้ 4 ร้านเด็ดโดนใจสายสุขภาพ และเลิฟอาหารอิตาเลียน The Crystal Ekamai-Ramindra คัดสรรร้านพรีเมียมให้ฟินทุกวันชีวิตขับเคลื่อนด้วยของกิน ยิ่งได้จัดเมนูฟินๆ ก็ยิ่งทำให้แฮปปี้และดีต่อใจสุดๆ เพราะรู้ว่าคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการเลือกร้านอาหาร เลยมัดรวมร้านเด็ดและพรีเมียมมาเอาใจ ณ The Crystal Ekamai-Ramindra คอมมูนิตี้ที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหารขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมโลก โดยศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคอี กรุ๊ป ให้ความสำคัญเพื่อมอบความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้มาใช้เวลาคุณภาพ พร้อมแชร์เมนูอาหารจานเด็ดที่จัดเต็มด้วยคุณภาพมาแล้วต้องสั่ง รับประกันความฟินเริ่มเช็กอินร้านแรกกับผักออร์แกนิกที่ใส่ใจส่งตรงจากฟาร์ม จ. เชียงใหม่ มาถึงเลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทราแล้ว สัมผัสความสุขได้ที่ร้าน Ohkajhu (โอ้กะจู๋) ตั้งอยู่ชั้น 1 ซึ่งขึ้นชื่อด้วยผักปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงในทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมด้วยเมนูมากมายจากโอ้กะจู๋ ฉ่ำๆ สะใจไปกับ สเต็กซี่โครงสะพานโค้ง สเต็กเนื้อริบอายเเองกัส สเต็กกุ้งลายเสือย่างหรือจะสายสุขภาพที่อยากจะมีเมนูเบาๆ บนโต๊ะ ขอแนะนำ สลัดกรรเชียงปูทอดมะพร้าวอ่อน สลัดแซลมอนย่าง หรือจะเป็นสลัดธัญพืช ที่ทุกคำเต็มไปด้วยความคุณภาพ ชิ้นใหญ่ ให้เยอะ และคุ้มค่าจนทุกคนติดใจ รวมทั้งยังมีน้ำผลไม้สมูทตี้ให้ได้ชื่นใจ เล่าให้ฟังไม่ฟินเท่ากับมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. พร้อมบรรยากาศร้านสุดสบายตาในโทนสีน้ำตาล ครีม เขียวสายสลัด สายผัก มาเลยที่ร้าน Salad Factory (สลัด แฟคทอรี่) ที่รู้จักกันดีว่าเป็นร้านอาหารสุขภาพมีกว่า 200 เมนูให้ได้เลือกสรร และเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยความเฮลตี้ แนะนำมาแล้วต้องลองสั่ง สลัดไก่ย่างอบน้ำผึ้ง สลัดอกไก่ย่างงาญี่ปุ่น และ อาหารจานหลักจัดไปกับ สเต็กปลาแซลมอนย่างเกลือสายเส้นต้องหลงรักแน่กับ สปาเก็ตตี้หอยเชลล์ครีมซอสญี่ปุ่น สปาเก็ตตี้ขี้เมาเจ้าสมุทร รวมไปถึงอาหารของคนกินวีแกนก็ใส่ใจสุดๆ มาดูแลสุขภาพด้วยอาหารสุดพรีเมียมที่ Salad Factory บริเวณชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 -20.30 น.ส่วนคนรักอาหารอิตาเลียน ต้องมาที่ Terra Nova (เทอรา โนวา) ร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โมเดิร์น ที่จะได้ฟินไปกับอาหารและบริการคุณภาพ ระดับ 5 ดาว สัมผัสอาหารโมเดิร์นอิตาเลียนที่จะทำให้ติดใจ ทั้งเมนูซุป, สลัด, สเต็ก, พาสต้าและพิซซ่าที่มีถึง 15 หน้ามาแล้วแนะนำเลยว่าต้องสั่ง เมนูเรียกน้ำย่อยใส่ใจสุขภาพอย่าง สลัดผักรวมออร์แกนิกและชีสบูราต้า ต่อด้วยเมนูจานใหญ่เต็มคำ กุ้งผัดกระเทียมสเปน, สเต็กแซลมอน เสิร์ฟพร้อมซอสเพลโต้กับมะเขือเทศม่วงยักษ์ แครอตและหอมแดงมาร้านอาหารอิตาเลียนพิซซ่าก็ห้ามพลาด ออเดอร์เลย พิซซ่าวงรี มะเขือเทศเนื้อ เบคอนรมควัน พริกหยวก และชีสมอสซาเรลล่า แค่นี้ก็ฟินไม่ไหว ถ้าได้มาลองสัมผัสรับรองว่าตาเป็นประกายแน่นอน การันตีความอร่อยด้วย เชฟมากประสบการณ์ อย่างเชฟอาดัม-อาดัมนิโคม เดสลินเดอร์ เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอิตาเลียน มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ร่วมครีเอตเมนูอาหารว่าเริ่ดแล้ว บรรยากาศก็เป็นใจสุดๆ ด้วยร้านสไตล์โมเดิร์น ที่เด่นจากสีดำและสีส้มที่ขับกันอย่างลงตัว พร้อมการตกแต่งของงานอาร์ต ช่วยสร้างบรรยากาศให้การทานอาหารขั้นสุด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ชั้น 2 โซน Verandaยังเอาใจคนรักอาหารอิตาเลียนต่อ ด้วยร้านแนะนำอย่าง Ciao Pizza (เชาว์ พิซซ่า) ที่พร้อมเสิร์ฟพิซซ่าต้นตำรับอิตาเลียนให้กิน รับรองต้องติดใจ และปักหมุดเป็นร้านโปรด เพราะที่นี่เลือกใช้แป้งพิซซ่าโฮมเมด ที่หมักนาน 48 ชั่วโมง จนได้ทั้งความนุ่มและหอมที่เป็นเอกลักษณ์แถมพิซซ่าทุกหน้าเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามตำรับอิตาเลียนแท้ๆ เปิดประสบการณ์การกินอาหาร ด้วยการนั่งชมขั้นตอนการทำพิซซ่าแบบสดๆ จากครัวเปิดที่ร้าน มาทั้งทีต้องสั่ง Puccia with Cheese and Truffle พิซซ่าแซนด์วิชแป้งบางกรอบสอดไส้ชีสบูร์ราตา ชีสพาร์เมซาน และทรัฟเฟิลสายชีสเพิ่มความฟินไปอีกกับ Baked Spinach Dipping ผักโขมอบชีส มอซซาเรลล่าเยิ้มๆ สูตรเด็ดของร้าน Agnolotti Ripieni พาสต้าอัญโญลอตตีสอดไส้ผักโขมในซอสไก่เสิร์ฟพร้อมกับครีมเห็ดรวมและชีสพาร์เมซาน หรือจะแนวซีฟู้ดอย่าง Linguine Seafood ลิงกวีนี่ผัดซีฟู้ดรวมมิตร ทั้งหอยแมลงภู่ กุ้งไซส์ใหญ่ และปลาหมึกอีกเมนูที่คนรักกุ้งต้องโดนใจกับ Bisque Prawn Soup ซุปครีมข้นเคี่ยวกับหัวกุ้ง วัตถุดิบพรีเมียมที่อยากให้มาลอง เพราะอร่อยถึงบอกต่อ ตั้งอยู่โซน Veranda ชั้น 2 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา15.00 - 24.00 น.เพราะทุกร้านเต็มไปด้วยคุณภาพ ที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี ครั้งนี้รวมร้านเด็ดและเมนูแนะนำที่รับประกันว่าฟินแน่นอนมาให้แล้ว อย่าลืมมาตามรอยร้านดังไปด้วยกันที่ The Crystal Ekamai-Ramindra เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. และยังมีร้านอาหารดีๆ อีกเพียบที่อยากแนะนำ