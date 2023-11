“อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ทแอนด์ วิลล่าส์” ที่พักสุดหรูท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามแห่งทะเลอันดามัน

จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นเกาะที่มีความสวยงาม มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสามารถเดินทางไปได้ทั้งจากฝั่งจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ตวันนี้สำหรับผู้มาเยือนเกาะยาวใหญ่ ที่นี่มี “” (Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas) ที่พักสุดหรูแห่งใหม่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการพักผ่อนระดับอัลตร้าลักชูรี่ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามแห่งท้องทะเลอันดามันอนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ตั้งอยู่ริมชายหาดอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวกว่า 1กิโลเมตร ซึ่งโดดเด่นด้วยวิวทิวเขาและเขาหินปูนตั้งสูงตระหง่านเป็นฉากสวย ท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีและบรรยากาศอันเงียบสงบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนอนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 148 ห้อง แบ่งเป็น ห้องพักแบบสวีท แฟมิลี่ พูล วิลล่า และเพนท์เฮาส์ โดยห้องขนาดเริ่มต้น ได้แก่-ห้องแบบ ดีลักซ์ สวีท ซีวิว มีพื้นที่ 90 ตารางเมตร สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากทั้งพื้นที่พักผ่อนและห้องน้ำ และยังมีระเบียงขนาดใหญ่ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศภายนอก-แฟมิลี่ สวีท ห้องพักสำหรับครอบครัวที่มีตัวเลือกทั้ง แบบพูลแอคเซส แบบซีวิว และแบบแกรนด์ แฟมิลี่ ซีวิว ซึ่งนอกจากแต่ละห้องจะครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใหญ่ และเตียงสองชั้นสำหรับเด็กแล้ว ภายในห้องแบบแกรนด์ แฟมิลี่ ซีวิว ยังมีสไลด์เดอร์ที่ให้คุณหนู ๆ ได้สนุกกับการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับท้องทะเลอย่างเต็มที่ วิลล่าแบบหนึ่งห้องนอนและสองห้องนอน ขนาดเริ่มต้นที่ 170 ตารางเมตร ไปจนถึง 330 ตารางเมตร ได้เชื่อมต่อพื้นที่อันร่มรื่นของวิลล่ากับชายหาดและสีฟ้าของน้ำทะเลเพียงแค่ไม่กี่ก้าว นอกจากพื้นที่พักผ่อน ห้องเตรียมอาหาร ห้องทานอาหาร และระเบียงขนาดใหญ่ในขณะที่ ซีวิว พูล เพนท์เฮาส์ ซึ่งมีขนาด 366 ตารางเมตร มาพร้อมกับพื้นที่พักผ่อนถึงสองชั้น ห้องน้ำที่กว้างขวางนอกจากจะมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ยังมีการแยกอ่างล้างหน้า โต๊ะเครื่องแป้ง และฝักบัวเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คู่รักหรือผู้เข้าพักอีกด้วย สระว่ายน้ำบนรูฟท็อปของห้องเพนท์เฮาส์ ยังเปิดรับวิวทะเลในแบบพาโนรามา ที่ให้ความรู้สึกราวกับท้องฟ้าและทะเลมาบรรจบกัน โดยหนึ่งในห้องซีวิว พูล เพนท์เฮาส์ ยังโดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำที่ออกแบบให้เป็นกระจกใสเพื่อมองผ่านด้านล่างของสระและสามารถเห็นถึงห้องรับแขกภายในห้องพักอีกด้วย ให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับมากยิ่งขึ้น โดยห้องพักทั้งแบบ วิลล่า และ เพนท์เฮาส์ ยังมาพร้อมบริการบัตเลอร์ส่วนตัวที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเข้าพักอีกด้วยสำหรับแขกผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ บริเวณส่วนด้านในของรีสอร์ท จะประกอบไปด้วยห้องพักแบบ ลากูน พูล วิลล่า และ เวลเนส ลากูน พูลวิลล่า ที่ให้ความสดชื่นด้วยวิวลากูน สระว่ายน้ำส่วนตัว และพันธุ์ไม้อันเขียวขจี โดย เวลเนส ลากูน พูลวิลล่า ยังประกอบไปด้วยพื้นที่สปาส่วนตัวในวิลล่า เพื่อประสบการณ์ทางด้านเวลเนสที่สมบูรณ์และเป็นส่วนตัวนอกจากห้องพักอันสะดวกสบาย อนันตรา เกาะยาวใหญ่ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเหมาะสำหรับทุกประสบการณ์การพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำส่วนกลางสำหรับผู้ใหญ่ และสระว่ายน้ำในโซนครอบครัวที่มาพร้อมสไลเดอร์น้ำถึง 4 สไลด์เดอร์ “คิดส์ แอนด์ ทีน คลับ” ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่พร้อมสรรพด้วยเครื่องเล่นและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ และวัยทีน เช่น บ้านบอลขนาดใหญ่, คลาสประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิล, พร้อมทั้งห้องพักผ่อนสำหรับเด็ก ทั้งหมดภายใต้ทีมพนักงานที่ดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงกิจกรรมที่สามารถสนุกกันได้ทั้งครอบครัวอย่าง Treasure Hunt หรือ ตามล่าหาสมบัติ เป็นต้น เพื่อความผ่อนคลายอย่างสูงสุด ทางรีสอร์ทยังนำเสนอบริการจาก อนันตรา สปา ด้วยห้องทรีตเมนต์ทั้งแบบ Single และแบบ Double Suite ”สระไฮโดรพูล” (Hydro Pool) และ “ฮัมมัม สปา” (Hammam Spa) และยังมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์จากแบรนด์ Technogym สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในส่วนของห้องอาหาร “” ให้บริการอาหารไทยและอาหารเช้าแบบนานาชาติ ทั้งยังมีเมนูสำหรับผู้แพ้แลคโตสหรือกลูเตนอีกด้วย โดยในช่วงเช้าทางรีสอร์ทจะเปิด Cooking station ให้แขกทุกคนได้ชมการปรุงอาหารแบบสดๆ สำหรับห้องอาหาร Beach Restaurant ซึ่งเป็นห้องอาหารซิกเนเจอร์ของ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ มีทั้งโซนอินดอร์ และ Open-Air รับลมทะเล เสิร์ฟอาหารทะเลสดใหม่ แบบ catch of the day, ซูชิ สเต๊ก หรือ พาสต้า และเมนูสำหรับคุณหนู สำหรับโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทาง อนันตรา เกาะยาวใหญ่ ยังมีบริการอาหารมื้อพิเศษ Dining by Design ที่เป็นซิกเนเจอร์คอนเซปแบบไพรเวทของอนันตรา รังสรรค์มื้ออาหารสุดพิเศษโดยเชฟและบัตเลอร์ส่วนตัว โดยแขกผู้ใช้บริการสามารถเลือกสถานที่สำหรับมื้อพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ปิกนิกริมหาด หรือ มื้อค่ำสุดโรแมนติกบนเรือ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร กิจกรรม Spice Spoons Cooking Class คลาสเรียนทำอาหารกับเชฟของทางอนันตรา จะเปิดโอกาสให้คุณได้ไปเลือกซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ จากตลาดท้องถิ่นและเรียนรู้การทำอาหารทุกขั้นตอนโดยละเอียดอีกด้วยนอกจากนี้ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งพรรณไม้ต่าง ๆ ตามระบบนิเวศน์ของภาคใต้ ไปจนถึงความสมบูรณ์ของหาดทราย ดังจะเห็นได้จากการมีปูลมจำนวนมากในบริเวณหาด ซึ่งสร้างความเพลิดเพลินตลอดการเดินชม ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย อีกทั้งยังมีท่าเทียบเรือแบบส่วนตัว (Private Jetty) สำหรับกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ ทั้งนั่งเรือชมหมู่เกาะ หรือจะเป็นกิจกรรม เช่น พายเรือ คายัค SUP หรือเดินเลียบหาดทรายซึ่งทอดยาวลงไปในทะเลก็ได้เช่นกันขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะยาวใหญ่นั้นถือเป็นอีกหนึ่งซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวิถีของชาวมุสลิมที่อาศัยดั้งเดิม โดดเด่นที่ความเอื้อเฟื้อและความเข้มแข็งของชุมชน และอาชีพที่น่าสนใจ ทั้งการทำประมง การเลี้ยงกุ้งมังกร และการผ้าบาติกท้องถิ่นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์บนเกาะยาวใหญ่ “แหลมหาด” คือจุดหมายที่ผู้มาเยือนจะเห็นสันดอนทรายทอดยาวออกไปกลางทะเลเมื่อน้ำลด หรือชุมชนชาวประมงบ้านแหลมล้าน นั่งเรือหางยาวไปดูกระชังกุ้งมังกร 7 สี หอยนางรม หอยแมลงภู่ ปูม้า และปลา เที่ยวหมู่เกาะไข่ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เที่ยวอ่าวคลองสน อ่าวหินกอง อ่าวล้าน ชมพระอาทิตย์ตกที่สะพานโล๊ะ ที่ท่าเรือช่องหลาด หรือ ล่องเรือชมป่าโกงกางบริเวณหาดสน เป็นต้นและนี่ก็คือมนต์เสน่ห์แห่งเกาะยาวใหญ่ ซึ่งวันนี้มี “อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์” ที่พักสุดหรูเปิดใหม่ในระดับอัลตร้าลักชูรี่ เป็นอีกทางเลือกของที่พักอันหรูหรา ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม สงบเป็นส่วนตัว บนเกาะยาวใหญ่แห่งนี้