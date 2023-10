“Sunday Brunch” แอนดาซ พัทยา จอมเทียน บีช เอาใจนักชิมด้วยคอนเซ็ปต์ "Off the Grill”

อร่อยกับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน “Off the Grill” แห่งใหม่ในพัทยาได้แล้ววันนี้ ราคา 1,990++ บาทสำหรับผู้ใหญ่ และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบทานฟรี สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าจะได้รับส่วนลด 15%

ไลฟ์สไตล์รีสอร์ตสุดหรูแบรนด์ระดับโลกในเครือ “Hyatt” (ไฮแอท) ชวนมาผ่อนคลายในวันอาทิตย์กับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน แนวใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Off the Grill" (ออฟ เดอะ กริล)บุฟเฟต์มื้อกลางวัน “Off the Grill” ของ แอนดาซ พัทยา จอมเทียน บีช เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ ณ ห้องอาหาร “Village Butcher” (วิลเลจบุชเชอร์) ร้านสเต็กแบบเปิดโล่ง ที่นักกินสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารอันหลากหลาย รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบสุดพรีเมียม ทั้งอาหารทะเลและเนื้อต่างๆ ตื่นตาตื่นใจกับ Live Station ที่เหล่าเชฟออกมาปรุงอาหารให้ดูกันแบบจานต่อจาน และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย เพื่อมื้ออาหารแห่งความสุขของทุกครอบครัว คู่รัก และเป็นแหล่งนัดพบปะเพื่อนซี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์รอต้อนรับนักชิมด้วย “Mimosa” (มิโมซ่า) เครื่องดื่มเรียกความสดชื่นที่มีให้เลือกทั้งแบบค็อกเทลและม็อกเทล และ “ขนมปังซาวโดวจ์โฮมเมด” เนื้อนุ่มกลิ่นหอมกรุ่น ก่อนจะเริ่มต้นปาร์ตี้วันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยที่มีให้เลือกมากมาย รวมทั้ง Antipasti Corner (อันตีปัสโต) มุมอาหารทานเล่นแบบอิตาลีที่มี Cold Cuts (โคลด์ คัท)ชีสชั้นดี และเครื่องปรุงรสหลากหลายแล้วไปต่อที่ “Live station” โชว์สไลด์ “Iberico ham” (แฮมอิเบอริโค) อายุ 24 เดือนเนื้อนุ่มชุมฉ่ำ ยังมี “Green Bar” (กรีนบาร์) เสิร์ฟสลัดผักสดกรอบ รวมถึง “ซีซาร์สลัด” ที่คลุกเคล้าใน Parmigiano wheel (พาร์เมซานชีสก้อนกลม) ยำแบบไทย ๆ และ Salmon Gravlax (กราลักซ์ปลาแซลมอน) สไตล์สแกนดิเนเวียสุดคลาสสิกผู้ชื่นชอบอาหารทะเลจะได้ลิ้มลองอาหารทะเลรสเลิศนานาชนิดที่ “Fisherman’s Corner” (ฟิชเชอร์แมนส์ คอร์เนอร์) อาทิ หอยนางรมสด หอยเชลล์ กุ้ง กั้ง ปูม้า และหอยตลับ พร้อมเครื่องปรุงรสมากมาย และ “Live BBQ” มุมปิ้งย่างที่จะนำเสนอเมนูอาหารทะเลระดับพรีเมียมจากอ่าวไทยอย่าง “ปลาห่อใบตอง” ปลาหมึก กุ้ง และกั้งเผานอกจากนี้ยังมี สเต็กออสเตรเลีย เนื้อแกะนิวซีแลนด์ ซี่โครงหมูพิริพิริ ไส้กรอกอิตาลี ไก่หมัก ทานคู่กับเครื่องเคียงและซอสมากมาย สุดพิเศษกับเมนูไฮไลท์ที่สามารถสั่งได้คนละ 1 เมนู ได้แก่ “Boston lobster benedict” กุ้งล็อบสเตอร์บอสตันเนื้อแน่นเสิร์ฟบนไข่เบเนดิกต์สูตรพิเศษ หรือ “Silky-smooth French foie gras” ฟัวกราส์ฝรั่งเศสเนื้อเนียน รสชาติกลมกล่ม ยังมีเมนู เบเนดิกต์ไข่ออแกนิก เมนูอาหารอิตาเลียนต้นตำรับ และเมนูอาหารไทยที่ปรุงตามสั่งได้ไม่จำกัดตลอดทั้งวันพ่อครัวจะเดินไปรอบ ๆ Village Square เพื่อทักทายแขกทุกท่าน พร้อมกับเสิร์ฟ “Scottish salmon” แซลมอนสก็อต รมควันร้อน ๆ และมินิเบอร์เกอร์เนื้อ ปิดท้ายด้วยของหวานไทยและนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ทีรามิสุมะม่วง ครีมบรูเลมะพร้าว เอแคลร์ช็อกโกแลต ผลไม้เมืองร้อน และน้ำผลไม้คั้นสด ๆ ช่วยให้สดชื่นตลอดสายวันอาทิตย์อิ่มอร่อยเคล้าเสียงเพลงดนตรีสดอันรื่นรมย์ ในขณะที่นักดื่มจะต้องถูกใจกับ “World of Gin Station” และแพ็กเกจเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ส่วนคุณหนูน้อยจะได้ดื่มด่ำกับโลกแห่งความสนุกที่มุมศิลปะและงานฝีมือ ซึ่งดูแลโดยทีมงานจาก “สนุก สนุก” คิดส์คลับเชิงวัฒนธรรมของ แอนดาซ พัทยา จอมเทียน บีชสำรองที่นั่งหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม