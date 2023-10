เริ่มแล้ว! “GUNDAM docks at THAILAND” งานแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย

สิ้นสุดการรอคอย พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้กับงานงานแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย จัดโดยบริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD., Bandai Namco Asia Co., Ltd. และบริษัท ดรีมทอย จํากัด เนรมิตศูนย์พื้นที่ลานกลางแจ้งโซน A และ B การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักกันดั้มแบบจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทุกเรื่องราวของกันดั้มกับนิทรรศการที่คุณอาจไม่เคยรู้ พร้อมจัดเต็มกับกิจกรรมและความพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองที่งานตั้งแต่หุ่นโชว์ขนาดยักษ์ นิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คชอปกันพลาสุดพิเศษ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดปังอย่าง 2 เพื่อนซี้และที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกและเรียกรอยยิ้มให้ทุกคน พร้อมทั้งเผยถึงความรู้สึกที่มีต่อกันดั้ม เรียกได้ว่าเป็นกันดั้มเลิฟเวอร์ตัวจริงตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Bandai อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “งาน GUNDAM docks at Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของ บริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD. ,บริษัท Bandai Namco Asia Co., Ltd. และบริษัท ดรีมทอย จํากัด โดยมีการจัดแสดงขึ้นครั้งแรกที่ฮ่องกงในปี 2556 และได้เดินทางไปสร้างความประทับใจในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งการมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ทางผู้จัดได้เลือกพื้นที่จัดแสดงงาน GUNDAM DOCKS at THAILAND ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานกลางแจ้งโซน A และ B บนพื้นที่กว่า 1,330 ตารางเมตร รวมทั้งยังมีการจัดแสดงหุ่นกันดั้มตามจุดต่าง ๆ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นใจกลางกรุงเทพฯ แหล่งชอปปิ้งและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมขนกองทัพกันดั้มและไฮไลท์สุดพิเศษมากมายจากญี่ปุ่นมาเอาใจสาวกกันดั้มไทยโดยเฉพาะ”ภายในงานตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-78-2 และรุ่น MS-06S ZAKU II ขนาดใหญ่กว่า 6 เมตร พร้อมเปิดฉายภาพวิดีโอบนจอดิจิทัลอินเตอร์แอ็คทีพขนาดยักษ์ The panOramix หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งยังมีการแสดง แสง สี เสียงสุดอลังการบนหุ่นยนต์กันดั้มทั้ง 2 รุ่น โดยจะจัดแสดงวันละ 3 รอบ ในเวลา 18:30 น. 19:30 น. และ 20:30 น. รอบละ 5 นาทีเอาใจสาวกและเหล่านักสะสมตัวจริง กับโมเดลและกันพลา (Gundam plastic model kit) หลากหลายรุ่น พร้อมรุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่งาน GUNDAM DOCKS at THAILAND เท่านั้น อาทิ SD GUNDAM EX-STANDARD RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND, HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [BEYOND GLOBAL] Ver. GUNDAM docks at THAILAND, RG 1/144 ν GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND, MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. GUNDAM docks at THAILAND รวมทั้งยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตฮาวาย สมุด พวงกุญแจ หรือ สแตนดี้อะคริลิคลายกันดั้มสุดเท่พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปต่อกันพลาได้ฟรี ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการประกอบกันพลาและโมเดลจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ เปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 น. - 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 20.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเปิดทุกวันสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงาน GUNDAM Docks at THAILAND สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2023 เวลา 10:00 น. - 22:00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลานกลางแจ้งโซน A และ B เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มแจกบัตรบริเวณหน้างานตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าบัตรจะหมดในแต่ละวัน