กรุงเทพฯ ชีวิตดีๆที่ลงตัว! “ท่านทูตสาธารณรัฐเช็ก” ต้องเดินลุยน้ำท่วมไปประชุม

ภาพดังกล่าว มีนายปาเวล ปีเตล (H.E. Mr. Pavel Pitel) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย (คนทางซ้าย) ถลกขากางเกง ถอดรองเท้ากับถุงเท้า กางร่มเดินลุยน้ำท่วม ขณะที่หากสังเกตด้านซ้ายพื้นที่ถนนก็เต็มไปด้วยน้ำท่วมขัง

ไวรัลว่าด้วยฟ้าฝนและน้ำท่วมในกรุงเทพฯ ที่กำลังกลายเป็นที่กล่าวถึงสุดๆตอนนี้ ต้องยกให้กับเพจสถานทูตสาธารณรัฐเช็ก (Embassy of the Czech Republic in Bangkok) ที่ได้โพสต์ภาพกับข้อความภาษาเช็กกับภาษาอังกฤษระบุว่าKdyž v Bangkoku opravdu hodně prší , ale vy se chcete za každou cenudostat na důležitou schůzku #nejsmezcukru