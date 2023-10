เที่ยวตามรอยละครดัง "พนมนาคา" เส้นทางแห่งศรัทธาพญานาคแห่งภาคอีสาน

ททท. จับมือ ช่อง One 31 ปลุกกระแสท่องเที่ยวภาคอีสาน ตามรอยละคร “พนมนาคา” ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวสายมูเกี่ยวกับพญานาค ภายใต้แนวคิด “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์จริงในพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ ช่อง One 31 แถลงข่าวความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมิติของการท่องเที่ยวผนวกกับมิติของความบันเทิง ต่อยอดกระแสละครเรื่อง “พนมนาคา” ภายใต้แนวคิด “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์จริงในพื้นที่โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. และนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานกรรมการบริหารของเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ แถลงข่าว ณ ชั้นจี อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส กรุงเทพฯนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ตามที่ ททท. ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว และยังคงมุ่งเดินหน้าส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) อย่างต่อเนื่อง ผ่าน Soft Power (5F)ประกอบกับช่วงเวลานี้ ช่อง One 31 ได้ดำเนินการผลิตละคร “พนมนาคา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดนำมิติของการท่องเที่ยวผนวกกับมิติของความบันเทิง โดยชูจุดแข็ง จุดขายในพื้นที่ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวสายมูและสายศรัทธา สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่น และความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน จึงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าแก่ต้นทุนทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ฐานรากอย่างทั่วถึงผ่านการท่องเที่ยวด้วยภายใต้ความร่วมมือนี้ ททท. เตรียมออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ตามรอยพญานาค ความเชื่อ ความศรัทธา และ วัฒนธรรมที่อยู่คู่คนไทย เพื่อสร้างกระแสและแรงบันดาลใจให้กลุ่มแฟนคลับละครออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละคร ไปยังสถานที่ต่างๆ ในภาคอีสานโดยนำร่องประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจากสถานที่ถ่ายทำละครที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อพญานาคในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง เช่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ และเชื่อมโยงถึงจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น อุบลราชธานี อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ รวมทั้งสอดแทรกการเผยแพร่ประเพณีของแต่ละจังหวัด เช่น ประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ จ.นครพนม บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดประชาสัมพันธ์จัดทำสกู๊ปท่องเที่ยว ผ่านรายการต่างๆ ในเครือข่ายช่อง One 31 และยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ On Ground และประชาสัมพันธ์ละคร “พนมนาคา” โชว์เคสนำเสนอวัฒนธรรมอีสานทุกมิติ เช่น โซน“ม่วนคัก” ไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม, โซน “งามแท้” นำเสนองาน หัตถศิลป์ ของดีของเด็ด 7 จังหวัดถิ่นอีสาน และตอกย้ำคอนเซปต์ “อีสาน...ไปไสกะแซ่บ” กับวัฒนธรรมอาหาร จัดเต็ม เมนูต้นตำรับ รสชาติแซ่บคักไม่เหมือนใคร ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกชิมช้อปอย่างจุใจทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ทางแฟนเพจเฟสบุ๊กของ ททท. สำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 สำนักงาน ได้แก่ททท. อุบลราชธานี www.facebook.com/tatubon, ททท. สำนักงานนครราชสีมา www.facebook.com/TATNakhonratchasima, ททท. สำนักงานขอนแก่น www.facebook.com/TAT.KhonKaenOffice, ททท. สำนักงานอุดรธานี www.facebook.com/tatudon, ททท. สำนักงานนครพนม www.facebook.com/TATNakhonphanomFanpage, ททท. สำนักงานเลย www.facebook.com/TATLoei, ททท.สำนักงานบุรีรัมย์ www.facebook.com/TATBuriram8, ททท.สำนักงานสุรินทร์ https://www.facebook.com/tatsurin และสามารถติดตามละคร “พนมนาคา” ได้ทางช่อง One31 และชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน One D