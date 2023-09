ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฯ เตรียมเปิดตัว “World of Frozen” ที่แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 20 พ.ย. นี้

travel_astvmgr@hotmail.com

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันยอดฮิตจากค่าย Walt Disney Animation Studios อย่างผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ จะนำทางทุกคนเข้าสู่ดินแดนของจริงที่ถอดแบบจากภาพยนตร์อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ผ่านเรื่องราวอันน่าหลงใหล ตัวละครที่ทุกคนต่างรัก วัฒนธรรมที่ทำให้อบอุ่นหัวใจ ภูมิทัศน์น่าทึ่ง ดนตรีอันทรงเสน่ห์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะมาเผยโฉมที่นี่เป็นครั้งแรก เพื่อให้ทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับหมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการร่วมฉลองวันสำคัญอย่าง ซัมเมอร์ สโนว์ เดย์ (Summer Snow Day) และสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นแสนสนุก อย่าง ทริปล่องเรือ โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์ (Frozen Ever After) และรถไฟเหาะรถเลื่อนแบบฉบับ แวนเดอริ่ง โอคเค่นส์ สไลดิ้ง สเลส์ (Wandering Oaken's Sliding Sleighs)กรรมการผู้จัดการ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท กล่าวว่า "เนื่องในวาระที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทครบรอบ 18 ปี ในวันนี้ เรามีความตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับเวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะการขยับขยายและการเติบโตล่าสุดของปาร์ค โดย เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก เรายังมุ่งมั่นสานต่อการมอบนวัตกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทุกการมาเยือนรีสอร์ทของเรา โดยเฉพาะการเดินทางสู่เอเรนเดลล์ที่กำลังจะมาถึง เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และคุ้มค่า"เที่ยวชมฉบับของจริง และร่วมฉลองเทศกาล Summer Snow Day ซึ่งมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่อันนาได้ช่วยเอลซ่าและอาณาจักรเอาไว้ด้วยความรักที่แท้จริง พร้อมเปิดเมืองต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก ให้มาร่วมสนุกและหรรษาไปกับการเฉลิมฉลองอันแสนสดใสของชาวเอเรนเดลล์เมื่อมาเยี่ยมเยือนเอเรนเดลล์จะได้สัมผัสประสบการณ์ไม่รู้ลืมราวกับกำลังหลุดเข้าไปในภาพยนตร์โดยจุดแวะที่เหมือนถอดแบบออกมาจากภาพยนตร์และไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ก็คือ ภูเขาทางเหนือ (North Mountain) ซึ่งมียอดเขาตระหง่านเป็นจุดสูงสุดในเอเรนเดลล์แห่งนี้ ปราสาทน้ำแข็ง (Ice Palace) สถานที่ที่เอลซ่าได้ปลดปล่อยพลังน้ำแข็งออกมาอย่างอิสระเป็นครั้งแรก ปราสาทเอเรนเดลล์ (Arendelle Castle) ที่พำนักของเหล่าราชวงศ์ อ่าวแห่งเอเรนเดลล์ (Bay of Arendelle) ที่ที่จะได้เห็นเรือตกปลาลำเล็กที่อันนาตกลงไปเมื่อครั้งที่เธอพบกับเจ้าชายฮานส์ หอนาฬิกา (Clock Tower) ฉากหลังของการเต้นรำระหว่างอันนากับเจ้าชายฮานส์ น้ำพุแห่งมิตรภาพ (Friendship Fountain) ที่เอลซ่าใช้พลังเปลี่ยนน้ำพุเป็นเกล็ดหิมะวิบวับแสนสวยนอกจากนี้ผู้เยี่ยมชมยังสามารถสนุกสนานไปกับเทศกาลเฉลิมฉลอง Summer Snow Day ด้วยการร่วม ทริปล่องเรือ โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์ (Frozen Ever After) เพื่อไปพบกับเอลซ่าที่ปราสาทน้ำแข็ง หรือเลือกผจญภัยไปกับ รถไฟเหาะรถเลื่อนแบบฉบับ แวนเดอริ่ง โอคเค่นส์ สไลดิ้ง สเลส์ (Wandering Oaken's Sliding Sleighs) พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการพบปะและพูดคุยกับอันนาและเอลซ่าที่ เพลย์เฮ้าส์ อิน เดอะ วู๊ดส์ (Playhouse in the Woods) และเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานเทศกาล Summer Snow Day ผู้เยี่ยมชมสามารถดำดิ่งไปกับงานเทศกาลอันทรงเสน่ห์ด้วยเครื่องแต่งกายสุดพิเศษ อย่างชุดประจำงานเทศกาลลายโรสเมลลิ่ง (Rosemaling) เพ้นท์หน้าด้วยกลิตเตอร์ลวดลายหิมะ ทำผมทรงเดียวกับเอลซ่า และสวมเสื้อคลุมตามอันนาแล้วเมื่อมาถึงเอเรนเดลล์หากยังไม่ได้ลิ้มลองเมนูอาหารสุดประณีตและร้านรวงแสนมีเสน่ห์แบบฉบับเฉพาะของเอเรนเดลล์ ที่หยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอร์ดิก โดยผู้เยี่ยมชมต้องห้ามพลาด จุดแวะพักโกลเด้น ครอคัส อินน์ (Golden Crocus Inn) และ เบย์ไซด์ วอร์ฟ (Bayside Wharf) เพื่อลองมื้อที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารนอร์ดิกพื้นเมือง หรือแวะหามื้อง่ายๆ รับประทานที่ ฟอเรสต์ แฟร์ (Forest Fare) และปิดท้ายด้วยขนมหวานที่ร้าน นอร์ทเทิร์น ดีไลท์ (Northern Delights) แวะช็อปของฝากเปี่ยมความทรงจำได้ที่ ร้านของเล่นและของสะสม ติ๊คต็อค (Tick Tock Toys & Collectibles) และ ทราเวลลิ่ง เทรดเดอร์ส (Traveling Traders) ปิดการเดินทางสู่เอเรนเดลล์แบบประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการเลือกพักในโรงแรมของรีสอร์ทหลากหลายธีมทีมจินตนากรจากวอลต์ ดิสนีย์ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญระดับโลก และการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงองค์ประกอบในชีวิตจริงจากประเทศนอร์เวย์ มารังสรรค์เรื่องราว ตัวละคร วัฒนธรรม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีล้ำสมัย งานฝีมือ และดนตรี ให้เอเรนเดลล์ บ้านเกิดของอันนาและเอลซ่ามีชีวิตขึ้นมาเป็นครั้งแรกใน เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Walt Disney Imagineering กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นโปรเจกต์นี้มีชีวิตขึ้นมา ไอเดียนี้เริ่มต้นจากภาพร่างเมื่อเจ็ดปีที่แล้วและได้กลายมาเป็นดินแดนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความมหัศจรรย์ใน เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ความทุ่มเทในการทำงานร่วมกันของทีมต่างๆ จากทุกสาขาได้ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมา พวกเราได้ร่วมสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้ไปตลอดชีวิต”ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ผสมผสานภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของเกาะลันเตาเข้ากับดีไซน์ของภูเขาทางเหนือได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาของการบรรจบที่ไร้รอยต่อระหว่างผืนแผ่นดินที่สร้างขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น อย่างเต็มที่วัฒนธรรมนอร์เวย์แบบดั้งเดิม เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูมิหลังและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ในการเปิดโลกนักเดินทางสู่เอเรนเดลล์ ทั้งทิวทัศน์ การออกแบบสถาปัตยกรรม เสื้อผ้า และอาหาร ล้วนมีองค์ประกอบความเป็นนอร์เวย์อย่างเข้มข้น รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ(สไตล์มังกร) สถาปัตยกรรมที่ไม่สมมาตรของเบลสแตรนด์ และภาพเขียนดอกไม้โรสเมลลิ่งบทเพลงที่สื่อถึงเวทมนตร์ที่เป็นจริง ทีมงานได้จับมือกับนักแต่งเพลงมือรางวัล Andrew Cottee เพื่อเรียบเรียงเพลงที่มีความเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์ให้กับ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น โดยจะมีการเปิดเพลงหลากหลายท่วงทำนองคลอไปในหลากหลายพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องราวให้ทรงพลัง พร้อมสร้างบรรยากาศความเป็นที่สมบูรณ์แบบถอดแบบภาพยนตร์สู่ผลงานพิสูจน์ฝีมือ จินตนากรของวอลต์ ดิสนีย์ใช้เวลากว่าสามปีในการวิจัยและพัฒนาเพื่อถอดแบบภาพยนตร์มาสร้าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ได้อย่างแม่นยำ โดยได้วิเคราะห์พื้นผิวสัมผัส และสีของน้ำแข็งที่สัมพันธ์กับอารมณ์ของเอลซ่าเพื่อจำลองพลังน้ำแข็งของเธอขึ้นมา ทั้งยังใส่ใจในทุกรายละเอียดของน้ำแข็งและหิมะรูปแบบต่างๆ ในฐานะวัสดุที่นำมาสร้างปราสาทน้ำแข็งตัวละครมีชีวิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โฟรเซ่น เอเวอร์ อาฟเตอร์ ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ใช้เทคโนโลยี Audio-Animatronics® figures หุ่นยนต์เคลื่อนไหวแบบฉบับเฉพาะที่ล้ำสมัยที่สุดของ Walt Disney Imagineering เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงตัวละครอย่างอันนา เอลซ่า และคริสตอฟฟ์แบบตัวจริงเสียงจริงผู้อำนวยการสร้างอาวุโสของ Walt Disney Imagineering (เอเชีย) กล่าวว่า "การทำให้ตัวละครของเรามีชีวิตขึ้นมาผ่าน Audio-Animatronics® figures แสนพิเศษ นับเป็นอีกมิติที่น่าตื่นเต้นของโปรเจกต์นี้ Walt Disney Animation Studios และ Walt Disney Imagineering มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างความบันเทิงอันน่าทึ่งสำหรับคนทุกวัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ดีต่อหัวใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน”เพื่อเป็นการโปรโมทความงดงามอันน่าหลงใหลของเอเรนเดลล์ อันนากับเอลซ่าก็ได้แต่งตั้งโอลาฟขึ้นเป็นทูตระดับโลกเพื่อเชิญชวนผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาร่วมฉลองเทศกาล Summer Snow Day ที่เอเรนเดลล์ไปด้วยกันทั้งนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ตั้ง Klook Travel เป็นแพลตฟอร์มการจองอย่างเป็นทางการ ต้อนรับการเปิดตัวของ เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น โดย Klook เป็นแพลตฟอร์มสำรองบัตรเข้าชมสวนสนุกสำหรับลูกค้าในฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ เพื่อต้อนรับการเปิดตัวสินค้าธีม เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ที่ทุกคนตั้งตารอคอย โดยลูกค้าจะได้พบกับกิจกรรมและสินค้าชุดใหญ่จัดเต็มที่วางจำหน่ายเฉพาะบนช่องทาง Klook Travel เท่านั้น การผนึกกำลังอันน่าตื่นเต้นครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้แฟนๆ ทั่วโลกได้สัมผัสกับมนตร์เสน่ห์ฉบับดิสนีย์ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญทุกคนเดินทางสู่เอเรนเดลล์ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทุกคนหลงรักอย่าง โฟรเซ่น ในแบบที่ไม่สามารถพบได้ที่ไหนอีกนอกจากที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เท่านั้นผู้เยี่ยมชมที่ทำการจองผ่าน Klook Travel จะได้รับสิทธิพิเศษ ร่วมเป็นหนึ่งในแฟนๆ กลุ่มแรกที่จะได้เที่ยวชม เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 พร้อมรับแพกเกจโรงแรมสุดพิเศษ ก่อนที่เอเรนเดลล์จะเปิดรั้วต้อนรับบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน พร้อมบัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิด” เพื่อสนุกเต็มอิ่มแบบไม่ต้องรอคิวนาน โดยผู้ถือบัตรนี้จะสามารถเข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิดทำการได้ 1 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.klook.com/activity/39-hong-kong-disneyland-resort-hong-kong/ แล้วจองทริปมายังดินแดนแห่งความหฤหรรษ์กันตอนนี้ได้เลยสำหรับแพกเกจโรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์First Look at Arendelle - A preview of World of Frozenมีบัตร 1 วัน สำหรับเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จำนวน 2 ใบ สายรัดข้อมือสำหรับ 2 คน เพื่อเข้า World of Frozen Preview Day ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 (17.30 – 20.30 น.) บัตร Disney Premier Access สำหรับเครื่องเล่น 8 แห่ง จำนวน 2 ใบ ห้องพักมาตรฐานหนึ่ง 1 คืน ณ โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ห้องพักการเฉลิมฉลองในห้องพักธีมโฟรเซ่น จำนวนหนึ่ง 1 ชุด บุฟเฟต์อาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ชุดที่ร้าน Enchanted Garden (สำหรับวันถัดจากวันเข้าชม) ช่วงเวลาการจองตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ตุลาคม 2566 ช่วงเวลาการเดินทาง 4 พฤศจิกายน 2566บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 1 วัน พร้อมบัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิด มีบัตร 1 วัน สำหรับเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ตามวันที่กำหนด จำนวนหนึ่ง 1 ใบ บัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิด จำนวน 1 ใบ ช่วงเวลาการจองตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาการเดินทาง 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ไม่สามารถเข้าชมได้ 26 พฤศจิกายน 2566)บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 1 วัน พร้อมตุ๊กตาติดไหล่ดิสนีย์ บัตร 1 วัน สำหรับเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ตามวันที่กำหนด จำนวน 1 ใบ รับตุ๊กตา บัตร 1 วัน สำหรับเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ตามวันที่กำหนด จำนวน 1 ใบ รับตุ๊กตา Shoulder Plush จากดิสนีย์ 1 ตัว (มูลค่า HK$119 หรือต่ำกว่า) ที่ร้านจำหน่ายสินค้าใดก็ได้ภายในสวนสนุก ช่วงเวลาการจองตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลาการเดินทาง 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567