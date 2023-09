ตื่นตา! การแสดงแสงสี 3D Mapping ที่ "อุโบสถเงิน" แห่งเดียวในโลก ณ วัดศรีสุพรรณ

ททท. เชียงใหม่ ชวนเที่ยวชมการแสดงแสงสี 3D Mapping ในงาน "WUALAI WEEK 2023 มหัศจรรย์วัวลาย The Silver Shine of Chiang Mai" ที่อุโบสถเงินแห่งเดียวในโลก ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กันยายน 2566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ชวนไปพบกับงาน "WUALAI WEEK 2023 มหัศจรรย์วัวลาย The Silver Shine of Chiang Mai" มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืน ที่จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสีสันมหัศจรรย์ของแสงสี 3D Mapping อุโบสถเงินแห่งเดียวในโลก ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่งานนี้นอกจากจะสร้างเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและความประทับใจให้นักท่องเที่ยวผ่านแนวคิดศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังชูจุดเด่นเสน่ห์ล้านนาในแนวคิด Modern Lanna อีกด้วยภายในงานพบกับสีสันมหัศจรรย์โบสถ์เงินสุดอลังการ วิถีสล่าล้านนา กิจกรรม workshop และสินค้าชุมชน OTOP มากมาย เพิ่มมุมมองการท่องเที่ยววัดยามค่ำคืนแนวใหม่สามารถมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. โดยการแสดง 3D Mapping เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่