รวมสุดยอด "ขนมไหว้พระจันทร์" ต้นตำรับชั้นเลิศ จาก 24 แบรนด์ดัง มาไว้ที่ ท็อปส์ ทุกสาขา

ท็อปส์ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ จัดงาน “Mooncake Festival 2023” รวมสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับชั้นเลิศ จากภัตตาคารและโรงแรมชื่อดัง มาไว้ที่ ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นจุดหมายแห่งความสุขในทุกๆ เทศกาล ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2566 จัดงาน “Mooncake Festival” คัดสรรสุดยอดขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับระดับพรีเมียมรวม 24 แบรนด์ดังจากโรงแรมหรู สุดเลื่องชื่อ ภัตตาคารเก่าแก่ระดับตำนาน และร้านขนมแบรนด์ดังขวัญใจทุกวัย พร้อมให้เลือกชม ชิม ช้อปอย่างจุใจ เพื่อส่งมอบความสุขและความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 ที่ ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาในปีนี้ ท็อปส์ ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตที่คัดสรรสินค้าพรีเมียมคุณภาพระดับสากลส่งตรงถึงมือลูกค้า ตอกย้ำความเป็น Food Destination & Discovery จึงได้จัดงาน “Mooncake Festival” เทศกาลที่รวบรวมที่สุดของขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติ รับประกันความอร่อยระดับพรีเมียม พร้อมให้ได้ลิ้มลองและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากโรงแรม ภัตตาคาร และร้านค้าชั้นนำมากมายที่ตั้งใจและบรรจงรังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ• โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ - ขนมไหว้พระจันทร์สุดเลื่องชื่อสูตรพิเศษ โดยปีนี้เชฟได้รังสรรค์ไส้ใหม่ที่แตกต่างคือ ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ บรรจุในกล่องรูปกระต่ายสวยงาม รวมถึงมีไส้ยอดฮิตอย่าง ทุเรียน เม็ดบัว โหง่วยิ้ง พุทราผสมวอลนัท คัสตาร์ด และมอคค่าคาราเมล มาให้ได้ช้อปกันอีกด้วย• โรงแรมดุสิตธานี - ขนมไหว้พระจันทร์ที่รังสรรค์อย่างประณีต มาในคอลเล็กชันสุดพิเศษ 6 รสชาติ ได้แก่ รสทุเรียนหอมหวาน ไส้ถั่วรวมเนื้อละเอียด พุทราจีนเปรี้ยวอมหวาน คัสตาร์ดเนื้อเนียนละมุน เม็ดบัวรสดั้งเดิม และรสวานิลลามผสานถั่วพิตาชิโอ้• ห้องอาหารจีน ไดนาสตี้ ชั้น 24 และร้านซิงก์ ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ - ส่งมอบขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิม เนื้อแป้งบางนุ่ม ไส้เนียน สอดไส้ไข่แดงลูกโต มีให้เลือกสรรทั้งไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็ม ไส้เม็ดบัวไข่แดงเค็ม ไส้พุทราจีนไข่แดงเค็ม ไส้โหงวยิ้งไข่แดงเค็ม ไส้มันม่วงไข่แดงเค็ม และไส้ชาไทยไข่แดงเค็ม บรรจุในกล่องสีชมพูสดใสสุดหรู (Luxurious Moon) เพื่อเป็นตัวแทนของขวัญให้แก่คนสำคัญ• โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ - สร้างสรรค์กล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้คุณภาพสูง สั่งทำพิเศษ ด้านในฉลุด้วยตราสัญลักษณ์ของโรงแรม ควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์ 6 ไส้ โดยทุกชิ้นถูกประทับด้วยลายดอกบัว อันหมายถึงความสมบูรณ์ บริสุทธิ์และสง่างาม• โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต - มีกรรมวิธีการผลิตขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมโดยเชฟมากฝีมือจากห้องอาหารจีนโกลเด้น วิลเลจ ทั้งไส้ทุเรียนยอดฮิต หรือเมนูใหม่ไส้แครนเบอร์รี่ลำไย• โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพ - ขนมไหว้พระจันทร์สูตรลับอันแสนโด่งดัง ที่ส่งต่อกว่า 30 ปี รังสรรค์โดยเชฟจากภัตตาคารอาหารจีนเซียงปิงเหลา ชวนให้ลิ้มลองกว่า 20 ไส้ ซึ่งมีขนมไหว้พระจันทร์ทั้งแบบแป้งอบและแบบแป้งบัวหิมะ• โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ - ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยเซตสุดพรีเมียมแสนคุ้มค่า• กะรัต (Karrat) - ขนมไหว้พระจันทร์ทองคำ ในคอนเซ็ปต์ Taste of China โดยนำเมนูยอดนิยม อาทิ เป็ดปักกิ่ง หมูแดงบาร์บีคิวฮ่องกง และชานมไข่มุกสีทองไต้หวัน เข้ามาอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์แสนพิเศษ• เกียว โรล เอ็น (Kyo Roll En) - เปิดตัวลิมิเต็ด อิดิชัน ออลสตาร์ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่คิดค้นโดยเชฟ 4 ดาวมิชลิน จาก 4 ร้านอาหารสุดโด่งดัง อย่าง เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร แห่งร้าน ‘LE DU’ เชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ จาก ‘POTONG’ และ 2 เชฟฝาแฝดชาวเยอรมัน Thomas & Mathias Sühring จาก ‘SUHRING’ ทำขนมไหว้พระจันทร์ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ มันหวานญี่ปุ่น, Black Forest จาก Sühring, ชาไทย จาก Le Du และ ปั้นขลิบไส้ปลาผสมถั่วแดง จาก ‘Potong’• ภัตตาคารกอกใจ – ส่งมอบชุดขนมไหว้พระจันทร์แพคเกจแสนหรูหราในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี เมนูสูตรต้นตำรับแท้ และสูตรสุขภาพ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากสุดประทับใจ ที่มีให้เลือกถึง 5 ชุด ได้แก่ ชุดจตุมงคล, ชุดโชคลาภ, ชุดหมากรุก, ชุดมิ่งมงคลไส้หมอนทอง น้ำหนักขนม 1 กิโลกรัม ไข่ 6 ฟอง, ชุดคู่ขนมไหว้พระจันทร์เพื่อสุขภาพ บรรจุขนม• ภัตตาคารเชียงการีลา - ตำนานขนมไหว้พระจันทร์เจ้าดัง ที่มีจุดเด่นที่เนื้อขนมนุ่ม เปลือกบาง เนื้อแน่น และไส้เยอะ พร้อมส่งมอบความอร่อยของไส้ขนมที่หลากหลายนอกจากนี้ยังเสริมทัพความอร่อยภายในงานด้วยแบรนด์ดังอีกมากมาย อาทิ Penny The Chef, Chef Man, MX, Pommery, The Rolling Pinn. Skinni Bears, Calowies, S&P, Coca, GALALA Treat ฯลฯ พร้อมสร้างความประทับใจแสนพิเศษในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองอย่างครบครันด้วยความอร่อยจากวัตถุดิบชั้นยอด และรสชาติขนมไหว้พระจันทร์อันเป็นเอกลักษณ์ในงาน “Mooncake Festival” ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ www.tops.co.th , แอปพลิเคชั่น Grab, Robinhood และ Personal Shopper Service ผ่านไลน์ประจำสาขา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand