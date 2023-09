เคาะแล้ว! รายชื่อ "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" จานเด็ดที่ต้องหาชิมเมื่อมาเยือน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อผลคัดเลือก "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ 2566นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย ทั้งเป็นการต่อยอดสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณทางเลือกใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้คงอยู่และส่งต่อเป็นมรดกทางภูมิปัญญา และส่งเสริมให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจ กระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่น สู่อาหารจานเด็ดที่ต้องชิม ผลักดันให้เป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยผลคัดเลือก "1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ที่ได้ประกาศออกมา มีรายชื่อดังนี้1. ข้าวตอกตั้ง : กรุงเทพมหานคร2. แกงมัสมั่นกล้วยไข่ : กำแพงเพชร3. ยำไกน้ำของ (สาหร่ายแม่น้ำโขง) : เชียงราย4. ตำจิ๊นแห้ง : เชียงใหม่5. เมี่ยงจอมพล : ตาก6. ทอดมันปลากราย : นครสวรรค์7. แกงแคไก่พื้นเมือง : น่าน8. หลนปลาส้มพะเยา : พะเยา9. ยำส้มโอกระทงทองสูตรเมืองชาละวัน : พิจิตร10. น้ำพริกเม็ดบัวปลาย่าง : พิษณุโลก11. ปิ้งไก่ข้าวเบือ : เพชรบูรณ์12. น้ำพริกน้ำย้อย : แพร่13. ข้าวส้ม โถ่โก้ : แม่ฮ่องสอน14. ยำปลาแห้ง : ลำปาง15. แกงฮังเลลำไย อำเภอเมืองลำพูน : ลำพูน16. ข้าวเปิ๊บสุโขทัย : สุโขทัย17. อั่วบักเผ็ด : อุตรดิตถ์18. ข้าวแดะงา : กาฬสินธุ์19. ปลาแดกบองสมุนไพร : ขอนแก่น20. คั่วเนื้อคั่วปลา : ชัยภูมิ21. เมี่ยงตาสวด : นครพนม22. เมี่ยงคำ (โคราช) : นครราชสีมา23. หมกหม้อปลาน้ำโขง : บึงกาฬ24. ขนมตดหมา : บุรีรัมย์25. แจ่วฮ้อนท่าขอนยาง : มหาสารคาม26. ตำเมี่ยงตะไคร้ ลำข่าสดใส่มดแดง : มุกดาหาร27. อั่วกบ (กบยัดไส้) : ยโสธร28. ข้าวปุ้นน้ำยาปลาหลด : ร้อยเอ็ด29. ส้าปลาน้ำโขง : เลย30. ละแวกะตาม : ศรีสะเกษ31. แกงหวาย : สกลนคร32. เบาะโดง (น้ำพริกมะพร้าวโบราณ) : สุรินทร์33. หลามปลาน้ำโขง : หนองคาย34. เมี่ยงคำลำภู : หนองบัวลำภู35. อู๋พุงปลา : อำนาจเจริญ36. ข้าวต้มมัดบัวแดง อำเภอเมืองอุดรธานี : อุดรธานี37. ลาบหมาน้อย : อุบลราชธานี38. แกงส้มญวน : กาญจนบุรี39. ต้มปลาร้าหัวตาล : ชัยนาท40. ยำส้มโอ : นครปฐม41. ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์ : นนทบุรี42. เมี่ยงคำบัวหลวง : ปทุมธานี43. แกงคั่วส้มหน่อธูปฤาษีกับปลาช่อนย่าง : ประจวบคีรีขันธ์44. แกงเหงาหงอด : พระนครศรีอยุธยา45. แกงหัวตาล : เพชรบุรี46. แกงกะลากรุบ : ราชบุรี47. ยำปลาส้มฟัก : ลพบุรี48. แกงรัญจวน : สมุทรสงคราม49. ต้มยำปลาทูโบราณ : สมุทรสาคร50. แกงบวน : สิงห์บุรี51. ปลาหมำสมุนไพรทอดกรอบ : สุพรรณบุรี52. ปลาแนม : อ่างทอง53. ต้มส้มปลาแรด : อุทัยธานี54. ลุกกะทิ หรือน้ำพริกกะทิชองพร้อมผักเคียง : จันทบุรี55. หมูหงส์ : ฉะเชิงเทรา56. ปลาคก : ชลบุรี57. แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม : ตราด58. น้ำพริกป่ามะดัน : นครนายก59. แกงกะทินางหวาน : ปราจีนบุรี60. แกงส้มผักกระชับ : ระยอง61. ขนมย่างจากใจ : สมุทรปราการ62. น้ำพริกกะสัง : สระแก้ว63. ลาบหัวปลี : สระบุรี64. ปลาจุกเครื่อง : กระบี่65. แกงส้มหยวกกล้วยกับหมูสามชั้น : ชุมพร66. โกยุก : ตรัง67. ขนมปะดา : นครศรีธรรมราช68. อาเกาะ : นราธิวาส69. ข้าวยำ : ปัตตานี70. อาจาดหู : พังงา71. แกงขมิ้น : พัทลุง72. น้ำซุปเมืองหลาง 9 อย่าง : ภูเก็ต73. ข้าวยำโจร (ข้าวยำคลุกสมุนไพร) : ยะลา74. ก็กซิมบี้ : ระนอง75. ข้าวสตู : สงขลา76. ข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะ : สตูล77. แกงขมิ้นไตปลาโบราณ : สุราษฎร์ธานี