เที่ยว 4 เมืองแรงบันดาลใจของสุดยอดนักเขียนระดับโลก

มุราคามิ เกิดที่เกียวโต แต่ช่วงวัยที่เติบโตนั้นอยู่ในเมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งปรากฏอยู่ในผลงานของเขาหลายชิ้น เช่นในนวนิยายเรื่องแรกอย่าง “สดับลมขับขาน” (Hear the Wind Sing)ผลงานหลายชิ้นของมุราคามิมักแฝงความเศร้าโศกอยู่ในใจความสำคัญของเรื่องและมีความเหนือจริงเป็นองค์ประกอบ ซึ่งทั้งหมดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของความเงียบสงบของศาลเจ้า และทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเล็กๆ ริมทะเลแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในโกเบ: ศาลเจ้าอิคุตะ, อาริมะออนเซ็น, สะพานอาคาชิไคเคียวอราคาทาคา (Aracataca) เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชื่อเดียวกัน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักเขียนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสาขาวรรณกรรมอย่าง “กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ” เจ้าของผลงาน One Hundred Years of Solitude (หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว) กับ Love in the Time of Cholera (รักเมื่อคราวห่าลง)หมู่บ้านมาคอนโด (Macondo) หนึ่งในสถานที่ที่กาเบรียลเขียนถึงในนวนิยายเรื่อง หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว มีพื้นฐานมาจากเมืองอราคาทาคา ลองเริ่มต้นวันด้วยการไปชมคาซา เดล เทเลกราฟิสตา (Casa del Telegrafista) ซึ่งเป็นบ้านที่กาเบรียลอาศัยเติบโตขึ้นมาในวันเด็ก ปัจจุบันได้รับการจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด: พิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์คาซา เดล เทเลกราฟีสตาสาวก “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ตัวจริงน่าคงทราบดีว่า แม้ “เจ. เค. โรว์ลิง” เกิดที่เมืองเยตส์ (Yates) ประเทศอังกฤษ แต่จริง ๆ แล้ววรรณกรรมชุดอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์นั้น ส่วนมากเขียนขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่หลายแห่งในเมืองเอดินบะระ (Edinburgh) ประเทศสก็อตแลนด์ แวะไปเยี่ยมชมคาเฟ่เล็ก ๆ มากมายในเมืองที่เจ.เค. เคยไปนั่งเขียนวรรณกรรมพ่อมดน้อยและโลกเวทย์มนตร์แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด: ปราสาทเอดินบะระ, สวนพฤกษชาติแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไดนามิค เอิร์ธ, ถนนใต้ดินดินเอดินบะระ, พิพิธภัณฑ์สก็อตวิสกี้นอกจากจะได้รับรางวัลโนเบลสาขารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี 2006 แล้ว “ออร์ฮัน ปามุก” เจ้าของผลงานที่เป็นที่รู้จัก: Snow (หิมะ) กับ The Museum of Innocence (พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา) ยังถือเป็นชาวตุรกีคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลอีกด้วยงานเขียนส่วนใหญ่ของออร์ฮันให้ความสนใจกับวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศตุรกี ยิ่งไปกว่านั้นออร์ฮันก็ได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา ขึ้นมา โดยอ้างอิงมาจากวนิยายที่เขาเขียนขึ้นเองในชื่อเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด: พิพิธภัณฑ์แห่งความไร้เดียงสา, มัสยิดสีฟ้า, มัสยิดอายาโซเฟีย