งาน TNI DAY 2023 กลับมาอีกครั้ง !! งานเดียวเหมือนเที่ยวญี่ปุ่น

ทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน TNI Day 2023 และพบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ- Robot Learning Center- EV Zone- IT Cosplay Contest- Web Design & Multimedia Contest- Young Business IT Contest- Junior Entrepreneur- 茶道体験 (Japanese Tea Ceremony Experience)- 書道体験 (Japanese Calligraphy Experience)- DGE Workshop, Quiz and Game- การแข่งขัน E-sport#TNI #TNIDAY2023 #แตกต่างด้วยภาษา #ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม #วัฒนธรรมที่หลายหลาย #TNIตัวจริงเรื่องญี่ปุ่น #GoJapan