อร่อยเด็ด 5 ภาค ห้ามพลาดในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566”

เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับงานเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 2-6 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG Hall 5-8 ที่มางานเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทย จำลองแลนด์มาร์กท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้นอกจากจะได้ถ่ายรูปสวยๆ ตามจุดต่างๆ แล้ว สายกินก็ต้องห้ามพลาด เพราะงานนี้รวบรวมเมนูอร่อยจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านเด็ดร้านดัง เมนูอาหารถิ่น หรือแม้แต่ร้านอร่อยที่ได้รับเลือกจากมิชลิน ไกด์ ก็มาเปิดให้ลองชิมหลายๆ ร้านจัดโซนขนร้านอร่อยและอาหารถิ่นมาให้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารมิชลินจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ Ginger Farm Kitchen ครัวหลองข้าว ร้านดำรงค์ By หมูทอดกาดหลวงเชียงใหม่ หรือจะเป็นเมนูเด็ดจากร้านดัง ก๋วยเตี๋ยวอังเล ร้านมิสเตอร์ฮังเล จ.ลำปาง ข้าวเปิ๊บบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ขนมเทียนเสวย บ้านกนกมณี จ.อุตรดิตถ์คอกาแฟและโกโก้ ห้ามพลาดโซนนี้ เพราะมีแบรนด์กาแฟ แบรนด์โกโก้จากภาคเหนือมาเปิดบูธชงกาแฟให้ดื่มกันสดๆ รวมถึงยังมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และผลติภัณฑ์จากโกโก้ที่ปลูกในเมืองไทยอีกด้วยอร่อยแซบทุกเมนู ชวนชิมจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน เช่น ตำกระเทย สาเกต จ. ร้อยเอ็ด อังแกบบอบ จ.สุรินทร์ เนื้อแห้ง 100 ปี จ.อำนาจเจริญ หม่ำแม่คำตัน จ.ชัยภูมิ หมูยอ ป.อุบล จ.อุบลราชธานี หมี่กระโทกป้าเปลื้อง จ.นครราชสีมา สามพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ไส้กรอกปลา จ.กาฬสินธุ์ แม่เหงี่ยมแจ่วฮ้อน จ.มหาสารคาม กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด (ร้านเจ้ดา) จ.นครพนม ร้านฟาร์มฮัก จ.สกลนคร Vtแหนมเนือง จ.อุดรธานี ไก่ย่างมะดันศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กุ้งจ่อมประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแล้วมาลองซึ่งเป็นอาหารแซ่บพิเศษ เป็นจานที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ไก่กระเต็ด จากโคราช นครราชสีมา แซลม่อนน้ำปลาร้า จากอุดรธานี ข้าวปุ้นน้ำนัว จากนครพนม ร้านหมก จ.อุบลราชธานี ไก่ย่างบ้านแคน จ.ยโสธร ไอติมอารมณ์ดี จ.กาฬสินธุ์ ข้าวเม่าเม่น้อย จ.บึงกาฬ เป็นต้นอร่อยหลากหลายกับเมนูคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นโรตีสายไหม จ.พระนครศรีอยุธยา ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ จ.อ่างทอง เอกชัยสาลี่สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี ขนมไทยครูมาลี จากตลาดศาลเจ้าโรงทอง จ.อ่างทอง ปลาแห้ง จากชุมชนบ้านมหาสอน จ.ลพบุรีแวะมาชอปผักสดๆ หลากหลายชนิดจากตลาดหัวปลี จ.สระบุรี นั่งจิบกาแฟในสไตล์แคมปิ้ง แล้วอย่าลืมแวะชิมน้ำผึ้งป่าที่มีนับร้อยรสชาติ ชิมแล้วหารสชาติที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยยืนหนึ่งเรื่องกิน ยกอาหารถิ่น ผลไม้ อาหารทะเลดังของภาคตะวันออกมาไว้ในงาน อาทิ ก๋วยเตี๋ยวกั้ง ข้าวคลุกพริกเกลือ โรตีสายไหมทุเรียน ทอดมันกระวาน หมูชะมวง เส้นจันท์ผัดปู น้ำมะปี้ด ไอติมมะยงชิด และร้านอาหารชื่อดังในภาคตะวันออก เช่น ส้มตำอาวดี้ หอยจ๊อปู แม่วรรณา ข้าวหลามแม่ไข่ทูลเกล้า ร้าน Better Butter กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ วังจันทร์ จ.ระยอง มีสุขฟาร์ม กั้งบ้านแพ กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี มีดีฟาร์มปูนิ่ม จันทน์กะพ้อ "ทอดมันกระวาน" ครัวจันท์ "อาหารถิ่นจันท์" The Craft บางสระเก้า กาแฟจันทบูร Seed of Siam ริมทะเล ซีฟู๊ด มะปี๊ดซ่า กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด สวนแก้วคูณ กุยช่ายเจ๊หงอ บ้านนา จ.นครนายก ป๋าอาจยำแหนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทุ่งนาตาล Farm to table หมูยอวัฒนานคร Coco Cowboy นงลักษณ์ขนมไทย วิสาหกิจชุมชน ของดีอำเภอบางคล้า By ขวัญเรือน รักษาสุข ขนมปั้นสิบเพลินตาจรัญปลาสลิดบางบ่อ กุ้งเหยียดป้าสุนทร น้ำปลาหวานต้นหอม ตำยำลงเล เป็นต้นหรอยแรงแหล่งใต้ โซนชวนลิ้มลองร้านอาหารหรอยแรงจากปักษ์ใต้แท้ๆ ชาชัก 36 ร้านอาหารหรอยแรง x 3 โรตี ชาชัก x 2 โกปี๊อาหารใต้รสชาติจัดจ้าน จัดมาเต็มทั้งแกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงเผ็ดต่างๆ ไก่ทอดหาดใหญ่ ข้าวมันไก่เบตง ซาลาเปาทับหลี ขนมผูกรัก มะม่วงเบา หมูย่างเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะซอย 9 จ.ตรัง และห้ามพลาด ปลากุเลาตากใบ ก็มีมาขายที่งานนี้ด้วยเช่นกัน