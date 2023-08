เปิดแล้ว! "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566" วันนี้ - 6 ส.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 6 ส.ค. 66 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG Hall 5-8 โดยปีนี้มาในแนวคิด(นวัตกรรม + วัฒนธรรม) โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมและ Soft Power ของไทย เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวเมืองไทย ทั้ง 5 ภูมิภาคในรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยมีแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานภายในงานแบ่งออกเป็น 9 โซนหลัก นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง 5 ภูมิภาค พร้อมด้วยหลากหลาย Landmark จากแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chaptersพบกับความเป็น Amazing Thailand ในรูปแบบใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ นำเสนอภายใต้แนวคิด Inno-Cultural for Sustainable Tourism- จุดถ่ายรูปสุดอาร์ต Theme Area : Delightful Destinations รังสรรค์มวลบุปผาเป็นแผนที่ประเทศไทยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว Unseen new chapters ได้แก่ ภาคเหนือ-มหัศจรรย์น้ำตกหมอกเมืองไทย จ.เพชรบูรณ์ ตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาว ภาคกลาง#อันซีนภูผาแรด มุมลับสุดอาร์ตแห่งราชบุรี ตกแต่งด้วยทุ่งดอกทานตะวัน ทุ่งดอกไม้ยอดนิยมของภาคกลาง ภาคตะวันออก-เส้นทางท่องวังพญานาค วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก ตกแต่งดอกไม้เลียนแบบสีของอัญมณี ภาคอีสาน-ท่องอาณาจักรสวนหินล้านปี มอหินขาว จ.ชัยภูมิ ตกแต่งด้วยดอกบัวแดง และภาคใต้-เที่ยวเกาะหลงยุคแห่งอันดามัน ตกแต่งดอกไม้เสมือนธารน้ำไหลสู่ทะเลใต้ สร้างสรรค์โดย Comm. Arts x RakDok โดยคุณโจ้Rainforest (ชยวัสส์ ปัญจภักดี)- LED Box พาทุกคนหลุดเข้าไปสู่การท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยมุมมองภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบรอบตัว 360องศา รูปแบบ Full Dimension- ผจญภัยกับเกม‘Home Sweet Home’ เกมที่ ททท. ร่วมสนับสนุน สื่อสารประสบการณ์และมุมใหม่ ผ่าน Deep Culture หรือวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ ของไทย นำไปสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวตามรอย- บูธ Showcase ต้นแบบกาแฟรักษ์โลก ในเทรนด์การท่องเที่ยวแบบ Cozy Campingนอกจากนี้ ยังมีโซน TAT Souvenir of Thailand จัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand พร้อมจุดถ่ายภาพจากเศษผ้าเหลือใช้สุดชิค สะท้อนแนวคิดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยศิลปิน Social Activist Artist เอ๋-วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ และโซน อสท. จำหน่ายและสมัครสมาชิกนิตยสาร อสท. , TAT NFT, เคาน์เตอร์บริการข่าวสารท่องเที่ยว TAT Contact Center 1672 Travel Buddyภาคตะวันออก "สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก" นำเสนอภายใต้แนวคิด “Love Ea(s)t All Around”สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบ ‘รักษ์ตะวันออก’ มุ่งเพิ่มคุณค่าเส้นทางท่องเที่ยวผ่าน 4 Story ได้แก่ ยืนหนึ่งเรื่องกิน สุดฟินเรื่องสบาย จิตผ่อนคลายสายมู เรียนรู้เรื่องรักษ์พร้อมนำ Soft Power ด้านอาหาร (FOOD) มาเป็นจุดเด่น ผนวกกับกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ กิจกรรม Eco printing สร้างสรรค์งานศิลปะจากธรรมชาติ โดยชุมชนพนัสนิคม จ. ชลบุรี เป็นงาน กิจกรรมสาธิตการทำมัดย้อมสีจากเปลือกมังคุด จาก วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก จ.ระยอง กิจกรรมสาธิต โมบายจากขยะ DIY ฝาขวดพลาสติกนำมาร้อยเรียงเป็นชิ้นงานโมบาย จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด- จุดถ่ายภาพ 360 องศา ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คในภาคตะวันออก อาทิ เกาะขายหัวเราะ จ.ตราด สะพานอัษฎางค์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี หนึ่งใน Unseen New Chapters ทุ่งโปรงทอง จ.ระยอง เป็นต้น- โซนอาหารที่ยกอาหารถิ่น ผลไม้ อาหารทะเลดังของภาคตะวันออกมาไว้ในงาน อาทิ ก๋วยเตี๋ยวกั้ง ข้าวคลุกพริกเกลือ โรตีสายไหมทุเรียน ทอดมันกระวาน หมูชะมวง เส้นจันท์ผัดปู น้ำมะปี้ด ไอติมมะยงชิด และร้านอาหารชื่อดังในภาคตะวันออก เช่น ส้มตำอาวดี้ หอยจ๊อปู แม่วรรณา ข้าวหลามแม่ไข่ทูลเกล้า ร้าน Better Butter กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ วังจันทร์ จ.ระยอง มีสุขฟาร์ม กั้งบ้านแพ กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี มีดีฟาร์มปูนิ่ม จันทน์กะพ้อ “ทอดมันกระวาน” ครัวจันท์ “อาหารถิ่นจันท์” The Craft บางสระเก้า กาแฟจันทบูร Seed of Siam ริมทะเล ซีฟู๊ด มะปี๊ดซ่า กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด สวนแก้วคูณ กุยช่ายเจ๊หงอ บ้านนา จ.นครนายก ป๋าอาจยำแหนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทุ่งนาตาล Farm to table หมูยอวัฒนานคร Coco Cowboy นงลักษณ์ขนมไทย วิสาหกิจชุมชน ของดีอำเภอบางคล้า By ขวัญเรือน รักษาสุข ขนมปั้นสิบเพลินตาจรัญปลาสลิดบางบ่อ กุ้งเหยียดป้าสุนทร น้ำปลาหวานต้นหอม ตำยำลงเล เป็นต้น- กิจกรรม Soft Adventure ภาคตะวันออก เช่น กิจกรรมปีนผา ทดลองเล่น Surf และพัตกอล์ฟแบบสบ๊ายสบายสไตล์ ภาคตะวันออก- การแสดง STREET Show เช่น ขบวนพาเหรดคาแรกเตอร์Columbia Pictures Aquaverse , กายกรรมจั๊กกลิ้ง Q สีทันยา, Cover Dance เปี๊ยกลำซิ่ง, มายากล Tuxedo Show จ.ชลบุรี, เจเจ จั๊กกลิ้งโชว์, เดอะแจ๊ค คอมมิดี้- การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคตะวันออก เช่น การเสดงศิลปวัฒนธรรมจากวงดุริยางค์ทหารเรือ รำชัดชาตรี-รำแม่บท 12 ท่า คณะรวมดาวรุ่งดาราศิลป์ จ.จันทบุรี ระบำงอบ จ.ตราด คาบาเร่โชว์ การแสดงท้องเรื่อง จ.จันทบุรี ระบำสะบ้าล้อ จ.ตราด หุ่นคน จ.ฉะเชิงเทรา- การแสดงจากศิลปินชื่อดัง เช่น อาทิ ว่าน วันวาน , เอิ๊ต ภัทรวี , สินเจริญ บราเธอร์ส , ต้น ธนษิต , DOUBLEBAMMภาคกลาง “Trendy C2 ภาคกลาง” นำเสนอภายใต้แนวคิด “ความสุขง่ายๆ หาได้ที่ภาคกลาง” ส่งมอบประสบการณ์และแบ่งปันเรื่องราวคุณค่าดี ๆภายใต้ Concept 4 HD (4 Happy –Definition) Happy Power of Faith – สบายใจดี, Happy Workplace – งานดีเที่ยวดี , Happy Story – เรื่องราวดี ๆ , Happy Healthy life and sharing – สุขภาพดี พร้อมแบ่งปันสิ่งดีๆ- “Happy Power of Faith” : Land Mark "หอมนสิการ" ธรรมะแกลลอรี ในจังหวัดสระบุรี อันดับ 1 Unseen New Chapter ประจำปี 2566 จัดแสดงแบบ Interactive ทั้งภาพ แสง เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นำพาผู้เข้าชมย้อนสู่ครั้งพุทธกาลในช่วงการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะ และภาพจำลองของพระบรมโลกนาถพระพุทธรูปองค์สีทอง ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาต่างวาระ 18 พระองค์-“Happy Workplace” : รูปแบบ Trendy Camping เพื่อนำเสนอรถคาราวาน Airstream และ Camper Van ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการและสัมผัสกับความร่มรื่น- “Happy Story” : Zone สาธิตของศิลป์แผ่นดิน โดยนำเสนองานหัตถศิลป์ที่หาดูได้ยากจากช่างสถาบันสิริกิติ์ และการประกอบเครื่องคาวหวานจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)- “Happy Healthy Life and Sharing”: ร่วมกับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) นำเสนอสวนผักแนวตั้ง ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ (Organic Tourism) ที่ยั่งยืนด้วยการสะสม Earth Point ผ่าน TOCA Platform เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ร่วมรายการภาคเหนือ "เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ" (North Nostalgia) เสนอแนวคิดหลัก Touch Feel and Memorable ปักหมุดมุมใหม่ เปิดประสบการณ์แห่งเมืองเหนือ ชวนมาสัมผัสประสบการณ์อันมีเสน่ห์ มนต์ขลัง วิจิตรงดงาม ผ่านเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ (North Nostalgia) ที่ผสมผสานความร่วมสมัย Northern Thailand Soft Power อันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ (Food, Fashion, Fight, Festival, Film) ตาม 3 ทิศทางภูมิภาค ได้แก่ Amazing Northern Lifestyle นำเสนอเสน่ห์แห่งการใช้ชีวิตและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความทันสมัยของภาคเหนือ , Amazing Northern Faithival นำเสนอมนต์ขลังแห่งความเชื่อและแรงศรัทธา สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยว และ Amazing Northern Mueang Rong นำเสนอความงดงามแห่งธรรมชาติเมืองรองจังหวัดภาคเหนือ ผนวกกับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจของภาคเหนือภายใต้ แนวคิด "Unseen New Chapters" พร้อมด้วยร้านอาหารมิชลินจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ Ginger Farm Kitchen ครัวหลองข้าว ร้านดำรงค์ By หมูทอดกาดหลวงเชียงใหม่ ก๋วยเตี๋ยวอังเล ร้านมิสเตอร์ฮังเล จ.ลำปาง ข้าวเปิ๊บบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ขนมเทียนเสวย บ้านกนกมณี จ.อุตรดิตถ์ ในโซน กาดหมั้ว และเพลิดเพลินกับโซน ซะป๊ะคราฟท์กิจกรรม DIY อาทิ การเพ้นท์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านเหมืองกุง - แสตมป์ไม้บนถุงผ้า ฟ้าฮ่าม Indigo Craft & Studio จ.แพร่ – ทำตุ้มหู และพวงกุญแจจากเศษผ้า สุนทรีผ้าไทย Suntree-Thai จ.สุโขทัย - ทำตุงใยแมงมุม บ้านหนองหม้อ Creative Village จ.เชียงราย- ชวนแต่งกายชุดเมืองเหนือ เช็กอินแลนด์มาร์ก แมงสี่หูห้าตา จ.เชียงราย บ้านอาจารย์โกมล จ.แพร่ ประเพณีสลากย้อม จ.ลำพูน และบ้านเหมืองกุง จ.เชียงใหม่- การจัดแสดง Illumination ในโซนเวิ้งแวดเวียง เริ่มต้นด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติเมืองรอง ฉายภาพ Visual ใช้แสงสีสร้างความมหัศจรรย์เหนือจินตนาการ จากนั้นนำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องความเชื่อและศรัทธา (Faith+Festival) ที่สามารถสร้าง Inspiration ในการดำเนินชีวิต พร้อมรับพลังงานดี ๆ จาก Interactive เซียมซีกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสน่ห์แห่งวิถีเมืองเหนือตามกาลเวลา บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกและความครึกครื้นช่วงงานประเพณี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ของภาคเหนือ- โซน กาดนวด สัมผัสการนวดฟ้อนเล็บ ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการใช้ “งูกินนิ้ว” มาผสมผสานกับท่าร่ายรำของ “ฟ้อนเล็บ” ออกมาเป็น “นวดฟ้อนเล็บ” แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เพื่อบำบัดอาการนิ้วล็อกและอาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจาก Office Syndrome ในโซน “นวดสปา”- กิจกรรม Chef Table 1 กับเมนูประสบการณ์ “Chef’s Table กับเสน่ห์วันวานอาหารเหนือ” เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รังสรรค์จากเชฟฝีมือเยี่ยม เสิร์ฟจานเด็ดน่าลิ้มลองอย่าง Croquette ตำขนุน ซอส Aioli, ไส้อั่ว Gel น้ำพริกหนุ่ม และสลัดพื้นบ้าน, Ravioli ข้าวซอยหมูตุ๋น, และเค้กกล้วยน้ำว้างาขี้ม่อน ซอสน้ำตาลโตนด โดยกำหนดจัดกิจกรรม 1 รอบต่อวัน รอบละ 20 คนเท่านั้นนอกจากนี้ ยังมีการแสดงเชิงวัฒนธรรมของภาคเหนือ วันละ 3 รอบการแสดง เช่น ระบำสุโขทัย วิจิตรการล้านนา การละเล่นพื้นบ้าน-เดินกะลามะพร้าว-จิกระด้าง-ตากระโดด-ชิกโก๋งเก๋ง-ม้าจกคอก ฟ้อนหางนกยูง ฟ้อนโคม ฟ้อนผางประทีป อรุณเบิกผ้าล้านนา นพบุรีศรีนครพิงค์ วิถีชาวดอย เป็นต้น และการแสดงของศิลปิน เช่น ออร์แกน ป้าดา Gloden Song วง HERS และ Ice Tamonwanหรอยแรงแหล่งใต้ นำเสนอภายใต้แนวคิด “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน” ผ่านธีม "14 x 24 x 365 หรอยแรง" (หรอยแรง หมายถึง “เที่ยวสนุกสุดๆที่ปักษ์ใต้”) ประกอบด้วย- 14 หมายถึง “เที่ยวใต้ 14 จังหวัด 14 สาย (เสิร์ฟเมนูประสบการณ์) 14 สไตล์ (มีจุดขายต่างกัน)” ได้แก่ เที่ยวใต้สายทะเล เที่ยวใต้สายกิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี (Festival) เที่ยวใต้สายกิน เที่ยวใต้สายชุมชน เที่ยวใต้สายเช็คอิน เที่ยวใต้สายช้อป เที่ยวใต้สายมูเที่ยวใต้สายยั่งยืน เที่ยวใต้สายบันเทิง เที่ยวใต้สายธรรมชาติเที่ยวใต้สายทำงาน เที่ยวได้งานเที่ยวได้เงิน เที่ยวไปทำงานไป (Workation) เที่ยวใต้สายโปรฯ เที่ยวใต้สายไฮโซ เที่ยวใต้สายใหม่ (Unseen จุดขาย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ)- 24 หมายถึง “เที่ยวใต้ความสุขที่คุณสัมผัสได้ 24 ชั่วโมง”- 365 หมายถึง “เที่ยวใต้หรอยได้ทุกเดือนตลอดปี/365 วัน”- พาออกไปสัมผัสคลื่น ทะเล สายลม และวัฒนธรรมท้องถิ่นสุดอันซีนของภาคใต้ทุกจังหวัดทุกช่วงเวลาผ่านจอ LED ยักษ์ ขนาด 22 x6 เมตร ฉายภาพสถานที่ท่องเที่ยว 14 จังหวัดภาคใต้ในมุมมองต่างๆ- จุดถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยว Popular Southern เช่น ซุ้มประตูอุทยานธรรมธรรมเขานาในหลวง จ.สุราษฎร์ธานี , เขาพับผ้า หนึ่งใน Unseen New Chapters จ.พังงา- โซน “หลาดหรอยแรง”ชวนลิ้มลองร้านอาหารหรอยแรงจากปักษ์ใต้แท้ๆ ชาชัก 36 ร้านอาหารหรอยแรง x 3 โรตี ชาชัก x 2 โกปี๊- การแสดงเชิงวัฒนธรรมและประยุกต์ประกอบฉากสุดอลังการบนจอ LED ขนาดยักษ์เช่น ระบำกีปัสเลนัง การแสดงลิเกฮูลู รำมโนราห์ จากวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง การแสดงวัฒนธรรมประยุกต์ชุดสีสันแห่งสายน้ำ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองจากร้านศิวะนาฎ การแสดงดนตรี "รองเง็ง" โดยวงเปอมูดาอัสรี- โซนสาธิต ทดลองทำกิจกรรม DIY รับของที่ระลึกที่มีชิ้นเดียวในโลก อาทิ ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดโนรา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคนำเสนอสินค้าและบริการราคาพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย รวมถึงมอบความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ www.tourismdepartmentstore.com หรือ “ห้างททท.” ที่รวบรวมดีลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยกว่า 300 ร้านค้าออนไลน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” นำเสนอภายใต้แนวคิด “อีสาน...ไปไสกะแซ่บ” ... มากกว่าความแซ่บคือ ประสบการณ์ โดยนำเสนอ ประสบการณ์ความ “แซ่บ” ของอีสานผ่านวัฒนธรรมและนวัตกรรมอาหารอีสาน พร้อมทั้งการแสดง อาทิขบวนแห่เซิ้งบั้งไฟเปิดหมู่บ้านอีสาน การแสดงผีตาโขน การแสดงหมอลำหุ่นกระติ๊ป การแสดงหุ่นเต้น และดนตรีโฟล์คอีสาน รวมถึงกิจกรรม "เฮ็ดจังได๋น้อ?" เป็นกิจกรรม Workshop/DIY ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสร้างประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรมของชาวอีสาน โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตำส้มตำ ทำสปาเก็ตตี้ปลาส้ม การเพ้นท์หน้ากากผีตาโขน- แซ่บแรก เชิญเดินเข้า “ไห...เทค” ไหปลาร้าเรืองแสง เชิญร่วมเดินเข้าไหปลาร้า ไฮเทคเรืองแสง ทดลองเป็นปลาในไห เรียนเรื่องราวของปลาร้าผ่านน้อง ‘ยอนนี่’ สุดน่ารักด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านประสบการณ์รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึง Go Inter- แซ่บที่ 2 เชิญชิม “20 จานดัง” จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน เช่น ตำกระเทย สาเกต จ. ร้อยเอ็ด อังแกบบอบ จ.สุรินทร์ เนื้อแห้ง 100 ปี จ.อำนาจเจริญ หม่ำแม่คำตัน จ.ชัยภูมิ หมูยอ ป.อุบล จ.อุบลราชธานี หมี่กระโทกป้าเปลื้อง จ.นครราชสีมา สามพี่น้องไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ไส้กรอกปลา จ.กาฬสินธุ์ แม่เหงี่ยมแจ่วฮ้อน จ.มหาสารคาม กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด (ร้านเจ้ดา) จ.นครพนม ร้านฟาร์มฮัก จ.สกลนคร Vtแหนมเนือง จ.อุดรธานี ไก่ย่างมะดันศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กุ้งจ่อมประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น- แซ่บที่3 เชิญลอง “20 จานแซ่บ” ซึ่งเป็นอาหารแซ่บพิเศษ เป็นจานที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ไก่กระเต็ด จากโคราช นครราชสีมา แซลม่อนน้ำปลาร้า จากอุดรธานี ข้าวปุ้นน้ำนัว จากนครพนม ร้านหมก จ.อุบลราชธานี ไก่ย่างบ้านแคน จ.ยโสธร ไอติมอารมณ์ดี จ.กาฬสินุ์ ข้าวเม่าเม่น้อย จ.บึงกาฬ เป็นต้น- แซ่บที่4เชิญชม 10 ‘10 นวัตกรรมอาหารอีสาน Go Inter’ เช่น ไก่ไร้เก๊า จากขอนแก่น สบู่หอมแดง จากศรีสะเกษ ส้มตำอบกรอบ ที่รับประทานได้ง่ายๆ เพียงเติมน้ำลงไป- แซ่บที่5 เชิญช็อป สินค้า ISAN Arts & Crafts เช่น ผ้าทอมือย้อมคราม ย้อมโคลน ย้อมสีธรรมชาติ ย้อมภูอัคนี กระเป๋าเสื่อกก จากการประชุม APEC ที่ผ่านมา กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ร้านไหมจันทร์หอม จ.อุบลราชธานี มาลัยพรหมอนขิดบ้านศรีฐาน จ.ยโสธร JATATIP จ.ขอนแก่น ร้านลุงป่วนเครื่องเงินลายโบราณ จ.สุรินทร์ ชุมชนจักรสานบ้านเป้า จ.ร้อยเอ็ด ป่าเตยผ้าหมักโคลน จ.มุกดาหาร ดารานาคี จ.บึงกาฬ พนมกร ผ้าทอพื้นเมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น- แซ่บที่6เชิญม่วนกับ Street Performance การแสดงม่วนซื่นโฮแซว เช่น การแสดงโปงลางกาฬสินธุ์ หมอลำคณะแอน อรดี บอยศิริชัย การแสดงหุ่นกระติ๊บ การแสดงผีตาโขน การแสดงชัยหุ่นเต้น- แซ่บที่ 7 พาแลงแฮงเอาท์พื้นที่พบปะสังสรรค์ล้อมวงรับประทานอาหารท้องถิ่นสไตล์อีสานบ้านเฮา- แซ่บที่ 8 เปิดมุมมองใหม่ เที่ยวอีสาน Unseen New Chapters 2023 สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงกับการถ่ายรูป Interactive พร้อมรับภาพโพสต์ลงโซเซียลอวดเพื่อนแบบแซ่บ ๆ- แซ่บที่ 9 เปิดหม่องออนซอน (Information Counter) พูดคุยแนะนำกิจกรรมในหมู่บ้านอีสาน ประชาสัมพันธ์ของดี 20 จังหวัด อาหาร สินค้างานคราฟท์ DIY และม่วนกับกิจกรรมมักม่วนมักหมาน ร่วมสนุกเล่นเกมส์รับของที่ระลึก Limited Edition เฉพาะงานนี้เท่านั้น อาทิ หมวกย้อมคราม ร่มอีสานไปไสกะแซ่บ และถุงผ้ามัดย้อมหลากสี กิจกรรม จอบเบิ่งแล้วมาบอก สนุกกับการหาคำแซ่บในงานแลกรับของที่ระลึก กิจกรรม อีสานเหว้าดุ พูดคุยกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคอีสาน โดย สำนักงาน ททท.ภาคอีสานโซนนี้จะรวบรวมหน่วยงานพันธมิตรด้านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อนำเสนอความน่าสนใจของการท่องเที่ยวในมุมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด TAT and the Gangs พันธมิตรท่องเที่ยวไทย ได้แก่- องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำเสนอนิทรรศการมีชีวิต เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาเชียงราย “ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” พร้อมสัมผัสวิถีชุมชมท้องถิ่นกิจกรรมสาธิต จากพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT นำเสนอ Soft Power ด้านแฟชั่น ผ่านโครงการประกวดชุดจากผ้าไทยประยุกต์ร่วมสมัย SACIT AWARD และ SACIT YOUTH CRAFTS CAMP-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมานำเสนอดีลลับ ดีลพิเศษเฉพาะในงานนี้-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิด 16 เส้นทาง “เที่ยว SMART ชาร์จพลังใจ” เที่ยวทั่วไทยไปกับ กฟผ. พร้อม Meet And Greet นักแสดง ป๊อปปี้ รัชพงศ์ อโนมกิติ และลุ้นรับของที่ระลึกทุกวัน-ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอบัตรเครดิตท่องเที่ยว และบริการ QR payment พร้อมกิจกรรมเกมแชะแชร์ รับฟรี Popcorn และเครื่องดื่ม-กรุงเทพมหานคร นำเสนอ “เสน่ห์…บางกอก” ที่บ่งบอกว่ากรุงเทพฯน่าเที่ยว ทั้ง "อัตลักษณ์วิถีถิ่น เช็คอิน 6 ย่านสร้างสรรค์" รวมถึงแนะนำอาหารเด็ด “Street Foodsกทม.” ชวนชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ "Bangkok Brand” และรู้จักกับ “ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร"-การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มานำเสนอ SAT ISAN SPORT FEST 2023 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา และพบกับเกมแจกของที่ระลึก-ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) นำเสนอนิทรรศการ และสินค้าจากชุมชน-สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT ชวนเที่ยวดูดาวสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำแสตมป์ท่องเที่ยว และของที่ระลึกมาจำหน่าย พร้อมบริการส่งของกลับบ้านแบบเที่ยวตัวปลิวได้เลย-กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำเสนอสถานีตำรวจอัจฉริยะและชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งจากชุมชนน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด-สมาคมสายการบินประเทศไทย นำสายการบินบางกอกแอร์เวย์สไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ทมานำเสนอโปรเด็ดภายในงาน-สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) นำ 7 สมาคม มานำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสุดพิเศษ-ชมรมพันธกิจเพื่อคนพิการ ร่วมจำหน่ายคุกกี้พระพรสุดอร่อย เพื่อสนับสนุนคนพิการจัดเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานชวนออกท่องเที่ยวแบบ Unstoppable ตลอด 5 วัน- การแสดงเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ภูมิภาค เช่น การแสดงนาฎมวยไทย และ คีตะมวยไทย , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง , รำวงเพชรบุรี , ทิฟฟานี่ คาบาเร่ต์โชว์ , โขนและโนรา , โนราใต้x นาฏลายเจิงเหนือ จากคณะเทพศรัทธา , การแสดงล้านนาจากคณะสกุลจันทร์ , วงดนตรีประยุกต์นิศาเทวา , ฟีโน่ เดอะ ระนาด มือระนาดรางแก้วไฟวิบวับ- การแสดงจากศิลปินที่นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว เช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, เป๊ก ผลิตโชค ,Paper Planes , เนเน่ พรนับพัน , เจ เจตริน , PARADOX , PALMY , New Country, Sarah Salola , Monica , FLI:P , 4MIX , Yes Indeed , เพียว เดอะวอยซ์ , อ้อม รัตนัง , หนุ่ย นันทกานต์ , เป๊กกี้ ศรีธัญญา , รัสมี อีสาน โซล , ลิเกฮีโร่คณะสองเทพบุตรสุดที่รัก , การแสดงหมอลำใจเกินร้อย (แอน อรดี x บอย ศิริชัย) , เอกชัย ศรีวิชัย , ท่องเที่ยวไปกับเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ x ธัช กิตติธัช , หลุยส์ สรวิชญ์ ฯลฯนำเสนอความพร้อมของสินค้า บริการ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวในรูปแบบ Tourist Journey ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ตามแนวคิด TAT Net Zero ภายใต้ยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGs- Sustainable Tourism Goals Games & Activities หรือ บันไดแห่งความยั่งยืน และ Mapping Exhibition นำเสนอเรื่องราว อาทิ The Nature Tourism, Amazing Thailand, เที่ยวได้ให้ด้วย เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมรับรางวัลรักษ์โลกมากมาย- The Journey of Low Carbon Experience นำเสนอเรื่องราวโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CF-Hotels) และสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) กิจกรรม Workshop จากชุมชน บูธปั่นเพื่อโลก- Green Market เที่ยวด้วยช่วยได้ ตลาดสีเขียวรักษ์โลกนำเสนอสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม- การจัดแสดง Turning Trash to Treasured Art เปลี่ยนขยะสู่งานศิลปะล้ำค่า- กิจกรรม Share and Care the World- ร่วมสัมผัสประสบการณ์และออกเดินทางไปกับ "เส้นทางการท่องเที่ยว Low Carbon เที่ยวไทย หัวใจฮีโร่" ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชน กิจกรรมท่องเที่ยวรักษ์โลกฯทั้งนี้ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้หลายวิธี ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, เดินทางโดยรถแท็กซี่ ณ จุดบริการรับ-ส่ง ชั้น G บริเวณฝั่งทะเลสาบ, รถประจำทาง สาย 136 หรือ หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถมาจอดได้ที่ ชั้น 