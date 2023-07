ชมงานศิลป์ "Crybaby" น่ารักตะมุตะมิ ไม่ไปไม่ได้แล้ว!

ชวนทุกคนมาเดินเล่นชมงานศิลปะที่กำลังเป็นไวรัลฮอตฮิต นิทรรศการ "Crybaby Molly 2566" งานศิลปะสุดน่ารักที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566Crybaby Everybody/Cries/Sometimes : A solo exhibition by Molly ที่จะไม่ปล่อยให้เราร้องไห้เพียงลำพัง ช่วงนี้หลายคนคงเห็นงานศิลปะ Crybaby ตุ๊กตาเด็กแก้มป่องน้ำตาซึมเป็นก้อน ผ่านหน้าฟีดโซเชี่ยลมีเดียอยู่บ่อยๆซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังทั้งแวดวงคนเล่นอาร์ตทอยเป็นอย่างมาก แม้แต่คนทั่วไปก็ยังหลงรักน้อง Crybaby จนต้องมาตามดูนิทรรศการครั้งนี้ตุ๊กตา Crybaby Molly คือหนึ่งในของเล่นสะสมฝีมือของศิลปินชาวไทย มด-นิสา ศรีคำดี ที่เริ่มจากการปั้นตุ๊กตา Crybaby โพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว จนได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก “น้ำตา” ที่เธอมองว่าการร้องไห้เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ แต่คนเรามักพยายามกดทับมันไว้ เพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรา “โอเค”โดย Crybaby Molly มีรูปร่างลักษณะเป็นเด็กที่ไม่มีเพศที่กำลังร้องไห้น้ำตาก้อนใหญ่ มีผมที่ยาวปกคลุมหู 2 ข้างคล้ายกับหูของสุนัข แต่ทั้งนี้ศิลปินไม่ได้จำกัดว่าคืออะไรกันแน่ อาจเป็นเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย เป็นหมา เป็นแมวก็ได้ แล้วแต่ผู้ชมจะตีความ ซึ่งที่มาของคำว่า Crybaby มาจากรูปลักษณ์ที่ดูเป็นเด็กนั่นเป็นเพราะเมื่อครั้งที่เราเป็นเด็กร้องไห้ได้จริงใจที่สุดภายในงานนิทรรศการ Crybaby Molly 2566 มีไฮไลท์ตุ๊กตา Crybaby Molly ทั้งหมด 4 จุด1. The Insomniac ที่จัดแสดงอยู่ที่ชั้น 1 (ค่าเข้าชม 450 บาท) เป็นผลงานใหญ่ที่สุดในนิทรรศการ คือ ตุ๊กตา Crybaby Molly ที่กำลังนอนร้องไห้อยู่บนเตียงขนาดใหญ่นุ่มนิ่มน่ากอด ในคอนเซปต์การนอนไม่หลับเพราะต้องเก็บกลั้นความรู้สึกเอาไว้ตลอดวัน และเมื่อถึงเวลากลางคืนที่ได้อยู่กับตัวเองยังวนเวียนคิดอยู่อย่างนั้นจนนอนร้องไห้ถึงเช้า2. The Broken One คือ ตุ๊กตา Crybaby ที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้แตกสลายไม่มีชิ้นดี เป็นการวางงานศิลปะกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่จัดนิทรรศการชั้น 2 โดยหัวอยู่ที่หนึ่ง แขนอยู่ที่หนึ่ง ขาอยู่ที่หนึ่ง3. The Good One คือ ตุ๊กตา Crybaby ที่กำลังสูบบุหรี่ ที่กำลังพูดแทนคนที่ถูกตัดสิน ด้วยการสูบบุหรี่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนไม่ดี แต่อีกนัยหนึ่งคือนามธรรมที่สื่อว่าคนไม่ดีก็มีหัวใจไม่ต่างอะไรกับทุกคน4. The Angry คือ ตุ๊กตา Crybaby อารมณ์โกรธ ที่มาเป็นเซต 3 ตัวยืนโกรธขึ้ง ได้แก่ The Angry Brown ซึ่งเป็นสีผิวออริจินอล, The Angry Blond น้องผมเหลือง และ The Angry Bunny น้องกระต่าย ที่สื่อถึงว่าบางคนอาจแสดงออกเหมือนว่าโกรธมาก แต่ลึก ๆ แล้วเจ็บปวด แต่ไม่รู้จะแสดงออกมายังไง ไม่รู้วิธีขอความช่วยเหลือ ก็เลยกลบด้วยความโกรธนิทรรศการ Crybaby Molly 2566 ตั้งอยู่ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โซน RCB Galleria ชั้น 2 (ไม่มีค่าเข้าชม) และ โซน RCB Artery ชั้น 1 (ค่าเข้าชม 450 บาท)ตั้งแต่วันนี้- 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rivercitybangkok.com