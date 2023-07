นักวิ่งไทย คว้าแชมป์ 21K “Lazada Run” ปิดฉากมหกรรมวิ่งระดับอาเซียนที่สิงคโปร์

ระยะทาง 21 กม. - ณัฐวุฒิ อินนุ่ม จากประเทศไทย และโอเดคตา เอลวิน่า ไนบาโฮ (Odekta Elvina Naibaho) จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1:11:06 ชม. และ 1:20:35 ชม. ตามลำดับ

หลังจากที่นักวิ่งชาวไทย ได้รู้จักกับงาน “Lazada Run” มหกรรมงานวิ่งอีคอมเมิร์ซสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของลาซาด้า ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยงานวิ่งนี้ ถือเป็นครั้งแรกระดับภูมิภาคของลาซาด้า ที่จัดขึ้นในประเทศอาเซียน เริ่มตั้งแต่เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก่อนจะมาปิดฉากสนามสุดท้ายที่สิงคโปร์ในวันที่ 23 กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันที่สิงคโปร์ ยังเป็นการนำตัวแทนแชมป์จากสนามก่อนหน้านี้มาแข่งขันในรอบสุดท้าย ท่ามกลางกองทัพนักวิ่งทั้งจากสิงคโปร์ และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่เข้าร่วมประลองฝีเท้ากว่า 7,000 คน ในสามระยะทาง ได้แก่ ระยะทาง 21 กม. 10 กม. 5 กม. รวมถึงการแข่งขันประเภทพิเศษ Kid’s Dash ระยะทาง 650 เมตรงานนี้ได้รับเกียรติจาก “โลว์ เยน หลิง” (Low Yen Ling) รัฐมนตรีแห่งรัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชน และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรี เขตตะวันตกเฉียงใต้ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันและร่วมวิ่งในประเภทระยะทาง 10 กม. โดยออกสตาร์ท ณ จุดปล่อยตัวนักวิ่ง บริเวณเขื่อนมาริน่า บาร์ราจ (Marina Barrage)สำหรับนักวิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายที่สิงคโปร์ คือเหล่านักวิ่งผู้ชนะการแข่งขันประเภทระยะทาง 21 กม. และ 10 กม. จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันในรอบ Ultimate Southeast Asia Challenge โดยอัตโนมัติ เพื่อลงแข่งขันกับนักวิ่งจากสิงคโปร์ โดยรายชื่อผู้ชนะมีดังนี้ระยะทาง 10 กม. - เจมส์ ดาร์เรล ออร์ดูญา (James Darrel Orduña) จากประเทศฟิลิปปินส์ และ โนเวีย นูร์ เนอร์วานิ (Novia Nur Nirwani) จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 31:59 นาที และ 37:30 นาที ตามลำดับสำหรับการแข่งขัน Lazada Run สิงคโปร์ ผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 21 กม. ยังได้รับเงินสดมูลค่า 3,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนระยะทาง 10 กม. ได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยนักวิ่งที่ทำเวลาได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก มีดังนี้ระยะทาง 21 กม. ประเภทชาย ได้แก่ แมทธิว แซมเปรู (Mathew Samperu), เจฟฟรีย์ เบอร์เจน (Geoffrey Birgen) และจอน ลิม (Jon Lim)ระยะทาง 21 กม. ประเภทหญิง ได้แก่ ลูซี เอ็นดามบูกิ (Lucy Ndambuki), ซีนา ชเวิร์ก เยนิว แอมบิ (Zina Shwork Yenew Ambi) และ โรสแมรี มูโม คาทัว (Rosemary Mumo Katua)ระยะทาง 10 กม. ประเภทชาย ได้แก่ เจมส์ จิคุนกา คารันจา (James Gikunga Karanja), เอลคานาห์ อารูซีย์ (Elkanah Arusey) และเลล คิปเชอร์เชอร์ (Lel Kipchirchir)ระยะทาง 10 กม. ประเภทหญิง ได้แก่ อลิซ เจปทู โคแอช (Alyce Jeptoo Koech), คีเจน เปนินาห์ เจปโคแอช (Kigen Peninah Jepkoech) และวาเนสซา ลี (Vanessa Lee)สำหรับมหกรรมวิ่ง Lazada Run เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของลาซาด้าในการเพิ่มความฟิตให้ชีวิต (Add Fitness To Life) พร้อมเติมเต็มชีวิตให้กับนักช้อปลาซาด้าทั่วทั้งภูมิภาค โดยตลอดเส้นทางการแข่งขัน ลาซาด้ายังจัดเต็มกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟให้นักวิ่งได้ร่วมสนุกกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น 'บัตรกำนัล Human Running' ให้นักวิ่งสามารถตามเก็บสะสมตลอดเส้นทางวิ่งเป็นระยะ ๆ เพื่อชิงบัตรกำนัลจากลาซาด้าสำหรับนำไปลุ้นรับส่วนลดและโปรโมชันต่าง ๆ และป้ายสัญลักษณ์สำหรับสแกนคิวอาร์โค้ดรวม 18 จุด ตามเส้นทางการแข่งขันให้นักวิ่งได้สแกนและสะสมบัตรกำนัลจากร้านค้าและแบรนด์พาร์ทเนอร์ของลาซาด้าโดยมหกรรมงานวิ่ง Lazada Run ครั้งนี้ นักวิ่งยังได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตและแลนด์มาร์คสำคัญหลายแห่งของสิงคโปร์ตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น มารีนา เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands), การ์เดนส์บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay), สนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium) และชายหาดอันสวยงามของอีสท์ โคสท์ พาร์ค (East Coast Park)ผู้เข้าร่วมงาน Lazada Run ที่สิงคโปร์ยังได้ร่วมสนุกในโซนกิจกรรม Race Village ของ Lazada Run บริเวณเขื่อนมาริน่า บาร์ราจ ที่ยกทัพร้านค้าจากแบรนด์ดังมากมายมารวมไว้ ไม่ว่าจะเป็น Bioderma, Epitex, F&N, Ji Xiang Ang Ku Kueh และ Walch ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์และแจกดีลคูปองแบบจัดเต็มมาให้ขาช้อปอย่างจุใจโดยภายในบูธกิจกรรม Cart Dash บรรยากาศยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ผู้ร่วมงานต่างใช้ทักษะความว่องไวเพื่อเลือกหยิบไอเท็มให้ครบตามเช็คลิสต์รายการช้อปและบัตรกำนัล และยังมีโซนออกสเต๊ปแดนซ์สุดมันส์กับกิจกรรมเต้น Zumba ที่ชวนผู้คนทุกเพศทุกวัยมาออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในจังหวะสุดแอคทีฟ นอกจากนี้ ผู้มาร่วมงานยังได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ลาซาด้ายกทัพมาแจกในงานแบบจัดเต็มที่บูธของ RedMart และ LazBEAUTYนายโลห์ วี ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า สิงคโปร์ ซึ่งเข้าร่วมงานวิ่ง Lazada Run ครั้งนี้กับครอบครัว เผยว่า "เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้คนมากมายให้ความสนใจร่วมมหกรรมแข่งขัน Lazada Run สนามสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ เราหวังว่าในอนาคตลาซาด้าจะมีโอกาสได้เข้าถึงนักช้อปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และขยายการจัดกิจกรรมไปสู่ชุมชนนักวิ่งในวงกว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มความฟิตให้ชีวิต พร้อมเสิร์ฟความสนุกแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง"นายมาร์คัส ชูว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า "การจัดมหกรรมงานวิ่ง Lazada Run ครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ผมรู้สึกปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เพราะการได้วิ่งเคียงข้างทุกคนและให้กำลังใจกันและกันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการแข่งขันวิ่งระยะไกล 21 กม. ที่มีนักวิ่งจำนวนมากออกสตาร์ทและทยอยเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน นับเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นใจ ผมจึงอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในงาน Lazada Run วันนี้ และทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และลาซาด้าเตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคตเพื่อนักช้อปทั่วภูมิภาค"