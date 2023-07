“ไฮแรม บิงแฮม” ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ ผู้เสมือนเป็นต้นแบบ “อินเดียน่า โจนส์”

ศาสตราจารย์ไฮแรม บิงแฮม ถือเป็นนักสำรวจตัวฉกาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ต่อมาก็มาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่คลุกคลีกับโบราณคดี ชื่นชอบค้นหาพื้นที่ว่างบนแผนที่เพื่อออกไปสำรวจ ชอบไต่เขา ชอบไปอเมริกาใต้ เป็นนายกสมาคมการเดินอากาศแห่งชาติ ขับเครื่องบินได้ แถมยังชอบสวมหมวกเท่ๆ

ผู้ชมหลายคนเชื่อว่า บุคคลผู้เป็นต้นแบบให้ตัวละครอินเดียน่า โจนส์ คือ “ไฮแรม บิงแฮม” (Hiram Bingham III ) ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยล Yale ซึ่งเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว เขาเป็นผู้ค้นพบเมืองโบราณบนเทือกเขาแอนดีส “มาชูปิกชู” อารยธรรมอินคาที่เคยหายสาบสูญจากความทรงจำของโลก อันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันว่ากันว่า ฉากเปิดการผจญภัยของ Raiders of the Lost Ark เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศเปรู และดูมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางของมาชูปิกชูความเกี่ยวข้องระหว่างอินดี้กับบิงแฮม ยังมีภาพยนตร์เกรดบี เมื่อปี 1954 เรื่อง Secret of the Incas ภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงดัง “ชาร์ลตัน เฮสตัน” รับบทเป็นแฮร์รี สตีล (Harry Steele) นักล่าขุมทรัพย์ตัวฉกาจจากเมืองกุสโก ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้หนังอินดี้อีกต่อหนึ่ง และแน่นอนว่าการค้นพบ มาชูปิกชู โดย “บิงแฮม” ในปี 1911 ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาพยนตร์ขึ้นมาได้ ดังนั้น ไม่มากก็น้อย อินเดียน่า โจนส์ ก็ได้รับจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจจากการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์หลังจากค้นพบมาชูปิกชูไม่กี่ปี บิงแฮม ยังมีหนังสือระดับเบสต์เซลเลอร์ เรื่อง The Lost City of the Incas ซึ่งสอดคล้องกับทางค่ายหนังที่วางแผนผลงานใหม่ให้เป็นเรื่องราวการผจญภัยในประเทศเปรูหลังจากเกษียณจากการเป็นอาจารย์ บิงแฮม ยังเดินทางต่อไปในสายนักการเมือง ไปสู่การเป็นผู้ว่าการรัฐคอนติเนคัต และกลายเป็นวุฒิสมาชิกรัฐคอนติเนคัตสำหรับ “มาชูปิกชู” เป็นนครที่เคยสาบสูญไปจากการรับรู้ของโลก เป็นป้อมปราการที่หายากซึ่งถูกค้นพบบนเทือกเขาแอนดีสเหนือหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเปรู น่าประหลาดใจที่สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในซากปรักหักพังยุคก่อนโคลัมบัสเพียงแห่งเดียวที่พบว่าเกือบสมบูรณ์ มีหลักฐานของพลาซ่า สถานที่ทางความเชื่อ ลานเกษตรกรรม และบ้านเรือนในอดีต ครบถ้วนนักโบราณคดีเชื่อว่าป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ดินสำหรับจักรพรรดิ Pachacuti ของอาณาจักรอินคา ในราวปี 1450 แต่ชาวอินคาละทิ้งสถานที่นี้ในศตวรรษต่อมา และยังคงถูกซ่อนไว้นับพันปี ก่อนที่ ไฮแรม บิงแฮม จะเดินทางไปเจออีกครั้ง และเปิดเผยให้โลกได้รับรู้