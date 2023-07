ลองหรือยัง! “ข้าวพะแนงแพลนต์เบส” กินคู่กับ “น้ำลำไย” เมนูใหม่จากแอร์เอเชีย

“แอร์เอเชีย” ชวนลิ้มลองเมนูใหม่ “ข้าวพะแนงแพลนต์เบส” ดื่มชื่นใจคู่กับ “น้ำลำไยสด” หรือ “อเมริกาโน่น้ำลำไย” จำหน่ายเฉพาะเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566เมื่อความอร่อยแบบไทยๆ ดังไกลระดับโลก แอร์เอเชียพัฒนาเมนูใหม่จากพะแนงเนื้อสัตว์มาเป็น “ข้าวพะแนงแพลนต์เบส” ที่นำแพลนต์เบส(อาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก) มาปรุงรสด้วยเครื่องพะแนงเข้มข้นคลุกเคล้าจนได้ที่เป็นพะแนงแพลนต์เบสรสชาติกลมกล่อมต้อนรับฤดูฝน ครั้งนี้พิเศษกว่าที่เคย เพราะสั่งได้ทั้งบนเที่ยวบินและจองล่วงหน้า ผ่าน Manage my bookingเท่านั้นยังไม่พอยังมีเครื่องดื่มเย็นชื่นใจที่ได้วัตถุดิบคุณภาพดีจากสวนลำไยเกษตรกร จ.ลำพูน มารังสรรค์เมนูใหม่ในแบบของเราจนได้เป็นน้ำลำไยสดแสนอร่อย และอเมริกาโน่น้ำลำไย ออนท็อปด้วยเนื้อเน้นๆ แบบเต็มคำ สำหรับเมนูเครื่องดื่มนี้เริ่มจำหน่ายแล้ว เฉพาะบนเที่ยวบินเท่านั้น สั่งเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สำหรับเมนูอื่นๆ ยังคงสามารถสำรองความอร่อยล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ผ่าน Manage my booking ที่ airasia Superappนางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าเเละบริการบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า “อาหารร้อนเมนูพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นความแปลกใหม่และท้าทายสำหรับเรามาก เพราะเป็นการนำแพลนต์เบสมาเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งเมนูที่ออกมาจะต้องมีรสชาติอร่อยถูกใจทั้งสายมังสวิรัตและสายทานเนื้อสัตว์ เราจึงหยิบเอาอาหารไทยที่มีความอร่อยระดับโลกอย่าง “แกงพะแนง” ที่ได้รับรางวัลการันตีจากเว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังอย่าง Taste Atlas ยกให้แกงพะแนงของไทยเป็นเมนูอันดับหนึ่งของโลกประเภทสตูว์ เราจึงต่อยอดไปอีกขั้นและได้เป็น “ข้าวพะแนงแพลนต์เบส” อย่างที่เห็น เป็นเมนูไฮไลต์ในไตรมาสนี้”“และอีกความอร่อยของเรา นอกจากเมนูอร่อยร้อนแล้ว ยังมีเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำลำไยสดและอเมริกาโน่น้ำลำไย ที่เรามีส่วนช่วยอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรสวนลำไย จ.ลำพูน ซึ่งคาดว่าจะใช้ลำไยสดไม่น้อยกว่า 4 ตันตลอดช่วงไตรมาส 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้” นางสาวอรอนงค์ กล่าวทั้งนี้ ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมในไตรมาสที่ผ่านมา เรายังคงให้บริการเมนูยอดนิยม “ข้าวหน้าปลาแกะ” พร้อมเสิร์ฟร้อนบนเที่ยวบินเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังเปิดตัวของที่ระลึกคอลเลคชั่นใหม่อีกมากมาย เช่น พวงกุญแจเครื่องบินพร้อมกระเป๋าพับได้ สายรัดกระเป๋าเดินทาง และเซ็ตจัดกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ยังคงให้บริการตามปกติ สามารถสำรองความอร่อยล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ผ่าน Manage my booking ที่ airasia Superapp