ดีลท่องเที่ยวสุดเด็ดที่งาน “S’cape to Paradise by S Hotels & Resorts” 11 -14 ก.ค. นี้

SAii Phi Phi Island Village (ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ) สวรรค์แห่งการพักผ่อนบนเกาะพีพีที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลอันดามันสีฟ้าคราม สวนมะพร้าวขนาด 70 เอเคอร์ และติดชายหาดส่วนตัวยาวถึง 800 เมตร เริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อคืน





SAii Laguna Phuket (ทราย ลากูน่า ภูเก็ต) ไลฟ์สไตล์รีสอร์ตที่ตั้งอยู่ระหว่างหาดบางเทาบนชายฝั่งพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของภูเก็ต และทะเลสาบอันงดงาม เริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อคืน พร้อมฟรีอัพเกรดห้องพักและสิทธิการเข้าใช้คลับเลาจน์ พิเศษสำหรับงาน ‘Scape to Paradise รับส่วนลด 10% เมื่อจองห้องพัก 2 คืนติดกันที่ SAii Laguna Phuket และ SAii Phi Phi Island Village





SAii Koh Samui Choengmon (ทราย เกาะสมุย เชิงมน) รีสอร์ตสไตล์พูลวิลล่าส่วนตัวติดชายหาดอันเงียบสงบ เริ่มต้นเพียง 4,500 บาทต่อคืน พร้อมรับฟรีชุดน้ำชายามบ่าย และส่วนลด 20% สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และสปา





สันติบุรี เกาะสมุย Santiburi Koh Samui รีสอร์ตระดับ 5 ดาวบนชายฝั่งทางเหนือของสมุย เริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อคืน พร้อมรับฟรีรีสอร์ตเครดิต 1,000 บาทต่อวัน และส่วนลด 20% สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม และสปา





สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท www.shotelsresorts.com

“S’cape to Paradise” (เอสเคป ทู พาราไดซ์) งานการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts Public Company Limited: SHR) เพื่อรวบรวมโปรโมชั่นห้องพักสุดพิเศษพร้อมสิทธิประโยชน์อีกเพียบมาไว้ที่งานนี้งานเดียว เอาใจคนรักการท่องเที่ยวให้ได้ไปแฮปปี้กับทริปพักผ่อนที่สุดคุ้มค่า โดยภายในงานจะมีทั้งบูธรีสอร์ต 5 ดาว ทั้งในไทยและมัลดีฟส์ สายการบินชั้นนำ และร้านอาหารชื่อดังระดับโลก ยกขบวนพร้อมขนโปรโมชั่นพิเศษมาแบบจัดเต็มเลือกโรงแรมที่ชอบกับดีลที่ใช่: รีสอร์ตริมทะเลในภาคใต้อันงดงามของประเทศไทยในเครือ SHR ได้แก่S Hotels & Resorts ยังยกทัพโรงแรมสุดปังในโครงการ CROSSROADS Maldives (ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์) จุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรระดับโลก นิยามใหม่ของ “การท่องเที่ยวมัลดีฟส์” ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ตชั้นนำ ได้แก่ ทราย ลากูน มัลดีฟส์ (SAii Lagoon Maldives) และ ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives) เมื่อจองแพ็คเกจ 2 รีสอร์ตสุดชิลในงานนี้เท่านั้นจะได้รับสิทธิพิเศษเพียบ อาทิ ฟรีเรือรับ-ส่งสนามบิน ฟรีอัพเกรด meal plan ฟรีเซ็ตอาหารมื้อเย็นพร้อมเมนูปูยอดนิยมจากประเทศศรีลังกาที่ร้าน Ministry of Crab และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาเริ่มต้นเพียง 569 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน)พิเศษสุดๆ กับ ดีลเปิดตัวรีสอร์ตใหม่ล่าสุด SO/ Maldives (โซ มัลดีฟส์) ที่นี่ที่แรก! รีสอร์ตที่นำเสนอพูลวิลล่าริมชายหาด และพูลวิลล่าเหนือน้ำสุดชิค รวมถึงร้านอาหารและความบันเทิงมากมาย ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งรวมตัวของแฟชั่นนิสต้าที่รักความสนุกและสายปาร์ตี้นานาชาติ จองห้องพักในงานลดทันที 30% เตรียมบินไปสัมผัสประสบการณ์สุดชิคเติมวันหยุดสุดหรรษาของชาว “โซ/” ได้อย่างลงตัวบินแบบฟิน ๆ ด้วยสายการบินราคาดี๊ดี: พิเศษ! 20 ท่านแรกที่จองห้องพักโรงแรมในเครือ SHR จำนวน 3 คืนขึ้นไป รับเลย! วอเชอร์ส่วนลดสายการบินบางกอก แอร์เวยส์ (Bangkok Airways) มูลค่า 1,000 บาท/ท่าน สำหรับเส้นทางภูเก็ต กระบี่ สมุยหรือมัลดีฟส์ รวมถึงโปรราคาพิเศษจากสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) กับเส้นทางสุดฮิตได้แก่ มัลดีฟส์ ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ราคาเริ่มต้นเพียง 900 บาท/ท่าน เมื่อจองในงานนี้เท่านั้นอร่อยล้ำกับ Ministry of Crab: ร้านอาหารชื่อดังจากประเทศศรีลังกา เจ้าของรางวัล Asia’s 50 Best Restaurants 2022 จำหน่ายบัตรกำนัลในราคาดี๊ดี ดีลสำหรับ Ministry of Crab Bangkok จ่าย 2,400 บาท แต่ได้มูลค่าถึง 3,000 บาท ซื้อได้ในงานนั้น! และ พิเศษยิ่งกว่านั้น เมื่อจองห้องพักโรงแรม 4 คืนขึ้นไปที่ ทราย ลากูน มัลดีฟส์ หรือ ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ รับเลย! บัตรกำนัลห้องอาหาร Ministry of Crab Maldives มูลค่า 100USDนอกจากนั้น ในงานจะมีกิจกรรม Lucky Draw แจกรางวัลสุดปัง เช่น บัตรกำนัลห้องพักพร้อมอาหารเช้าโรงแรมในเครือ SHR ในไทยและมัลดีฟส์ รวมถึงรีสอร์ตใหม่ล่าสุดอย่าง SO/ Maldives จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - มัลดีฟส์ สายการบิน Bangkok Airways มูลค่า 44,550 บาท และเส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต มูลค่า 12,000 บาท บัตรกำนัลร้านอาหาร Ministry of Crab สาขากรุงเทพ มูลค่ารวมกว่า 8,500 บาทไม่ว่าจะกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบกับคู่รัก หรือวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวที่สนุกสนาน รับรองว่างานนี้ จะตอบโจทย์ทริปสุดพิเศษอย่างลงตัวอย่าง ไปช้อปดีลท่องเที่ยวก่อนแพ็คกระเป๋ากันเลยที่งาน “S’cape to Paradise” วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 19:00 น. ณ ชั้น G อาคาร Singha Complex#########################################