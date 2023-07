สยามพารากอน จัดแสดงการแข่ง “ซูโม่” ครั้งแรกในไทย ฉลองครบรอบ 136 ปี ความสัมพันธ์ฯ ไทย- ญี่ปุ่น

เหล่าเจแปนเลิฟเวอร์ต้องไม่พลาด! ที่จะได้พบการแสดงแข่งขันซูโม่ส่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทัยครั้งแรกในประเทศไทย โดย Jokoryu อดีตนักกีฬาซูโม่มืออาชีพ ระดับ Komusubi รวมทั้ง Bungko Nishiki, Kumago และ Kotootori 3 นักกีฬาระดับ Makushita ที่จะมาถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งกีฬาประจำชาติญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดผ่านท่าทางการต่อสู้ต่างๆ ให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด ฟรี! ภายในงาน “Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” วันที่ 6 ก.ค. 66 – 9 ก.ค. 66 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอนชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทั้งการแสดงกลองไทโกะ, ระบำโยสะโคอิ และระบำพัดญี่ปุ่น แล้วไปร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป การพับกระดาษแบบโอริกามิและการปั้นตุ๊กตาดารุมะ ได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเอาใจคนรักการท่องเที่ยว ด้วยโปรโมชั่น “Trip To Japan” แล้วไปเพลิดเพลินกับอาหารและขนมญี่ปุ่นมากมายสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่ผสมผสานจินตนาการและแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ที่งาน Siam Paragon The Wondrous Japan Heritageโดยมีรอบการแสดงซูโม่ ตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 7-9 ก.ค.66 วันละ 2 รอบ เวลา 14.30-15.30 น. และ 17.30-18.30 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Walk in มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่หน้างานได้แบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00น. (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)(จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 รอบ, จำกัดรอบละ 100 สิทธิ์)ร่วมสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ซูโม่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ สำนักสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมซูโม่จากญี่ปุ่น และเจแปน แอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 136 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น และครบรอบ 50 ปี มิตรภาพอาเซียน – ญี่ปุ่น#########################################