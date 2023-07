จิบชาสุดละมุน ที่ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” พร้อมชิมเมนูใหม่ “Chunky Monkey” เอาใจคนรักช็อกโกแลต

เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) เอาใจคนรักขนมหวาน และชารสเลิศ กับเซต Afternoon Tea สุดละมุน โดยพร้อมให้บริการ 2 สาขาได้แก่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ สาขา 208 Wireless road และสาขา River City ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2566 พร้อมร่วมฉลอง World Chocolate Day แนะนำเครื่องดื่มเมนูใหม่ “Chunky Monkey” นมโอ๊ตช็อกโกแลตปั่นพร้อมกล้วยหอม รสชาติหวานมันเข้มข้น เอาใจสายช็อกโกแลต ซึ่งพร้อมให้มาลิ้มลองความอร่อยที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ทุกสาขาทั่วประเทศเดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) ร้านอาหารและเครื่องดื่มออลเดย์ไดนิ่งที่ให้บริการเมนูอาหารและเครื่องดื่มรสชาติดีมีความหลากหลายตลอดทั้งวัน ล่าสุด เปิดตัวเซต “Afternoon Tea” ดื่มด่ำกับประสบการณ์จิบชายามบ่ายสุดผ่อนคลาย พร้อมของหวานมากมาย โดยขนมในเซตประกอบด้วย สโคน ขนมหวานสไตล์อังกฤษที่ให้มาถึง 2 รสชาติ ได้แก่ ช็อกโกแลต และวานิลลา มาพร้อมขนมหวานสัญชาติฝรั่งเศสที่ใครกินก็ต้องติดใจอย่าง มาการอง ที่มาในรสหวานอมเปรี้ยวของราสเบอร์รี่นอกจากนี้ยังมี บานอฟฟี่ ทาร์ตสตรอว์เบอร์รี่ ทาร์ตบลูเบอรี่ รวมถึงเมนูของคาวเอาใจสายชีสและแซลมอน กับ ชีสบอลทอด แซนวิชแฮมชีส และทาร์ตแซลมอนรมควันพร้อมซอสเห็ดทรัฟเฟิลมายองเนส รวมทั้งสิ้น 14 ชิ้นใน 1 เซต ให้ได้เพลินเพลินควบคู่กับการจิบน้ำชาที่มีให้เลือกมากถึง 7 แบบ 7 รสชาติประกอบด้วย Black Boutique ชาดำ หอมนุ่มลึก ผสมกลีบกุหลาบ และสัมผัสรสหวานอ่อน ๆ จากสตรอว์เบอร์รี่และแก้วมังกรสีแดง Meiko Bloom ชาเขียว ผสมพีช มาพร้อมกลิ่นหอมจากดอกมะลิ รสชาติหวานนุ่ม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย Rose Oolong Tea หรือ ชาอู่หลงที่ผสมความหอมของกลิ่นกุหลาบ ให้ความสดชื่นแบบมีชีวิตชีวา English Breakfast รสชาติเข้มข้นจากใบชาดำ 100% Jasmine รสหวานและกลิ่นหอมจากส่วนผสมของใบชาเขียวและดอกมะลิ Peppermint ที่มีส่วนผสมของใบชาดำและสัมผัสที่สดชื่นจากใบมิ้นต์ และ Earl grey ใบชาซีลอนผสมกับกลิ่นมะกรูด ชาขึ้นชื่อยอดนิยม ที่มอบความสดชื่นได้ในทุกครั้ง เหมาะกับการดื่มได้ในทุกช่วงเวลาสำหรับเซต “Afternoon Tea” นำร่องพร้อมให้บริการที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับ 2 สาขาสองสไตล์ให้เลือกได้ตามใจชอบ ได้แก่ สาขา 208 Wireless Road บรรยากาศออฟฟิศใจกลางเมือง เอาใจวัยทำงานและคนเมือง สามารถมานั่งพูดคุยได้ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ โล่งโปร่ง มีโซนให้เลือกนั่งได้ทั้งด้านนอกและในร้าน และสาขา River City สาขาริมน้ำบรรยากาศดี เหมาะสำหรับสายชิลล์ นั่งชมวิวหลักล้านมองเห็นแม่เจ้าพระยา และห้างไอคอนสยาม เพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน โดยเซต Afternoon Tea มาในราคา 690 บาท และพร้อมให้บริการทั้งสองสาขาตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2566นอกจากนี้ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังร่วมฉลอง World Chocolate Day ด้วยการออกเมนูใหม่ “Chunky Monkey” เอาใจสายช็อกโกแลต ด้วยเครื่องดื่มรสชาติอร่อยลงตัวด้วยนมโอ๊ตช็อกโกแลตปั่นพร้อมกล้วยหอม รสชาติหวานกำลังดี ท็อปปิ้งด้วยกล้วยตากสุดหอมอร่อย และกราโนลา เพิ่มความกรุบสุดฟิน ในราคาแก้วละ 165 บาท โดยพร้อมให้มาลิ้มลองความเข้มข้นถึงใจได้ที่ เดอะ คอฟฟี่ คลับทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 13 กรกฎาคม 2566ในขณะเดียวกัน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยังมอบความพิเศษขั้นสุดสำหรับสมาชิก สามารถรับคะแนนสะสมคูณสองในทุกการใช้จ่ายตลอดเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) โทรศัพท์ 02-365-6999 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand หรือ https://thecoffeeclub.co.th/