7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ (New 7 Wonders of the World)

เมืองโบราณทางตอนใต้ของจอร์แดนมีอายุย้อนไปถึง 312 ปีก่อนคริสตกาล เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาอันห่างไกล ก่อตั้งโดยชาว Nabataeans ชนเผ่าดั้งเดิม โดยมีอารยธรรมอันซับซ้อนแกะสลักสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ชาว Nabateans ยังสร้าง Petra ให้เป็นศูนย์กลางการค้าที่ประสบความสำเร็จ ได้รับความมั่งคั่งมากมายในยุคหนึ่ง ก่อนที่สันนิษฐานว่าจะถูกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวทำให้อพยพหนีออกไป และกลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกลืมเลือนมานานหลายศตวรรษจนกระทั่ง เมืองนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1812 โดยนักสำรวจชาวสวิส โจฮันน์ ลุควิก เบิร์กฮาร์ท และได้รับการขนานนามว่าเป็นนครศิลาทรายสีชมพู หรือนครสีดอกกุหลาบ โดยในปี 1989 เปตรา โด่งดังเป็นพลุแตก เมื่อใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำสำหรับภาพยนตร์ Indiana Jones and the Last Crusadeอัฒจันทร์รูปวงรีขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสังเวียนแห่งชีวิตของเหล่านักสู้กลาดิเอเตอร์ อัฒจันทร์ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างขึ้น สร้างจากทรายและหินเป็นเวลากว่า 8 ปี ราว ค.ศ.72 - 80 โครงสร้างขนาดมหึมาจุผู้ชมได้ 80,000 คน จัดเป็นวงแหวนรอบเวทีกลางสถานที่ที่น่าทึ่งแห่งนี้ ในอดีตเป็นสถานที่ชวนสยดสยองเช่นกัน เพราะไม่ใช่แค่เกมต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโชว์การล่าสัตว์ และการประหารชีวิตด้วย ปัจจุบันโคลอสเซียมยังคงเป็นอนุสรณ์แห่งประวัติศาสตร์โรมันอันโดดเด่นสุสานหินอ่อนสีขาวที่สวยงามบนฝั่งแม่น้ำยมุนาในเมืองอัครา สร้างในสมัย ชาห์ จาฮาน จักรพรรดิโมกุลที่สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ในปี 1631 เพื่อเป็นสุสานสำหรับมเหสีมุมตัซ มาฮาล สุดที่รักของพระองค์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ไประหว่างการคลอดบุตรสุสานหินอ่อนตรงกลางล้อมรอบสวน มัสยิด และสระน้ำ ใช้เวลากว่า 22 ปีจึงแล้วเสร็จโดยคนงาน 20,000 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 32 ล้านรูปี นับเป็นองค์ประกอบสำคัญแห่งประวัติศาสตร์โมกุลอันยาวนานของอินเดีย และยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ Christ the Redeemer ตระหง่านอยู่เหนือเมืองริโอเดอจาเนโร บนยอดเขาคอร์โควาโด อนุสาวรีย์สูง 30 เมตรแห่งนี้ นับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของบราซิล งานประติมากรรมสาธารณะขนาดมหึมาออกแบบโดย Paul Landowski ประติมากรชาวโปแลนด์-ฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ. 1920 และสร้างเสร็จโดยวิศวกรชาวบราซิล Heitor da Silva Costa และวิศวกรชาวฝรั่งเศส Albert Caquot ในปี 1931Christ the Redeemer ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มกระเบื้องหินกว่า 6 ล้านแผ่น เป็นงานประติมากรรมอาร์ตเดโคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์และความหวังเมื่อโลกที่ยิ่งงามสะกดใจ เมื่ออยู่บนยอดเขาอันงดงามของเมืองริมทะเลมาชูปิกชูเป็นนครที่เคยสาบสูญไปจากการรับรู้ของโลก เป็นป้อมปราการที่หายากซึ่งถูกค้นพบบนเทือกเขาแอนดีสเหนือหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเปรู น่าประหลาดใจที่สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในซากปรักหักพังยุคก่อนโคลัมบัสเพียงแห่งเดียวที่พบว่าเกือบสมบูรณ์ มีหลักฐานของพลาซ่า สถานที่ทางความเชื่อ ลานเกษตรกรรม และบ้านเรือนในอดีต ครบถ้วนนักโบราณคดีเชื่อว่าป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ดินสำหรับจักรพรรดิ Pachacuti ของอาณาจักรอินคา ในราวปี 1450 แต่ชาวอินคาละทิ้งสถานที่นี้ในศตวรรษต่อมา และยังคงถูกซ่อนไว้นับพันปี ก่อนที่นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน ไฮแรม บิงแฮม จะเดินทางไปเจออีกครั้ง และเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ในปี 1911ลึกเข้าไปในรัฐ Yucatán ของเม็กซิโกเป็นที่ตั้งของ Chichen Itza เมืองประวัติศาสตร์ของชาวมายาที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 9 -12 โดยชนเผ่ามายันยุคก่อนโคลัมบัส จะเข้าไปสำรวจ เมืองนี้มีอนุสรณ์สถานและวัดหลายแห่ง สถานที่ที่มีการเฉลิมฉลองมากที่สุดคือ El Castillo หรือที่รู้จักกันในชื่อ Temple of Kukulcan เป็นพีระมิดขั้นบันไดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาเทพเจ้า Kukulkanวิหารมีบันได 365 ขั้น หนึ่งขั้นแทนจำนวนในแต่ละวันของปี ซึ่งน่าทึ่งว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่กลางวันดวงอาทิตย์ยามบ่ายทอดเงาเป็นรูปสามเหลี่ยมลงมาทางบันไดทางทิศเหนือของพีระมิดซึ่งมีลักษณะคล้ายงูขนนกเลื้อยลงมาบนผิวน้ำ มุ่งตรงไปยังหัวงูหินที่ฐาน อีกด้วยกำแพงขนาดใหญ่ที่ทอดยาวหลายพันกิโลเมตรตามแนวชายแดนตอนเหนือของประเทศจีน สร้างมานับพันปี โดยเริ่มต้นด้วยการเป็นกำแพงขนาดเล็กหลายชุดที่มีอายุย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากการจู่โจมของชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆ ในปี 220 ก่อนคริสตศักราชเมื่อถึงยุคจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ พระองค์เป็นผู้ควบคุมการรวมกำแพงเมืองจีนทั้งหมดให้เป็นปราการอันทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว เสริมกำลังและขยายกำแพงเพื่อป้องกันผู้รุกรานทางตอนเหนือ โดยสถิติความยาวของปราการในแดนมังกร มีความยาวประมาณ 21,196.18 กิโลเมตร