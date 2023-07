4 โรงแรมไทย ติดอันดับ 200 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ปี 2023 โดยสื่อฝรั่งเศส

อันดับ 5 โรงแรม Capella Bangkok (กรุงเทพฯ)

โรงแรมในประเทศไทย 24 แห่ง ได้รับการจัดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 (The World’s Best Hotels 2023) จากการจัดอันดับของ ลา ลิสเต้ (La Liste) เว็บไซต์แนะนำร้านอาหารและโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศส โดยคัดเลือกโรงแรมทั้งหมด 1,000 แห่งทั่วโลก ( https://www.laliste.com/en/laliste-hotels/TH โดยการจัดอันดับโรงแรมดีที่สุดในโลกได้มาจากการรวบรวมคะแนนที่ลูกค้าให้ไว้ผ่านเว็บไซต์จองห้องพัก การรีวิวจากนิตยสารการเดินทาง การรายงานข่าวของสื่อระดับโลกและท้องถิ่น รวมถึงคู่มือการเดินทางอื่นๆ ซึ่งในปีนี้คว้าอันดับ 1 ไปครองสำหรับโรงแรมของไทย มีจำนวน 4 แห่ง ที่มีคะแนนสูง (เป็นอันดับร่วมกันจากการมีคะแนนเท่ากัน) ติดอยู่ใน 200 อันดับแรก ได้แก่นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมในประเทศไทยอีก 20 แห่ง ที่ติดอันดับใน 201-1,000 ได้แก่โรงแรม The Sukhothai Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Rosewood Phuket (ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต) / โรงแรม Anantara Siam Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Standard, Hua Hin (ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) / โรงแรม The Penisula Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The Siam Hotel (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Park Hyatt Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Six Senses Koh Samui (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) / โรงแรม Four Seasons Resort Koh Samui (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) / โรงแรม Anantara Chiang Mai Resort (จังหวัดเชียงใหม่) / โรงแรม Shangri-La Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม Four Seasons Resort Chiang Mai (ตำบลริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่) / โรงแรม Chakrabongse Villas (กรุงเทพฯ) / โรงแรม The St. Regis Bangkok (กรุงเทพฯ) / โรงแรม 137 Pillars Suites & Residences Bangkok (กรุงเทพฯ) และ โรงแรม Sri Panwa Phuket (ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต)