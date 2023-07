กาลครั้งหนึ่ง ณ ย่านบางรัก สถานที่ “กระทำความหว่อง” เนรมิตเป็นโลเคชั่นสุดเหงา ฮ่องกงยุค ’60

ปลายถนนสุรวงศ์ ก่อนจะตัดเข้าถนนเจริญกรุง เป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่ หว่อง กาไว ใช้ในภาพยนตร์ In the Mood for Love ที่ เจ๊าโม๋หวัน (เหลียงเฉาเหว่ย) และ คุณนายเฉิน (จางม่านอวี้) พากันแชร์เรื่องราวสุดคับใจระหว่างเดินทางกลับที่พัก ท่ามกลางแสงไฟสลัวที่แสนจะเปลี่ยวเหงาและเจ็บปวด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ขยับเข้ามาชิดใกล้กันจนกลายเป็นความรัก 'ผิดที่ผิดเวลา'





ภาพยนตร์เรื่อง “In the Mood for Love” ผลงานกำกับโดย “หว่อง กาไว” ยกกองกันมาถ่ายทำถึงย่านเจริญกรุง เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศฮ่องกงในยุค '60 ว่าด้วยเรื่องของ เจ๊าโม๋หวัน (เหลียงเฉาเหว่ย) และ คุณนายเฉิน (จางม่านอวี้) ทั้งสองย้ายมาอยู่ห้องเช่าติดกันในวันเดียวกัน เดินสวนกันตามบันไดและร้านบะหมี่เจ้าประจำ และต่างรับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลของคู่รักตัวเอง





นำพาทั้งคู่ได้แชร์เรื่องราวสุดคับใจเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งเขาและเธอขยับเข้ามาชิดใกล้กันมากขึ้น จนกลายเป็นความรัก 'ผิดที่ผิดเวลา' กล่าวคือ 'ผิดที่' เนื่องจากฮ่องกงช่วงต้นทศวรรษ 1960 มีค่านิยมและศีลธรรมไม่เอื้อให้รักต้องห้ามต่อสามีภรรยาผู้อื่น และ 'ผิดเวลา' เพราะทั้งสองนั้นต่างมีคู่ครองแล้วด้วยกันทั้งนั้น นับเป็นขวบปีที่ต้องต่อสู้กับแรงปรารถนาและความยับยั้งชั่งใจ และลงเอยด้วยการพรากจากกันถาวร





สำหรับ In the Mood for Love นั้น ได้ใช้โลเคชั่นถ่ายทำบริเวณ ศุลกสถาน (โรงภาษีร้อยชักสาม) และแยกสุรวงศ์ (ตัดกับถนนเจริญกรุง) ในฉากที่ทั้งสองคนเดินคู่กันเพื่อแชร์เรื่องราวซึ่งกันละกัน โดยที่ปัจจุบัน ศุลกสถาน นั้นอยู่ในระหว่างบูรณะอาคารไม่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้แล้ว

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเขตบางรัก โพสต์ภาพและเรื่องราวของสถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ดังของผู้กำกับ "หว่อง กาไว" ซึ่งปัจจุบันยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกย้อนยุคไว้ได้เป็นอย่างดี และยังคงเป็นย่านที่เหล่านักท่องเที่ยวถ่ายภาพแนวสตรีท นิยมไปเก็บภาพกันอยู่เสมอสำหรับเป็นวลีที่สื่อถึงนัยของลายเซ็นผู้กำกับคนดัง ที่นำเสนอภาพชีวิตกลางคืนใต้แสงไฟโทนสีแดง ส้ม เหลือง มู้ดโดยรวมของภาพที่สื่อสารออกมานั้น มีทั้งความรู้สึกเหงา เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย ผสมผสานไปด้วยความจัดจ้านในเชิงสีสันของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบภาพที่พิถีพิถันโดย สำนักงานเขตบางรัก ระบุว่าสำหรับ อาคาร "ศุลกสถาน" สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อไว้เป็นที่ทำการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่า "ภาษีร้อยชักสาม" จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "โรงภาษีร้อยชักสาม" เป็นจุดตั้งด่านเก็บภาษีที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราเรือสินค้าจากประเทศต่างๆ ตัวอาคารจึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรม นีโอ-ปัลลาเดียน ศิลปะโรมันบวกกับคลาสสิก ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีต่อมา เคยเป็นที่ตั้งของสถานีดับเพลิงบางรัก ก่อนจะปิดทำการ และรีโนเวทครั้งใหญ่ โดยบริษัท ยู ซิตี้ (จำกัด) มหาชน ที่จะปรับปรุงให้อาคารเก่าเป็นโรงแรม Custom House Hotel ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารให้คงอยู่กับพื้นที่