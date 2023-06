“25 Unseen New Chapters” ปักหมุดเมืองไทยมุมต่าง เปิดที่เที่ยวสวยจาก 5 ภาคทั่วไทย

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประกาศผล Finalist 25 แหล่งท่องเที่ยวจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ซึ่งได้มีการเปิดโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/unseennewchapters หรือ www.unseennewchapters.com ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 25 จังหวัด เข้าร่วมงานและรับมอบของที่ระลึก ก่อนจะเปิดตัวมิวสิควีดีโอ “Unseen Music Vacation” เพลงแรงดึงดูดที่ cover ใหม่ โดยอิ๊งค์ - วรันธร เปานิล ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจการเดินทางท่องเที่ยวผ่านเสียงเพลง ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ 1นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ร่วมค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มุมใหม่ของเมืองไทยที่แตกต่างกว่าที่เคย จากการเปิดโหวตคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยคะแนนโหวตทั้งหมดกว่า 547,710 คะแนน โดยมีผู้เข้าร่วมโหวต จำนวน 325,967 คน (1 คนสามารถโหวต 5 ภาค/สัปดาห์) และมีผู้เข้าเยี่ยมเว็บไซต์สูงถึงกว่า 1,089,193 ครั้ง ซึ่ง 25 แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters นี้ จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองไทยและเป็นหมุดหมายใหม่ของนักเดินทางท่องเที่ยว อันจะส่งผลช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มอัตราการเข้าพัก กระจายรายได้สู่ฐานราก และเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้งช่วยผลักดันเป้าหมายรายได้รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2566 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า 880,000 แสนล้านบาทสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกเป็น Finalist 25 แหล่งท่องเที่ยวมีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้แก่ มหัศจรรย์น้ำตกหมอกเมืองไทย น้ำตกตาดใหญ่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ , ความศิวิไลซ์…แห่งปากน้ำโพ “พาสาน” อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ,นมัสการพระใหญ่…ลมหายใจแห่งไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง , ตระการตาแห่งสีสัน…มหัศจรรย์ทะเลโคม วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน และ ธรรม…ในถ้ำ พุทธสถานถ้ำเชตวัน อ.นาน้อย จ.น่านได้แก่ ธรรมะแกลลอรี่…คอมมูนิตี้กลางหุบเขา หอมนสิการ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี , ผจญภัยในถ้ำโบ้…สำรวจถ้ำแห่งเขาอีบิด ถ้ำโบ้ บ้านคีรีวงศ์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี, ฝ่าอุโมงค์สามมิติ…พิชิตป่าล้อมเหมือง อุโมงค์สามมิติ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี, อันซีนภูผาแรด…มุมลับสุดอาร์ตแห่งราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และ มหาเจดีย์แห่งรัชสมัย…ความภาคภูมิใจแห่งบางสะพาน วัดทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้แก่ ท่องอาณาจักรสวนหินล้านปี มอหินขาว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ,พิสูจน์ความฟิต…พิชิตทะเลหมอก ณ วนอุทยานภูบ่อบิด อ.เมืองเลย จ.เลย ,ชมวิวบนยอดผา ณ ผืนป่าบ้านพญากูปรี ผาพญากูปรี อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ, สัมผัสเสน่ห์เหนือกาลเวลา ณ ชุมชนบ้านปรางค์นคร อาณาจักรย่าโม อ.คง จ.นครราชสีมา และ มหาศรัทธา…มหาอุโบสถตะเคียนทอง วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคามได้แก่ อันซีนเกาะแห่งรัก(ษ์)...ที่สีชัง เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี , เส้นทางท่องวังพญานาควัดมณีวงศ์ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก , เก็บแสงสุดท้ายที่ปลายสะพานแก้ว…จุดชมพระอาทิตย์ตกเมืองแปดริ้ว วัดหงษ์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ,Unseen ถ้ำในถ้ำ…สำรวจความลึกลับแห่งหุบเขาพญานาค วัดถ้ำเขาประทุน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และผจญภัยเมืองบาดาล…พิสูจน์ตำนานพญานาคแห่งถ้ำน้ำเขาศิวะ ถ้ำน้ำเขาศิวะ อ.คลองหาด จ.สระแก้วได้แก่ ท่องอุทยานธรรมลอยฟ้า…พลังศรัทธาแห่งเขานาในหลวง อุทยานธรรมเขานาในหลวง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ,ย้อนเวลาหาความสงบสุข…เที่ยวเกาะหลงยุคแห่งอันดามัน หมู่เกาะกำ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง, พลังศรัทธาใต้มหาสมุทร…รอยพระพุทธบาทแห่งอันดามัน รอยพระพุทธบาทในทะเล สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร อ.เมือง จ.ภูเก็ต , มหัศจรรย์แห่งชั้นหิน…งานศิลป์ถิ่นเมืองคอน หินพับผ้า อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และผจญภัยในตะรุเตา…ตามหาเงาราชาโจรสลัดเมืองไทย อ.เมืองสตูล จ.สตูลรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า สำหรับ 25 แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ดังกล่าว ททท. จะนำมาต่อยอดทางการตลาดในการสร้างแรงบันดาลในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกลยุทธ์ “Music Marketing” โดยนำแหล่งท่องเที่ยว 25 แห่ง มาร้อยเรียงเป็นผ่านบทเพลงแรงดึงดูด cover โดยศิลปินชื่อดังซึ่งได้เรียบเรียงทำนอง version ใหม่ โดยโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยหรือรวมทั้งยังได้มีการจัดทำที่จะออกไปร้องเพลงดังของตัวเองรูปแบบ Acoustic version ได้แก่ เพลงเส้นบางๆ จาก วงอินดิโก้ เพลงฮักเมา เมาฮัก จาก วง ETC เพลงเหงาเท่าอวกาศ จากวง Season เพลงจนกว่าเราจะได้พบกัน จาก เอิ๊ต ภัทรวี และ เพลงเอาปากกามาวง จาก เบล วริศรานอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว รถเช่า และสายการบิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/unseennewchapters หรือ www.unseennewchapters.com พร้อมจัดทำ "แผนเที่ยว 25 Unseen New Chapters" เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกและเส้นทางท่องเที่ยวข้างเคียง สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Line Official ของ ททท. @AmazingThailand และเว็บไซต์แคมเปญฯ รวมทั้งยังได้มีการสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ทาง Facebook: Amazing Thailand อาทิ ทริปตามรอยเส้นทางท่องเที่ยว Unseen New Chapters จำนวน 5 เส้นทาง 5 ภาคทั้งนี้ สามารถติดตามความมหัศจรรย์ของเมืองไทยกับ 25 แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tourismthailand.org/unseennewchapters หรือ www.unseennewchapters.com, Facebook : Amazing Thailand, TAT Contact Center โทร.1672 Travel Buddy หรือ LINE Official Account : @unseennewchapters#########################################