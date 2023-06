สุดเจ๋ง! “เคปฟาน เกาะสมุย” ติด 1 ใน 10 รีสอร์ทบนเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2566

ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง เมื่อโรงแรมเคปฟาน เกาะส่วนตัว สมุย ได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 10ประจำปี 2566 (Thailand’s Best Beach or Island Resorts 2023) จาก แทรเวล แอนด์ เลเชอร์: ลักซ์ชัวรี่ อวอร์ดส เอเชียแปซิฟิก (Travel & Leisure: Luxury Awards Asia Pacific) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยรางวัลนี้เป็นการรวบรวมคะแนนโหวตจากความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวผู้อ่านแทรเวล แอนด์ เลเชอร์ จากนานาประเทศ ซึ่งโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยบริการอันเป็นเลิศพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับลักซ์ชัวรี่และความสวยงามของโรงแรมเคปฟาน พร้อมวิวที่ดีที่สุดในการชมความงามของพระอาทิตย์ลับฟ้าบนจุดสูงสุดของเกาะส่วนตัว ซึ่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกธีรวัลคุ์ เตชะอุบล เจ้าของธุรกิจ และดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่มโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ทั้ง 23 แห่ง กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงแรมเคปฟาน สมุย ได้รับรางวัลติดอันดับ 1 ใน 10 รีสอร์ทบนเกาะ/ติดทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นเสมือนขวัญและกำลังใจให้พวกเราทุกคน ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนำโดย มร.อูร์ส เอบิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทใส่ใจในการให้บริการและทำหน้าที่ด้วยดีเสมอมา การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาโรงแรม บุคลากร รวมทั้งการให้บริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และที่สำคัญที่สุด... ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ด้วยดีมาโดยตลอดค่ะ”โรงแรม เคป ฟาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมหรูระดับห้าดาวบนเกาะส่วนตัว หนึ่งในสมาชิก Small Luxury Hotels of the World พร้อมให้บริการห้องพักลักซ์ชัวรี่สไตล์พูลวิลลาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว จำนวน 22 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของท้องฟ้าที่บรรจบกับท้องทะเลสีครามของอ่าวไทยอย่างลงตัวพร้อมลิ้มลองความอร่อยเลิศรสของอาหารไทยสไตล์ปักษ์ใต้ต้นตำรับบนท็อปวิวของเกาะส่วนตัวสุดหรูกับห้องอาหาร “ล่องใต้” (Long Dtai) ภายใต้การกำกับดูแลของเชฟระดับมิชลินสตาร์ เดวิด ทอมป์สัน (David Thompson) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและมีชื่อเสียงในระดับโลก และ ห้องอาหาร “หิว” (Hue) พร้อมเพลิดเพลินผ่อนคลายไปกับ “เคปสปา” สปาไทยมาตรฐานระดับสากล ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสนุกสนานกับทุกกิจกรรมระดับเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกดิน ปิกนิกสุดชิคริมทะเล มูนไลท์ซีนีม่า (Moonlight Cinema) ฟรุตซอมเมอลิเยร์ (Fruit Sommelier) พายเรือคายัค แพดเดิลบอร์ด การดำน้ำ คลาสเรียนโยคะ คลาสเรียนมวยไทย คลาสเรียนการทำอาหารไทย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการจัดงานวิวาห์ในฝัน หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้บนเกาะส่วนตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝ่ายสำรองห้องพักได้ที่เว็บไซต์ https://www.capefahnhotel.com/หรือ โทร.1627