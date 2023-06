เพราะทุกที่คือรันเวย์! “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สงขลา” จัด Photo Set ผ้าพื้นเมืองในแหล่งท่องเที่ยว สวยแพงมาก

The Dawn of Songkhla เช้าวันใหม่ของสงขลา

ช่วงเวลาที่เมืองซึ่งเคยเฟื่องฟูกลับซบเซา

ช่วงเวลาที่กิมหยงเงียบเหงา

ช่วงเวลาที่เราบางคนท้อแท้

ช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าสงขลา “ตายแล้ว”

ช่วงเวลาแห่งความมืดมิด สิ้นหวัง ได้เลือนผ่าน สู่เช้าวันใหม่ที่สงขลา กลับมาอีกครั้งในฐานะเมืองแห่งความหวัง เมืองแห่งชีวิต การค้า มิตรภาพระหว่างพรมแดน และค่ำคืนที่ไม่เคยหลับไหล





MUT Songkhla and Diana Complex presents : The dawn of Songkhla

Photo set ที่ตั้งใจสะท้อนเรื่องราวของผู้คน และเมือง ผ่านผ้าพื้นเมืองที่ร้อยเรียงเล่าเรื่องชีวิตชาวสงขลา วิถีปฏิบัติอันรุ่มรวย และมีชีวิตชีวา เชื้อเชิญให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกับเมืองสงขลาสักครั้ง เพราะที่นี่มีเรื่องราวมากมาย ที่เที่ยวสุดปัง และความหวังมงสามในปีนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมงานกองประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สงขลา” ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กทางการ MUT Songkhla เป็นบรรดาผู้เข้าประกวดในปีนี้ ที่ชวนให้รู้สึกสวยตะลึง ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นเซ็ตผ้าพื้นเมืองและสถานที่ต่างๆในสงขลา โดยระบุว่าทั้งนี้สถานที่และเรื่องราวที่ทีมงานเลือกใช้ อาทิ ย่านเมืองเก่าสงขลา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอ ตลาดกิมหยง ทะเลสาบสงขลา ไปจนถึงไก่ทอดหาดใหญ่ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดความเป็นสงขลาออกมาได้อย่างน่าสนใจเมืองหาดใหญ่ - เส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ ถนนซึ่งลูกหลานชาวใต้ใช้สัญจรผ่านเพื่อไปเรียน ถนนที่พ่อค้าแม่ขายใช้ทำมาหากิน ถนนซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจปลายด้ามขวานถนนเส้นนี้มีเรื่องราวมากมายให้เล่าขาน และอีกหลากเรื่องน่าค้นหา ที่รอวันให้คุณได้มาค้นพบ - เมืองหาดใหญ่ถนนคนเดิน - สัมผัสความคึกคัก และกิจกรรมยามค่ำคืนของคนในเมืองใหญ่ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล และกิจกรรมที่ไม่เคยลับลา ถนนคนเดิม เส้นทางที่คุณจะได้พบกับสินค้าพื้นเมือง เมนูพื้นถิ่น ที่หากินได้เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นถนนนางงาม - ชุมชนเมืองเก่า ที่ผสานศิลปะกราฟิตี้ เติมเต็มชีวิตชีวาให้เมืองไม่เก่าไปตามกาล สถานที่ที่หลายคนใช้เช็คอินว่าครั้งหนึ่งได้มาเยือนถิ่นสองทะเลแล้วถนนเส้นนี้คือบ้านเก่าของอดีตนางสาวสงขลาคนแรก หญิงสาวผู้ปูทางให้ผู้หญิงซึ่งมีความฝัน ได้มีเส้นทางก้าวต่อไปสงขลาบาติก - วิสาหกิจชุมชน ผู้ถักทอ ลงเทียน วาดเส้นสายแห่งวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวเมืองสงขลาผ้าเหล่านี้มีความหมาย ที่ตั้งใจจะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของผู้คนในเมืองแห่งนี้ ที่หากคุณสนใจ ต้องมาซื้อไปลองให้ได้สักครั้งไก่ทอดหาดใหญ่ - เมนูแรกที่อยู่ในใจใครหลายคนเมื่อพูดถึงสงขลา เมนูไก่หมักกับเครื่องเทศชั้นดี ทอดในน้ำมันร้อนๆ หอมกรุ่น กินกับน้ำจิ้ม และหอมเจียว สูตรเฉพาะหาดใหญ่ที่เดียวเท่านั้นเมนูที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม และความแตกต่างที่ลงตัวของวิถีชีวิตชาวเมือง ผ่านไก่ทอดกรอบ รสกลมกล่อมเพียงชิ้นเดียวตลาดสดกิมหยง - ตลาดเช้าที่ชาวใต้รู้ดีว่าถ้าอยากได้ของสด ต้องไปหัวรุ่ง!หัวรุ่ง หรือเวลารุ่งเช้า คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวใต้อย่างแท้จริง การตระเวนซื้อของสด ดื่มน้ำชา ปาท่องโก๋ ทานขนมจีน ไข่ครอบ และอีกสารพันของดี มีให้ลองแค่ช่วงเช้าเท่านั้นทะเลสาบสงขลา - ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝั่งน้ำ ในสองจังหวัด บอกเล่าพลวัตของผู้คนผ่านระบบเศรษฐกิจ การค้า และหมู่บ้านชาวประมงที่หากครั้งหนึ่งคุณได้มาเยือน ก็จะสัมผัสได้ถึงวิถีประมงแบบดั้งเดิม ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ววัดฉื่อฉาง - วัดจีนใจกลางเมืองหาดใหญ่ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าคนใต้เชื้อสายจีน ผสานศิลปะ ไทย-จีน-ธิเบต ใช้เวลาสร้างยาวนานนับทศวรรษย่านอาหารการกินที่รวมของอร่อยทั้งจังหวัดไว้ในที่เดียว ถ้าถามว่าอยากกินของอร่อย ต้องไปที่ไหน - ย่านฉื่อฉางคือคำตอบกิมหยง หาดใหญ่ - ตลาดปลีก-ส่ง ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตลาดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหลากสินค้าน่าลอง และหลายสินค้าขายดี ที่คนทั้งภาคใต้พากันมาซื้อไปค้าขายในพื้นที่ของตนตลาดซึ่งผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ตาลุกวาว เมื่อได้เห็นสินค้าใหม่ๆ ในราคาที่คุ้มค่ากว่าที่ไหนๆตลาดกลางคืน - ถนนที่คุณจะได้สัมผัสความใกล้ชิดของสองพรมแดน ความสนิทชิดเชื้อของคนสองแผ่นดิน ตลาดซึ่งเซ็งแซ่ไปด้วยภาษาที่หลากหลาย อารยธรรมที่รุ่มรวย และเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือนหากคุณอยากทานของอร่อย หลากหลายสัญชาติ คำตอบคือหาดใหญ่ไนท์มาร์เก็ตนี่เอง